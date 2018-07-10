Додано: Чет 12 лип, 2018 10:13

slavek написав: Вранье. Украину я люблю, это прекрасная страна с прекрасным климатом, Вранье. Украину я люблю, это прекрасная страна с прекрасным климатом,

Як мало потрібно , щоб казахський єврей з московським дипломом все життя любив Український клімат з Українським салом....При цьому цей клімат і сало настільки привабливі що вищеописаний персонаж відправив в Ізраїль навіть своїх дітей і отримав внуків ізраїльтян , що в кінці кінців приведе до того що за його могилкою будуть доглядати тільки перших 9 днів після похорон(вартість квитка Тель-Авів Київ для прагматичних євреїв перевищить любов до дідуся)...От і виходить , наш напівкровка біситься бо через пару років він програє остаточно - адже всі подібні до нього здриснули в Ізраїль-Москву-Казахстан-2м під землюА в подібних до мене 4-ро дітей які живуть в Україні, в яких будуть внуки , а так як мої діти мають такі самі уподобання/переконання що і я ( а в деяких речах навіть більш радикальніші , що й не дивно я виховувався в совку , а мої діти в Україні ) , то маю надію що десяток( а то й більше) моїх внуків будуть вихованні в цінностях які поділяю я і які бісять славеків....Так що бісись совкофіле і далі, недовго тобі залишилось, адже мине якихось 10 років і носіїв твоїх ідей не стане взагалі, а носіїв моїх ідей збільшиться в десятки разів, вже сьогодні ти в меншості. уявляєш що буде завтра?ПС1 Якби не такі як я (власники бізнесів) такі як ти не змогли б собі на мацу з салом заробити2 Таких як я - максимум 1-2% (власники бізнесів великих і маленьких) , таких як ти найнятих - 98% чому радуєшся?Ти може й високооплачуваний , але я роблю те що хочу і коли хочу , а ти робиш те що я скажу, так як я скажу і коли я скажу - бо хто платить гроші-той замовляє музику.