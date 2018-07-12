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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:03

  budivelnik написав:Міст є - туристів не має
Засуха прийшла
Зображення
Зображення
Тепер чекаємо каміння з неба
ПС
Єдино що цікаво
Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?

Ну с Крымом все понятно - засуха из-за отсутствия воды уничтожает растительность и справиться с этим может только постройка водовода "Крымский поток 1".

А вот кто или что уничтожило растительность в Херсонской области?
На ваших картах хорошо заметно, как она исчезла за эти же 2 года в Геническом, Новотроицком, Чаплинском районах, особенно на Арабатской стрелке и острове Бирючьем, а также исчезает в Каланчакском и Скадовском р-нах.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:36

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Міст є - туристів не має
Засуха прийшла
Зображення
Зображення
Тепер чекаємо каміння з неба
ПС
Єдино що цікаво
Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?

Ну с Крымом все понятно - засуха из-за отсутствия воды уничтожает растительность и справиться с этим может только постройка водовода "Крымский поток 1".

А вот кто или что уничтожило растительность в Херсонской области?
На ваших картах хорошо заметно, как она исчезла за эти же 2 года в Геническом, Новотроицком, Чаплинском районах, особенно на Арабатской стрелке и острове Бирючьем, а также исчезает в Каланчакском и Скадовском р-нах.
1 Карти не мої
2 Навіть з цих карт видно що зникнення рослинності в степовому Криму на 2 порядка більше ніж в гірському Криму , і на 1 порядок більше ніж в названих Вами районах Херсонської області.

Звідси робимо висновок
Гірську частину Криму і окремі райони Херсонської області відновити на 1-2 порядки легше ніж викорінити проблеми засухи в степовій частині

На мій погляд погіршення в деяких частинах деяких районів Херсонщини повязано з перекриттям дамби , адже дамба знаходиться в глибині материкової України ( щоб зелені чоловічки яких немає ні в ОРДЛО і не було в Криму) її не зруйнували
Якщо засуха на контрольованих нами територіях буде продовжуватись і досягне якихось критичних параметрів ми легко зможемо побудувати тимчасову дамбу прямо на перешийку, щоб забезпечити полив потрібних нам територій , при цьому залишаючи на 100% готовою і працездатною дамбу в глибині материкової частини.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:29

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  yanyura написав:А вот кто или что уничтожило растительность в Херсонской области?
Вы обращали внимание, что у чайника на плите, ручка горячая, хотя огонь горит совсем с другой стороны?
Так и здесь: увеличившаяся температура и сухой ветер в степной части Крыма повлияли на окрестности, которые не имеют доступа к воде. Палка всегда о двух концах.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:44

  vladvlas написав:12 Russians indicted in Mueller investigation
Washington (CNN)The Justice Department announced indictments in special counsel Robert Mueller's investigation of Russian interference in the 2016 election against 12 Russian nationals, accusing them of engaging in a "sustained effort" to hack Democrats' emails and computer networks.

All 12 defendants are members of the GRU, a Russian federation intelligence agency within the main intelligence directorate of the Russian military, who were acting in "their official capacities."
Updated 1631 GMT (0031 HKT) July 13, 2018


Интересно, какие оправдания местные придумают. "Ихтамнеты", "вывсеврети" или еще что-нибудь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:12

budivelnik, vladvlas. все намного проще:
19 июня 2018
По данным «Укргидрометцентра», прошедшие на большей части Украины дожди сократили площадь страдающих от засухи земель до 15% с 30%.

https://economics.unian.net/agro/101573 ... asuhi.html
26 июня 2018
В Украине за июнь выпало всего 30-50% от месячной нормы осадков.

Южные и юго-восточные области Украины продолжают страдать от сильной засухи, которая началась в апреле.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко. «За июнь было очень мало дождей, особенно на юге Украины. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. Некоторое улучшение есть, но на юге, к сожалению, дождей было недостаточно. Только в некоторых регионах южных областей прошли дожди, например, в Одесской области прошли ливни. На сегодняшний день можно сказать, что засуха у нас никуда не делась на юге и юго-востоке», - сказала она.
...

https://economics.unian.net/agro/101666 ... asuhi.html
04 июля 2018
...
Минагропрод, несмотря на засуху, сохранил прогноз урожая зерновых в 2018-2019 МГ на уровне 60 млн тонн.

https://economics.unian.net/agro/101754 ... zhaya.html
vladvlas
увеличившаяся температура и сухой ветер в степной части Крыма повлияли на окрестности, которые не имеют доступа к воде

Каналы в Херсонской обл. никуда не исчезли, что прекрасно видно на картах первоисточника - http://mtot.gov.ua/na-tymchasovo-okupov ... slynnosti/

budivelnik
Карти не мої

Но выложены вами.
зникнення рослинності в степовому Криму на 2 порядка більше ніж в гірському Криму , і на 1 порядок більше ніж в названих Вами районах Херсонської області.

Там же на картах имеется шкала "delta NDVI" - это чтобы не гадать, на сколько порядков - 1, 2, 10, 100 исчезла растительность.

погіршення в деяких частинах деяких районів Херсонщини повязано з перекриттям дамби , адже дамба знаходиться в глибині материкової України ( щоб зелені чоловічки яких немає ні в ОРДЛО і не було в Криму) її не зруйнували
Якщо засуха на контрольованих нами територіях буде продовжуватись і досягне якихось критичних параметрів ми легко зможемо побудувати тимчасову дамбу прямо на перешийку, щоб забезпечити полив потрібних нам територій , при цьому залишаючи на 100% готовою і працездатною дамбу в глибині материкової частини.


в глибині материкової частини

Это где, в центре Украины?

30 апреля 2017
Новую дамбу на Северо-Крымском канале, перекрывающую воду в Крым, ввели в эксплуатацию, передает ТСН.

Стационарную бетонную плотину построили на границе материковой Украины с аннексированным полуостровом.
...

https://korrespondent.net/ukraine/event ... nskoi-vody
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 07:47

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  yanyura написав:Каналы в Херсонской обл. никуда не исчезли, что прекрасно видно на картах первоисточника
Так и в Крыму каналы никуда не исчезли. Или исчезли?
На Арабатской Стрелке есть оросительные каналы? Ткните на карте а то я их не вижу.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:46

yanyura

Ради интереса посмотрел сейчас по Одессе в этом году выпало осадков:
- апрель - 11 процентов от обычных средних показателей
- май - 75 процентов
- июнь - 61 процент
freeze
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