Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:12

19 июня 2018

По данным «Укргидрометцентра», прошедшие на большей части Украины дожди сократили площадь страдающих от засухи земель до 15% с 30%.

26 июня 2018

В Украине за июнь выпало всего 30-50% от месячной нормы осадков.



Южные и юго-восточные области Украины продолжают страдать от сильной засухи, которая началась в апреле.



Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко. «За июнь было очень мало дождей, особенно на юге Украины. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. Некоторое улучшение есть, но на юге, к сожалению, дождей было недостаточно. Только в некоторых регионах южных областей прошли дожди, например, в Одесской области прошли ливни. На сегодняшний день можно сказать, что засуха у нас никуда не делась на юге и юго-востоке», - сказала она.

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04 июля 2018

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Минагропрод, несмотря на засуху, сохранил прогноз урожая зерновых в 2018-2019 МГ на уровне 60 млн тонн.

vladvlas

увеличившаяся температура и сухой ветер в степной части Крыма повлияли на окрестности, которые не имеют доступа к воде

budivelnik

Карти не мої

зникнення рослинності в степовому Криму на 2 порядка більше ніж в гірському Криму , і на 1 порядок більше ніж в названих Вами районах Херсонської області.

погіршення в деяких частинах деяких районів Херсонщини повязано з перекриттям дамби , адже дамба знаходиться в глибині материкової України ( щоб зелені чоловічки яких немає ні в ОРДЛО і не було в Криму) її не зруйнували

Якщо засуха на контрольованих нами територіях буде продовжуватись і досягне якихось критичних параметрів ми легко зможемо побудувати тимчасову дамбу прямо на перешийку, щоб забезпечити полив потрібних нам територій , при цьому залишаючи на 100% готовою і працездатною дамбу в глибині материкової частини.

в глибині материкової частини

30 апреля 2017

Новую дамбу на Северо-Крымском канале, перекрывающую воду в Крым, ввели в эксплуатацию, передает ТСН.



Стационарную бетонную плотину построили на границе материковой Украины с аннексированным полуостровом.

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. все намного проще:, что прекрасно видно на картах первоисточника -Но выложены вами.Там же- это чтобы не гадать, на сколько порядков - 1, 2, 10, 100 исчезла растительность.Это где, в центре Украины?