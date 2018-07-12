Додано: Суб 14 лип, 2018 10:40

22 марта пустили воду в Северо-Крымский канал на Херсонщине

24-03-2017

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Напомним, что в апреле 2014 года, после аннексии Крыма была искусственно создана блокада северо-крымского канала.

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«Канал будет обеспечивать водой сельхозпроизводителей только Херсонской области, - заявил Андрей Гордеев во время общения с журналистами, - Как мы и планировали, в этом году на Херсонщине поливные площади будут составлять более 313 тыс. га что на 13,8 тыс. га больше, чем в 2016 году».

02.01.2018

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Именно Днепр до 2014 года на 86,7% удовлетворял потребности Крыма в воде для бытовых и хозяйственных нужд. Лишь на 8,8% использовались местные стоки. Подземные воды обеспечивали полуостров на 4,4%, а морская вода - на 0,16%.

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Вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать в Крым в апреле 2014 года.

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Государственное агентство водных ресурсов Украины инициировало строительство в Херсонской области временной дамбы, перекрывающей воду на полуостров. Ее возвели в мае 2014 года из мешков с песком на 91-м километре Северо-Крымского канала в районе поселка Каланчак. И в первую годовщину «Крымнаша» уровень потребления днепровской воды на полуострове сократился в более чем четыре раза – с 1346,3 млн куб.м до 310 млн. Через год ее потребление снизилось еще на порядок – до 253,46 млн кубометров.

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В Крыму каналы остались, но вода туда не поступает, в Херсонские поступает, в этом их отличие.На Арабатской стрелке и острове Бирючьем конечно же оросительных каналов нет. Но они есть и хорошо видны в вышеперечисленных р-нах Херсонской обл., которые перестали быть "зелеными" в 2018 по сравнению с 2016.Я пытался найти карты с NDVI по другим частям Украины, чтобы оценить ситуацию в целом, а не как сейчас - только Крым и частично юг Херсонской обл но не удалось. То ли они не существуют, то ли засекречены. Если вам (или любому другому форумчанину) удастся найти таковые и дать ссылку, буду благодарен.А вообще интересно будет взглянуть на карту 2019. Особенно если не будет засухи.В июне 2016 г. Крым был "зеленым", несмотря на то, что к этому времени уже более 2-х лет вода в Крым не подавалась.