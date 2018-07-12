В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Це ж треба бути таким впертим або зазомбованим.... Я пишу - проблема славека в тому що він відстав бо спілкується з такими ж старими і відсталими як і сам Славек заперечує на словах , але в повідомленні підтверджує що судить про сьогоднішню Україну крізь призму як мінімум 10-річної давності....
Какие 10 лет, всего-навсего пошел 5-й год как не работаю на несколько нынешних пособников Порошенко ранее успешно интегрировавшихся с регионалами Януковича. Это для такого провинциала как вы они чем-то отличаются, а я перевидел их на тусовках и теннисных кортах где они прекрасно общаются без спектакля для ТВ. И чем мои нынешние коллеги отстали от вас, великого бизнесмена львовского зажопья?
Я знаю що старий єврей четвертькровка знає все і про всіх... От тільки відрізнити Україну Януковича в якій всі керівні посади були за людьми з російськими паспортами, куди ці люди і здриснули , покинувши напризволяще нашого четвертькровку , от він і біситься - від України яка йде в Європу і НАТО ( куди від свого таточка ретрограда втікли його діти) - наш суперуспішний якось зрозуміти не може.
Тому повторю В Україні станом на сьогодні четверо моїх дітей ретранслюють моє бачення розвитку України А тебе підтримати нікому, бо твої боси в педерації , діти в Європі - а ти сам б*** один б*** .....
Kripo написав:не-не-не, вы же атеист, по галахе как раз вы не еврей, это по закону о возвращении вас пустят.
Государство Израиль рассматривает меня как раз как еврея, а вот моего сына уже нет.
изучайте матчасть - Государство Израиль это "закон о возвращении" а по Галахе вы вышли из веры, вы никто, вас в синагогу не пустят, идите лучше на выходных на даче покапайтесь и в суботу, после грядочки водочки с чёрным хлебом и сальцом, а то все о своем еврействе тут...
ceba написав:budivelnik В Крыму туристов достаточно, в этом году много из Украины.
как всегда - пистёш. от нечего делать просмотрел вебки по крыму, по местам, где лично был. для этого времени, разгар сезона - пусто.
Багато це від 2 осіб і більше Більше може бути 3 особи , може бути 100 000 а може бути 5 млн Було 5 млн, тепер максимум 2 назбираєте... Так само і з засухою Було 100% Криму з водою , тепер 30% Сказати що помираєте від зневоднення - не можна, але й стверджувати що процвітаєте- також не вийде навіть для такого вперто/зомбованого як цеба.
Открою тайну. В Крыму каждый второй с украинским паспортом!
Так ніхто з цим не сперичається 1 Море кримчан не здали українські паспорти( а ті що здали-кусають лікті, бо безвіз....) 2 Море мешканців ОРДЛО з українськими паспортами , бо з паспортом дири-лири - не дуже то й поїздиш 3 Було 5 млн , з яких 3 млн туристів з українськими паспортами і 2 млн з іншими Стало 2 млн з яких 1 млн з українськими (70% цих українських мешканці ОРДЛО) і 1 млн з іншими Питання на засипку Міст - бачу Засуху-бачу Туристів в 2-3 рази менше ніж було - бачу
Washington (CNN)The Justice Department announced indictments in special counsel Robert Mueller's investigation of Russian interference in the 2016 election against 12 Russian nationals, accusing them of engaging in a "sustained effort" to hack Democrats' emails and computer networks.
All 12 defendants are members of the GRU, a Russian federation intelligence agency within the main intelligence directorate of the Russian military, who were acting in "their official capacities."