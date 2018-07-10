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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:18

  budivelnik написав:Це ж треба бути таким впертим або зазомбованим....
Я пишу - проблема славека в тому що він відстав бо спілкується з такими ж старими і відсталими як і сам
Славек заперечує на словах , але в повідомленні підтверджує що судить про сьогоднішню Україну крізь призму як мінімум 10-річної давності....


Какие 10 лет, всего-навсего пошел 5-й год как не работаю на несколько нынешних пособников Порошенко ранее успешно интегрировавшихся с регионалами Януковича.
Это для такого провинциала как вы они чем-то отличаются, а я перевидел их на тусовках и теннисных кортах где они прекрасно общаются без спектакля для ТВ.
И чем мои нынешние коллеги отстали от вас, великого бизнесмена львовского зажопья?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:58

  slavek написав:
  budivelnik написав:Це ж треба бути таким впертим або зазомбованим....
Я пишу - проблема славека в тому що він відстав бо спілкується з такими ж старими і відсталими як і сам
Славек заперечує на словах , але в повідомленні підтверджує що судить про сьогоднішню Україну крізь призму як мінімум 10-річної давності....
Какие 10 лет, всего-навсего пошел 5-й год как не работаю на несколько нынешних пособников Порошенко ранее успешно интегрировавшихся с регионалами Януковича.
Это для такого провинциала как вы они чем-то отличаются, а я перевидел их на тусовках и теннисных кортах где они прекрасно общаются без спектакля для ТВ.
И чем мои нынешние коллеги отстали от вас, великого бизнесмена львовского зажопья?
Я знаю що старий єврей четвертькровка знає все і про всіх...
От тільки відрізнити Україну Януковича в якій всі керівні посади були за людьми з російськими паспортами, куди ці люди і здриснули , покинувши напризволяще нашого четвертькровку , от він і біситься - від України яка йде в Європу і НАТО ( куди від свого таточка ретрограда втікли його діти) - наш суперуспішний якось зрозуміти не може.

Тому повторю
В Україні станом на сьогодні четверо моїх дітей ретранслюють моє бачення розвитку України
А тебе підтримати нікому, бо твої боси в педерації , діти в Європі - а ти сам б*** один б*** .....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 278279280281
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