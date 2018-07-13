Додано: Суб 14 лип, 2018 18:11

budivelnik написав: yanyura написав: Т.к вы большой теоретик по СКК, покажу, Т.к вы большой теоретик по СКК, покажу, Тобто духу признатись що наступає повний галкик степному криму-у вас не вистарчає...

Тобто духу признатись що наступає повний галкик степному криму-у вас не вистарчає...

Я пытался найти карты с NDVI по другим частям Украины, чтобы оценить ситуацию в целом, а не как сейчас - только Крым и частично юг Херсонской обл но не удалось. То ли они не существуют, то ли засекречены. Если вам (или любому другому форумчанину) удастся найти таковые и дать ссылку, буду благодарен.



А вообще интересно будет взглянуть на карту 2019. Особенно если не будет засухи.

И опять пошла морока

Про коварный зарубеж... (с)

Surfer написав: Але вкидання про 10% втрат в херсонскої облоасті на фоні тотального жаху в Криму Алена фоні тотального жаху в Криму

вкидання про 10% втрат в херсонскої облоасті

Повторюсь, только выделю, чтобы лучше дошло:Ссылку на карты можете дать?Или, как вы любитеиз моего поста, где я пишу про "10% втрат в херсонскої області", что вы приписали мне (намеренно или нет, но приписали) слова другого человекаБудете по-прежнему утверждать, чтоP.S. Оригинальненько. "Херсонская область" с маленькой буквы, зато "Крым" с большой.Если вы гражданин Украины, то должны знать, что названия областей Украины пишутся с большой буквы, этим показывается уважение к стране проживания (и образованность пишущего). Но если гражданин другой страны, то такое незнание простительно.