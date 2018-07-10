В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Той хто в своє задоволення живе в своїй країні і працює на її і соє благо не розсилаючи дітей по Ізраїлях той розумна і щаслива людина
Пишет человек сестра которого вместе со всеми детьми свалила из любимой Украины в панскую Польшу, а его собственные дети даже на это неспособны.
budivelnik написав:А от той хто народившись в Казахстані , вивчившись в Москві і стиснувши зуби будує майбутнє країни в якій живе останніх 40-50 років і яка йому ненависна- той якраз дурень .
Вранье. Украину я люблю, это прекрасная страна с прекрасным климатом, но вот такие пишущие якобы будивельники вызывают вовсе не ненависть ( это слишком сильное чувство), а, скорее, презрение и недоумение.
budivelnik написав:який навіть думкою збагатіти не зможе + до цього дурня не доходить Якщо тут надавши своїх послуг на 1000 - він робить ненависну йому країну багатшою як мінімум на 10000. тому й постає запитання Хто дурень який працює , а хто багатіє на працюючих дурнях.
Рассмешил в очередной раз мелкий торговец с Львовской области который не обанкротился до сих пор только в силу удачных обстоятельств - в этот Мухосранск пока не зашли серьезные торговые сети у которых товар в рознице дешевле чем у такой мелкоты в закупке. Если бы я сам не занимался торговлей в 90-х - начале 2000-х, то ,м.б., и слушал таких "предпринимателей" о их доходах. Больше 10 лет назад я понял, что работа по найму в Украине намного выгоднее собственного,особенно мелкого бизнеса. На единицу вложенного труда и нервов намного выше вознаграждение. Единственный недостаток - могут уволить в любой момент, ну да это скорее психологический аспект, т.к. в собственном бизнесе таких моментов намного больше - от воровства персонала до кидалова клиентов и наездов админорганов и конкурентов.
slavek написав:Вранье. Украину я люблю, это прекрасная страна с прекрасным климатом,
Як мало потрібно , щоб казахський єврей з московським дипломом все життя любив Український клімат з Українським салом.... При цьому цей клімат і сало настільки привабливі що вищеописаний персонаж відправив в Ізраїль навіть своїх дітей і отримав внуків ізраїльтян , що в кінці кінців приведе до того що за його могилкою будуть доглядати тільки перших 9 днів після похорон(вартість квитка Тель-Авів Київ для прагматичних євреїв перевищить любов до дідуся)... От і виходить , наш напівкровка біситься бо через пару років він програє остаточно - адже всі подібні до нього здриснули в Ізраїль-Москву-Казахстан-2м під землю А в подібних до мене 4-ро дітей які живуть в Україні, в яких будуть внуки , а так як мої діти мають такі самі уподобання/переконання що і я ( а в деяких речах навіть більш радикальніші , що й не дивно я виховувався в совку , а мої діти в Україні ) , то маю надію що десяток( а то й більше) моїх внуків будуть вихованні в цінностях які поділяю я і які бісять славеків....
Так що бісись совкофіле і далі, недовго тобі залишилось, адже мине якихось 10 років і носіїв твоїх ідей не стане взагалі, а носіїв моїх ідей збільшиться в десятки разів, вже сьогодні ти в меншості. уявляєш що буде завтра?
ПС 1 Якби не такі як я (власники бізнесів) такі як ти не змогли б собі на мацу з салом заробити 2 Таких як я - максимум 1-2% (власники бізнесів великих і маленьких) , таких як ти найнятих - 98% чому радуєшся? Ти може й високооплачуваний , але я роблю те що хочу і коли хочу , а ти робиш те що я скажу, так як я скажу і коли я скажу - бо хто платить гроші-той замовляє музику.
budivelnik написав:Як мало потрібно , щоб казахський єврей з московським дипломом все життя любив Український клімат з Українським салом.... При цьому цей клімат і сало настільки привабливі що вищеописаний персонаж відправив в Ізраїль навіть своїх дітей і отримав внуків ізраїльтян , що в кінці кінців приведе до того що за його могилкою будуть доглядати тільки перших 9 днів після похорон(вартість квитка Тель-Авів Київ для прагматичних євреїв перевищить любов до дідуся)...
У казахского еврея мать-еврейка родилась и в 1941г эвакуировалась в Казахстан с Полтавы, поэтому и не лежит в Полтавском яру рядом с своими более богатыми родственниками не захотевшими бросать нажитое.Кстати,наверняка в зондер-команде были твои земляки. Про стоимость билета Тель-Авив-Киев-Тель-Авив смешно - в среднем он стоит 300-400 баксов, что немного даже для работающего киевского пенсионера, а для Израиля это 3 похода в кафе втроем. Там минимальная зарплата 1500 баксов и нищие западенцы-предприниматели спят и видят как стать там беженцами, но шара уже кончилась.
budivelnik написав:От і виходить , наш напівкровка біситься бо через пару років він програє остаточно - адже всі подібні до нього здриснули в Ізраїль-Москву-Казахстан-2м під землю
Такого "полукровку" Израиль принимает как еврея по галахе,было бы желание.
budivelnik написав:А в подібних до мене 4-ро дітей які живуть в Україні, в яких будуть внуки....
И что? Мои внуки в любой момент могут вернуться в Украину т.к. у них 2 паспорта.
budivelnik написав:Так що бісись совкофіле і далі, недовго тобі залишилось
А ты откуда знаешь сколько осталось тебе? Может,еще меньше чем мне.
budivelnik написав:ПС 1 Якби не такі як я (власники бізнесів) такі як ти не змогли б собі на мацу з салом заробити 2 Таких як я - максимум 1-2% (власники бізнесів великих і маленьких) , таких як ти найнятих - 98% чому радуєшся? Ти може й високооплачуваний , але я роблю те що хочу і коли хочу , а ти робиш те що я скажу, так як я скажу і коли я скажу - бо хто платить гроші-той замовляє музику.
У таких как ты могут зароблять только несчастные тетки-западенки неспособные даже поехать в Польшу, т.к. платите вы мало, и нормальные спецы давным-давно на западной Украине не работают - раньше была Москва и Киев, сейчас Варшава, Прага и далее по глобусу. Да и что ты приносишь социуму? Перепродаешь ТНП в своем Мухосранске.
slavek написав:У казахского еврея мать-еврейка родилась и в 1941г эвакуировалась в Казахстан с Полтавы, поэтому и не лежит в Полтавском яру рядом с своими более богатыми родственниками не захотевшими бросать нажитое.Кстати,наверняка в зондер-команде были твои земляки.
Тогда в первую очередь эвакуировали семьи партработников, чекистов и прочей. Скорее поэтому. Вот и причина переполнения желчью и ненависти к Украине.
Подолянин написав:Тогда в первую очередь эвакуировали семьи партработников, чекистов и прочей. Скорее поэтому. Вот и причина переполнения желчью и ненависти к Украине.
"Знаток", ты сел в лужу - они эвакуировались как члены семьи офицера с тёткой и её детьми у которой был муж офицер. Поэтому за 2 месяца дороги не умерли от голода
Ну так одне другому не протирічить Чи серед чекістів не було офіцерів? А по суті 1 Для мене українець це громадянин України , тому ні його національність , ні його рідна мова ні політичні чи релігійні уподобання - ролі не грають 2 Проблема славека в тому що він застиг у відставшому вагоні а - дітей відправив, а значить з наступними поколіннями українців не спілкується Я наприклад частенько на різних сабантуях(день народження своїх дітей ) спілкуюсь з морем їх друзів( при чому присутні і молоді люди з дальнього(Німеччина/США) і ближнього(Польща/Білорусь/Прибалтика) зарубіжжя. Це спілкування деколи сильно змінює моє враження по питанню правильності/доцільності політично/економічно/військових заходів які проводить як керівництво України так і керівництво наших союзників/або ворогів 3 Славек як правило спілкується у вузькому колі таких самих як і сам (розквіт сил/карєри- союз , а зараз таблетки і хвороби+смерті у все більшій кількості родичів/друзів) - ясно що для таких відставших від життя все що було добре було не в сьогоднішній Україні Ясно що вони спливають жовчью бачачи що їх ідеї помирають разом з носіями цих ідей . а наступні покоління їх ідеї підтримувати не збираються Таке собі забуття у фізіологічно/моральному аспекті. От і бісяться видумуючи нові історії про потрібність себе і своїх ідей.
budivelnik написав:Ну так одне другому не протирічить Чи серед чекістів не було офіцерів?
Нет, он был инженер-геодезист в звании капитана
budivelnik написав:А по суті 1 Для мене українець це громадянин України , тому ні його національність , ні його рідна мова ні політичні чи релігійні уподобання - ролі не грають
Рад бы поверить,но не получается. т.к. жизнь свидетельствует совсем об обратном.
budivelnik написав:2 Проблема славека в тому що він застиг у відставшому вагоні а - дітей відправив, а значить з наступними поколіннями українців не спілкується
Это почему же? На работе у меня коллеги от 25 до 78 лет, да и племянницы и племянники жены никуда не уехали (пока)
budivelnik написав:Я наприклад частенько на різних сабантуях(день народження своїх дітей ) спілкуюсь з морем їх друзів( при чому присутні і молоді люди з дальнього(Німеччина/США) і ближнього(Польща/Білорусь/Прибалтика) зарубіжжя. Це спілкування деколи сильно змінює моє враження по питанню правильності/доцільності політично/економічно/військових заходів які проводить як керівництво України так і керівництво наших союзників/або ворогів
Про вкус устриц нужно говорить с теми кто их ел, а про войну с теми кто воюет, про экономику -с теми кто в ней работает,а политика вообще бессмысленное занятие. Какое понятие уехавшие за рубеж имеют о том, что творится на Донбассе если я живя в Киеве не представляю что там происходит.По картинке в ТВ или интернете?
budivelnik написав:3 Славек як правило спілкується у вузькому колі таких самих як і сам (розквіт сил/карєри- союз , а зараз таблетки і хвороби+смерті у все більшій кількості родичів/друзів) - ясно що для таких відставших від життя все що було добре було не в сьогоднішній Україні
1) Меня искренне удивляет ваша наглость и безаппеляционность - говорить о незнакомом человеке о том, с кем он общается и чем занят может только человек абсолютно недалекий 2)От чего я отстал в современной Украине если я в отличие от вас работал (сейчас, слава богу, нет) на тех кто руководил большими кусками ее экономики, ставил на должности министров и т.д.. Причем видел их изнутри, в самом неприглядном виде.Что вы видите в своем Мухосранске? И до какого уровня доросли за рубежом друзья ваших детей? Они хоть приблизились по доходам к тем кого принято причислять к среднему классу?
budivelnik написав:Ясно що вони спливають жовчью бачачи що їх ідеї помирають разом з носіями цих ідей . а наступні покоління їх ідеї підтримувати не збираються
Какие к бесу идеи, вы о чем, любезный? Да 99,999999% людей обыватели при любом режиме. Вы кто, революционер в политике, науке, искусстве чтобы бросаться такими словами?
budivelnik написав:Таке собі забуття у фізіологічно/моральному аспекті. От і бісяться видумуючи нові історії про потрібність себе і своїх ідей.
Очередной бред. Как минимум я востребован на работе, поэтому меня не увольняют, и дома среди родных и близких. А вам что, мерещится, что своей писаниной на этом или ином форуме вы на что-то влияете???
slavek написав:Очередной бред. Как минимум я востребован на работе, поэтому меня не увольняют, и дома среди родных и близких.
у еврея-атеиста начальная стадия раздвоения личности?! то он уже 3 года на пенсии, хочет уехать к сыну полукровке в Израэль, но жену не пускают русскую и маму надо здесь бесплатно лечить, то он "востребованный специалист" и его не увольняют?!!
То он тока о "великом и прекраснном" Израеле в каждом посте, то он вдруг "окружен работающими успешными молодыми людьми".
slavek написав:Такого "полукровку" Израиль принимает как еврея по галахе,было бы желание.
не-не-не, вы же атеист, по галахе как раз вы не еврей, это по закону о возвращении вас пустят.
slavek написав:От чего я отстал в современной Украине если я в отличие от вас работал (сейчас, слава богу, нет) на тех кто руководил большими кусками ее экономики, ставил на должности министров и т.д.. Причем видел их изнутри, в самом неприглядном виде.
Це ж треба бути таким впертим або зазомбованим.... Я пишу - проблема славека в тому що він відстав бо спілкується з такими ж старими і відсталими як і сам Славек заперечує на словах , але в повідомленні підтверджує що судить про сьогоднішню Україну крізь призму як мінімум 10-річної давності....