В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Це ж треба бути таким впертим або зазомбованим.... Я пишу - проблема славека в тому що він відстав бо спілкується з такими ж старими і відсталими як і сам Славек заперечує на словах , але в повідомленні підтверджує що судить про сьогоднішню Україну крізь призму як мінімум 10-річної давності....
Какие 10 лет, всего-навсего пошел 5-й год как не работаю на несколько нынешних пособников Порошенко ранее успешно интегрировавшихся с регионалами Януковича. Это для такого провинциала как вы они чем-то отличаются, а я перевидел их на тусовках и теннисных кортах где они прекрасно общаются без спектакля для ТВ. И чем мои нынешние коллеги отстали от вас, великого бизнесмена львовского зажопья?
budivelnik написав:Це ж треба бути таким впертим або зазомбованим.... Я пишу - проблема славека в тому що він відстав бо спілкується з такими ж старими і відсталими як і сам Славек заперечує на словах , але в повідомленні підтверджує що судить про сьогоднішню Україну крізь призму як мінімум 10-річної давності....
Какие 10 лет, всего-навсего пошел 5-й год как не работаю на несколько нынешних пособников Порошенко ранее успешно интегрировавшихся с регионалами Януковича. Это для такого провинциала как вы они чем-то отличаются, а я перевидел их на тусовках и теннисных кортах где они прекрасно общаются без спектакля для ТВ. И чем мои нынешние коллеги отстали от вас, великого бизнесмена львовского зажопья?
Я знаю що старий єврей четвертькровка знає все і про всіх... От тільки відрізнити Україну Януковича в якій всі керівні посади були за людьми з російськими паспортами, куди ці люди і здриснули , покинувши напризволяще нашого четвертькровку , от він і біситься - від України яка йде в Європу і НАТО ( куди від свого таточка ретрограда втікли його діти) - наш суперуспішний якось зрозуміти не може.
Тому повторю В Україні станом на сьогодні четверо моїх дітей ретранслюють моє бачення розвитку України А тебе підтримати нікому, бо твої боси в педерації , діти в Європі - а ти сам б*** один б*** .....