В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Міст є - туристів не має Засуха прийшла Тепер чекаємо каміння з неба ПС Єдино що цікаво Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?
Ну с Крымом все понятно - засуха из-за отсутствия воды уничтожает растительность и справиться с этим может только постройка водовода "Крымский поток 1".
А вот кто или что уничтожило растительность в Херсонской области? На ваших картах хорошо заметно, как она исчезла за эти же 2 года в Геническом, Новотроицком, Чаплинском районах, особенно на Арабатской стрелке и острове Бирючьем, а также исчезает в Каланчакском и Скадовском р-нах.
budivelnik написав:Міст є - туристів не має Засуха прийшла Тепер чекаємо каміння з неба ПС Єдино що цікаво Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?
Ну с Крымом все понятно - засуха из-за отсутствия воды уничтожает растительность и справиться с этим может только постройка водовода "Крымский поток 1".
А вот кто или что уничтожило растительность в Херсонской области? На ваших картах хорошо заметно, как она исчезла за эти же 2 года в Геническом, Новотроицком, Чаплинском районах, особенно на Арабатской стрелке и острове Бирючьем, а также исчезает в Каланчакском и Скадовском р-нах.
1 Карти не мої 2 Навіть з цих карт видно що зникнення рослинності в степовому Криму на 2 порядка більше ніж в гірському Криму , і на 1 порядок більше ніж в названих Вами районах Херсонської області.
Звідси робимо висновок Гірську частину Криму і окремі райони Херсонської області відновити на 1-2 порядки легше ніж викорінити проблеми засухи в степовій частині
На мій погляд погіршення в деяких частинах деяких районів Херсонщини повязано з перекриттям дамби , адже дамба знаходиться в глибині материкової України ( щоб зелені чоловічки яких немає ні в ОРДЛО і не було в Криму) її не зруйнували Якщо засуха на контрольованих нами територіях буде продовжуватись і досягне якихось критичних параметрів ми легко зможемо побудувати тимчасову дамбу прямо на перешийку, щоб забезпечити полив потрібних нам територій , при цьому залишаючи на 100% готовою і працездатною дамбу в глибині материкової частини.
yanyura написав:А вот кто или что уничтожило растительность в Херсонской области?
Вы обращали внимание, что у чайника на плите, ручка горячая, хотя огонь горит совсем с другой стороны? Так и здесь: увеличившаяся температура и сухой ветер в степной части Крыма повлияли на окрестности, которые не имеют доступа к воде. Палка всегда о двух концах.
Washington (CNN)The Justice Department announced indictments in special counsel Robert Mueller's investigation of Russian interference in the 2016 election against 12 Russian nationals, accusing them of engaging in a "sustained effort" to hack Democrats' emails and computer networks.
All 12 defendants are members of the GRU, a Russian federation intelligence agency within the main intelligence directorate of the Russian military, who were acting in "their official capacities."
Updated 1631 GMT (0031 HKT) July 13, 2018
Интересно, какие оправдания местные придумают. "Ихтамнеты", "вывсеврети" или еще что-нибудь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
26 июня 2018 В Украине за июнь выпало всего 30-50% от месячной нормы осадков.
Южные и юго-восточные области Украины продолжают страдать от сильной засухи, которая началась в апреле.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко. «За июнь было очень мало дождей, особенно на юге Украины. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. Некоторое улучшение есть, но на юге, к сожалению, дождей было недостаточно. Только в некоторых регионах южных областей прошли дожди, например, в Одесской области прошли ливни. На сегодняшний день можно сказать, что засуха у нас никуда не делась на юге и юго-востоке», - сказала она. ...
зникнення рослинності в степовому Криму на 2 порядка більше ніж в гірському Криму , і на 1 порядок більше ніж в названих Вами районах Херсонської області.
Там же на картах имеется шкала "delta NDVI" - это чтобы не гадать, на сколько порядков - 1, 2, 10, 100 исчезла растительность.
погіршення в деяких частинах деяких районів Херсонщини повязано з перекриттям дамби , адже дамба знаходиться в глибині материкової України ( щоб зелені чоловічки яких немає ні в ОРДЛО і не було в Криму) її не зруйнували Якщо засуха на контрольованих нами територіях буде продовжуватись і досягне якихось критичних параметрів ми легко зможемо побудувати тимчасову дамбу прямо на перешийку, щоб забезпечити полив потрібних нам територій , при цьому залишаючи на 100% готовою і працездатною дамбу в глибині материкової частини.
в глибині материкової частини
Это где, в центре Украины?
30 апреля 2017 Новую дамбу на Северо-Крымском канале, перекрывающую воду в Крым, ввели в эксплуатацию, передает ТСН.
Стационарную бетонную плотину построили на границе материковой Украины с аннексированным полуостровом. ...
Подолянин В Крыму каналы остались, но вода туда не поступает, в Херсонские поступает, в этом их отличие. На Арабатской стрелке и острове Бирючьем конечно же оросительных каналов нет. Но они есть и хорошо видны в вышеперечисленных р-нах Херсонской обл., которые перестали быть "зелеными" в 2018 по сравнению с 2016.
freeze Я пытался найти карты с NDVI по другим частям Украины, чтобы оценить ситуацию в целом, а не как сейчас - только Крым и частично юг Херсонской обл но не удалось. То ли они не существуют, то ли засекречены. Если вам (или любому другому форумчанину) удастся найти таковые и дать ссылку, буду благодарен.
А вообще интересно будет взглянуть на карту 2019. Особенно если не будет засухи.
P.S. В июне 2016 г. Крым был "зеленым", несмотря на то, что к этому времени уже более 2-х лет вода в Крым не подавалась.
22 марта пустили воду в Северо-Крымский канал на Херсонщине 24-03-2017 ... Напомним, что в апреле 2014 года, после аннексии Крыма была искусственно создана блокада северо-крымского канала. ... «Канал будет обеспечивать водой сельхозпроизводителей только Херсонской области, - заявил Андрей Гордеев во время общения с журналистами, - Как мы и планировали, в этом году на Херсонщине поливные площади будут составлять более 313 тыс. га что на 13,8 тыс. га больше, чем в 2016 году».
02.01.2018 ... Именно Днепр до 2014 года на 86,7% удовлетворял потребности Крыма в воде для бытовых и хозяйственных нужд. Лишь на 8,8% использовались местные стоки. Подземные воды обеспечивали полуостров на 4,4%, а морская вода - на 0,16%. ... Вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать в Крым в апреле 2014 года. ... Государственное агентство водных ресурсов Украины инициировало строительство в Херсонской области временной дамбы, перекрывающей воду на полуостров. Ее возвели в мае 2014 года из мешков с песком на 91-м километре Северо-Крымского канала в районе поселка Каланчак. И в первую годовщину «Крымнаша» уровень потребления днепровской воды на полуострове сократился в более чем четыре раза – с 1346,3 млн куб.м до 310 млн. Через год ее потребление снизилось еще на порядок – до 253,46 млн кубометров. ...
yanyura написав:В июне 2016 г. Крым был "зеленым", несмотря на то, что к этому времени уже более 2-х лет вода в Крым не подавалась.
Ви написали багато але сумбурно 1 Є така штука-називається інерційність Чим більший(важчий) обєкт - тим більша інерційність Тому Якщо воду перестали подавати 2 роки тому , то відразу вона не зникне а - спочатку починають використовувати накопичені запаси(на те вони й запаси щоб пережити якісь негаразди) б - потім починають зменшувати галузі які потребують великих обємів води в - потім повністю перекривають витрати на сільське господарства і залишають тільки витрати на питну воду г - потім приступають до більш складних варіантів видобування води( ті ж самі артезіанські скважини)
2 Після того як всі під-пункти виконані-починається засуха , яка тягне за собою спочатку а - зменшення зеленого покриву б - засолення грунтів в - ерозію грунтів д - зменшення кількості населення
Це все відбудеться звичайно не через 2 роки , але чим довше будуть іти негативні процеси , тим довше потім прийдеться проводити відновлювальні заходи.... тобто навіть якщо в 2020 воду по каналу дадуть - покращення відбудуться не швидше 2023-2025 років , тобто ватники а-ля ви й далі зможуть кричати , що Україна повернулась а нічого не змінилось.