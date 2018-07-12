В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
budivelnik написав:Міст є - туристів не має Засуха прийшла Тепер чекаємо каміння з неба ПС Єдино що цікаво Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?
Ну с Крымом все понятно - засуха из-за отсутствия воды уничтожает растительность и справиться с этим может только постройка водовода "Крымский поток 1".
А вот кто или что уничтожило растительность в Херсонской области? На ваших картах хорошо заметно, как она исчезла за эти же 2 года в Геническом, Новотроицком, Чаплинском районах, особенно на Арабатской стрелке и острове Бирючьем, а также исчезает в Каланчакском и Скадовском р-нах.
budivelnik написав:Міст є - туристів не має Засуха прийшла Тепер чекаємо каміння з неба ПС Єдино що цікаво Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?
Ну с Крымом все понятно - засуха из-за отсутствия воды уничтожает растительность и справиться с этим может только постройка водовода "Крымский поток 1".
А вот кто или что уничтожило растительность в Херсонской области? На ваших картах хорошо заметно, как она исчезла за эти же 2 года в Геническом, Новотроицком, Чаплинском районах, особенно на Арабатской стрелке и острове Бирючьем, а также исчезает в Каланчакском и Скадовском р-нах.
1 Карти не мої 2 Навіть з цих карт видно що зникнення рослинності в степовому Криму на 2 порядка більше ніж в гірському Криму , і на 1 порядок більше ніж в названих Вами районах Херсонської області.
Звідси робимо висновок Гірську частину Криму і окремі райони Херсонської області відновити на 1-2 порядки легше ніж викорінити проблеми засухи в степовій частині
На мій погляд погіршення в деяких частинах деяких районів Херсонщини повязано з перекриттям дамби , адже дамба знаходиться в глибині материкової України ( щоб зелені чоловічки яких немає ні в ОРДЛО і не було в Криму) її не зруйнували Якщо засуха на контрольованих нами територіях буде продовжуватись і досягне якихось критичних параметрів ми легко зможемо побудувати тимчасову дамбу прямо на перешийку, щоб забезпечити полив потрібних нам територій , при цьому залишаючи на 100% готовою і працездатною дамбу в глибині материкової частини.
yanyura написав:А вот кто или что уничтожило растительность в Херсонской области?
Вы обращали внимание, что у чайника на плите, ручка горячая, хотя огонь горит совсем с другой стороны? Так и здесь: увеличившаяся температура и сухой ветер в степной части Крыма повлияли на окрестности, которые не имеют доступа к воде. Палка всегда о двух концах.
Washington (CNN)The Justice Department announced indictments in special counsel Robert Mueller's investigation of Russian interference in the 2016 election against 12 Russian nationals, accusing them of engaging in a "sustained effort" to hack Democrats' emails and computer networks.
All 12 defendants are members of the GRU, a Russian federation intelligence agency within the main intelligence directorate of the Russian military, who were acting in "their official capacities."
Updated 1631 GMT (0031 HKT) July 13, 2018
Интересно, какие оправдания местные придумают. "Ихтамнеты", "вывсеврети" или еще что-нибудь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...