Совершенно верно разгар сезона -пусто.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 15:16
Совершенно верно разгар сезона -пусто.
Додано: Суб 14 лип, 2018 15:25
накуй ты вместо турыстов крымских пороха приплёл?
спистел - сознайся, а не куйню сюда лепи. прыгаешь с одного на другое.
тролляка хренов.
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:15
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Т.к вы большой теоретик по СКК, покажу, как он выглядит во время заполнения (не хочу загромождать сайт фото и видео, поэтому привожу только ссылки на них, кому интересно, перейдет и посмотрит)
и в межсезонье (по режиму работы СКК, согласно Правил эксплуатации, в осенне-зимний период предполагается опорожнение русла канала)
и видео
Такое может видеть и видел каждый форумчанин, проезжающий рядом с СКК.
А вот и вероятная причина, почему юг Украины "порыжел":
И еще по "порыжению" Украины:
Интервью начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко "РИА Новости Украина":
Она же, ранее, на пресс-конференции в информагентстве ГолосUA:
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:27
А они раньше думали проблемма с водой "рассосется" сама собой ? И за 4 года даже не попыталсь ничего предпринять в этом направлении ? Дело в том что оккупационным властям нафиг не нужны не "крымчане" ни сельское хозяйство полуострова - для них это военная база и политический проект для поднятие рейтинга путе. А там хоть трава не расти.
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:34
Тобто духу признатись що наступає повний галкик степному криму-у вас не вистарчає...
І цей повний гаплико-кердик , ви пробуєте замаскувати зменшенням опадів,підвищенням на 35 копійок вартості доставки води в Україні....
Я не сперичаюсь , на 10% Херсонської області внаслідок приведенних вами причин , кількість рослинності зменшилась , але навіть після зменшення її в 3-5 разіб більше ніж стало в степному криму.
Питання до адекватів
І далі будемо обговорювати 10-20% втрати в частині Херсонської і не помічати 90% втрати на 80% території Криму?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 14 лип, 2018 17:09
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Якби ви зверталися не до типового кремле бота , з ким обговорюєте це питання, може це побажання й було б слушним. Але вкидання про 10% втрат в херсонскої облоасті на фоні тотального жаху в Криму мав на меті єдине - відвести тему від цілковитого провала оккупаційної влади рф в Криму, що кремлєботам , зазвичай вкрай пекуче.
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