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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 279280281282>
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:58

  slavek написав:
  budivelnik написав:Це ж треба бути таким впертим або зазомбованим....
Я пишу - проблема славека в тому що він відстав бо спілкується з такими ж старими і відсталими як і сам
Славек заперечує на словах , але в повідомленні підтверджує що судить про сьогоднішню Україну крізь призму як мінімум 10-річної давності....
Какие 10 лет, всего-навсего пошел 5-й год как не работаю на несколько нынешних пособников Порошенко ранее успешно интегрировавшихся с регионалами Януковича.
Это для такого провинциала как вы они чем-то отличаются, а я перевидел их на тусовках и теннисных кортах где они прекрасно общаются без спектакля для ТВ.
И чем мои нынешние коллеги отстали от вас, великого бизнесмена львовского зажопья?
Я знаю що старий єврей четвертькровка знає все і про всіх...
От тільки відрізнити Україну Януковича в якій всі керівні посади були за людьми з російськими паспортами, куди ці люди і здриснули , покинувши напризволяще нашого четвертькровку , от він і біситься - від України яка йде в Європу і НАТО ( куди від свого таточка ретрограда втікли його діти) - наш суперуспішний якось зрозуміти не може.

Тому повторю
В Україні станом на сьогодні четверо моїх дітей ретранслюють моє бачення розвитку України
А тебе підтримати нікому, бо твої боси в педерації , діти в Європі - а ти сам б*** один б*** .....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:10

  slavek написав:
  Kripo написав:не-не-не, вы же атеист, по галахе как раз вы не еврей, это по закону о возвращении вас пустят.

Государство Израиль рассматривает меня как раз как еврея, а вот моего сына уже нет.


изучайте матчасть - Государство Израиль это "закон о возвращении" а по Галахе вы вышли из веры, вы никто, вас в синагогу не пустят, :twisted: идите лучше на выходных на даче покапайтесь и в суботу, после грядочки водочки с чёрным хлебом и сальцом, а то все о своем еврействе тут... :wink:
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:13

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  slavek написав:
  Kripo написав:у еврея-атеиста начальная стадия раздвоения личности?! то он уже 3 года на пенсии,


Пока только второй - изучайте матчасть


:wink:

  slavek написав:Какие 10 лет, всего-навсего пошел 5-й год как не работаю
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:59

Міст є - туристів не має
Засуха прийшла
Зображення
Зображення
Тепер чекаємо каміння з неба
ПС
Єдино що цікаво
Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:27

budivelnik В Крыму туристов достаточно, в этом году много из Украины.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:51

  ceba написав:budivelnik В Крыму туристов достаточно, в этом году много из Украины.

как всегда - пистёш.
от нечего делать просмотрел вебки по крыму, по местам, где лично был.
для этого времени, разгар сезона - пусто.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:23

  19yuriy91 написав:
  ceba написав:budivelnik В Крыму туристов достаточно, в этом году много из Украины.
как всегда - пистёш.
от нечего делать просмотрел вебки по крыму, по местам, где лично был.
для этого времени, разгар сезона - пусто.
Багато це від 2 осіб і більше
Більше може бути 3 особи , може бути 100 000 а може бути 5 млн
Було 5 млн, тепер максимум 2 назбираєте...
Так само і з засухою
Було 100% Криму з водою , тепер 30%
Сказати що помираєте від зневоднення - не можна, але й стверджувати що процвітаєте- також не вийде навіть для такого вперто/зомбованого як цеба.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:09

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

...в этом году много из Украины.
Открою тайну.
В Крыму каждый второй с украинским паспортом!
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:23

  vladvlas написав:
...в этом году много из Украины.
Открою тайну.
В Крыму каждый второй с украинским паспортом!
Так ніхто з цим не сперичається
1 Море кримчан не здали українські паспорти( а ті що здали-кусають лікті, бо безвіз....)
2 Море мешканців ОРДЛО з українськими паспортами , бо з паспортом дири-лири - не дуже то й поїздиш
3 Було 5 млн , з яких 3 млн туристів з українськими паспортами і 2 млн з іншими
Стало 2 млн з яких 1 млн з українськими (70% цих українських мешканці ОРДЛО) і 1 млн з іншими
Питання на засипку
Міст - бачу
Засуху-бачу
Туристів в 2-3 рази менше ніж було - бачу

Покращення де???
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:52

А в это время в замке у шефа (С)

12 Russians indicted in Mueller investigation
Washington (CNN)The Justice Department announced indictments in special counsel Robert Mueller's investigation of Russian interference in the 2016 election against 12 Russian nationals, accusing them of engaging in a "sustained effort" to hack Democrats' emails and computer networks.

All 12 defendants are members of the GRU, a Russian federation intelligence agency within the main intelligence directorate of the Russian military, who were acting in "their official capacities."
Updated 1631 GMT (0031 HKT) July 13, 2018
vladvlas
 
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