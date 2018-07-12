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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 15:16

  19yuriy91 написав:
  ceba написав:budivelnik В Крыму туристов достаточно, в этом году много из Украины.

как всегда - пистёш.
от нечего делать просмотрел вебки по крыму, по местам, где лично был.
для этого времени, разгар сезона - пусто.
Совершенно верно разгар сезона -пусто.https://yandex.ru/images/search?text=%D ... age&lr=959
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 15:25

  ceba написав:
  19yuriy91 написав:
  ceba написав:budivelnik В Крыму туристов достаточно, в этом году много из Украины.

как всегда - пистёш.
от нечего делать просмотрел вебки по крыму, по местам, где лично был.
для этого времени, разгар сезона - пусто.
Совершенно верно разгар сезона -пусто.https://yandex.ru/images/search?text=%D ... age&lr=959

накуй ты вместо турыстов крымских пороха приплёл?
спистел - сознайся, а не куйню сюда лепи. прыгаешь с одного на другое.
тролляка хренов.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:15

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  budivelnik написав:Якщо воду перестали подавати 2 роки тому , то відразу вона не зникне
а - спочатку починають використовувати накопичені запаси(на те вони й запаси щоб пережити якісь негаразди)

Т.к вы большой теоретик по СКК, покажу, как он выглядит во время заполнения (не хочу загромождать сайт фото и видео, поэтому привожу только ссылки на них, кому интересно, перейдет и посмотрит)
https://kor.ill.in.ua/m/610x385/2010968.jpg
и в межсезонье (по режиму работы СКК, согласно Правил эксплуатации, в осенне-зимний период предполагается опорожнение русла канала)
https://storage1.censor.net.ua/images/7 ... 40x377.jpg

и видео
Опубликовано: 6 июн. 2015 г.
Как сегодня выглядит северо - крымский канал

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... JYRlD_ONWg
Такое может видеть и видел каждый форумчанин, проезжающий рядом с СКК.


А вот и вероятная причина, почему юг Украины "порыжел":

14.04.2018
...
Начальник управления СКК Сергей Шевченко сообщил: в этом году транспортировка воды к потребителям подорожала на 35 процентов - районные управления оросительных систем будут получать ее по 5 копеек за кубометр, фермеры из засушливых степных районов - по 23,5 копейки за кубометр.
...

https://times.com.ua/News/85495/na-hers ... ogo-kanala


И еще по "порыжению" Украины:
Интервью начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко "РИА Новости Украина":
Адаменко: Украина через 20 лет станет степью
13.05.2018

https://rian.com.ua/analytics/20180513/ ... limat.html

Она же, ранее, на пресс-конференции в информагентстве ГолосUA:
22-07-2017
«Начиная с 2015 года, в Украине наблюдается тенденция маловодия: у нас три года подряд годовое количество осадков не восстанавливает водный баланс, который образовался в 2015 году», - отметила эксперт.

https://golos.ua/i/529265
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:27

  otg написав:Ничего. Построят с Кубани трубопровод метров 10 в диаметре и будет в Крыму вода. Российской власти не впервой идиотские проекты воплощать. За одно и распилить бабла много можно. :)


А они раньше думали проблемма с водой "рассосется" сама собой ? И за 4 года даже не попыталсь ничего предпринять в этом направлении ? Дело в том что оккупационным властям нафиг не нужны не "крымчане" ни сельское хозяйство полуострова - для них это военная база и политический проект для поднятие рейтинга путе. А там хоть трава не расти.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:34

  yanyura написав:Т.к вы большой теоретик по СКК, покажу,
Тобто духу признатись що наступає повний галкик степному криму-у вас не вистарчає...
І цей повний гаплико-кердик , ви пробуєте замаскувати зменшенням опадів,підвищенням на 35 копійок вартості доставки води в Україні....
Я не сперичаюсь , на 10% Херсонської області внаслідок приведенних вами причин , кількість рослинності зменшилась , але навіть після зменшення її в 3-5 разіб більше ніж стало в степному криму.

Питання до адекватів
І далі будемо обговорювати 10-20% втрати в частині Херсонської і не помічати 90% втрати на 80% території Криму?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:09

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  budivelnik написав:Питання до адекватів
І далі будемо обговорювати 10-20% втрати в частині Херсонської і не помічати 90% втрати на 80% території Криму?


Якби ви зверталися не до типового кремле бота , з ким обговорюєте це питання, може це побажання й було б слушним. Але вкидання про 10% втрат в херсонскої облоасті на фоні тотального жаху в Криму мав на меті єдине - відвести тему від цілковитого провала оккупаційної влади рф в Криму, що кремлєботам , зазвичай вкрай пекуче.
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