В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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А вот и вероятная причина, почему юг Украины "порыжел":
14.04.2018 ... Начальник управления СКК Сергей Шевченко сообщил: в этом году транспортировка воды к потребителям подорожала на 35 процентов - районные управления оросительных систем будут получать ее по 5 копеек за кубометр, фермеры из засушливых степных районов - по 23,5 копейки за кубометр. ...
Она же, ранее, на пресс-конференции в информагентстве ГолосUA:
22-07-2017 «Начиная с 2015 года, в Украине наблюдается тенденция маловодия: у нас три года подряд годовое количество осадков не восстанавливает водный баланс, который образовался в 2015 году», - отметила эксперт.
otg написав:Ничего. Построят с Кубани трубопровод метров 10 в диаметре и будет в Крыму вода. Российской власти не впервой идиотские проекты воплощать. За одно и распилить бабла много можно.
А они раньше думали проблемма с водой "рассосется" сама собой ? И за 4 года даже не попыталсь ничего предпринять в этом направлении ? Дело в том что оккупационным властям нафиг не нужны не "крымчане" ни сельское хозяйство полуострова - для них это военная база и политический проект для поднятие рейтинга путе. А там хоть трава не расти.
yanyura написав:Т.к вы большой теоретик по СКК, покажу,
Тобто духу признатись що наступає повний галкик степному криму-у вас не вистарчає... І цей повний гаплико-кердик , ви пробуєте замаскувати зменшенням опадів,підвищенням на 35 копійок вартості доставки води в Україні.... Я не сперичаюсь , на 10% Херсонської області внаслідок приведенних вами причин , кількість рослинності зменшилась , але навіть після зменшення її в 3-5 разіб більше ніж стало в степному криму.
Питання до адекватів І далі будемо обговорювати 10-20% втрати в частині Херсонської і не помічати 90% втрати на 80% території Криму?
budivelnik написав:Питання до адекватів І далі будемо обговорювати 10-20% втрати в частині Херсонської і не помічати 90% втрати на 80% території Криму?
Якби ви зверталися не до типового кремле бота , з ким обговорюєте це питання, може це побажання й було б слушним. Але вкидання про 10% втрат в херсонскої облоасті на фоні тотального жаху в Криму мав на меті єдине - відвести тему від цілковитого провала оккупаційної влади рф в Криму, що кремлєботам , зазвичай вкрай пекуче.
yanyura написав:Т.к вы большой теоретик по СКК, покажу,
Тобто духу признатись що наступає повний галкик степному криму-у вас не вистарчає...
Повторюсь, только выделю, чтобы лучше дошло:
Я пытался найти карты с NDVI по другим частям Украины, чтобы оценить ситуацию в целом, а не как сейчас - только Крым и частично юг Херсонской обл но не удалось. То ли они не существуют, то ли засекречены. Если вам (или любому другому форумчанину) удастся найти таковые и дать ссылку, буду благодарен.
А вообще интересно будет взглянуть на карту 2019. Особенно если не будет засухи.
Ссылку на карты можете дать?
Или, как вы любите
И опять пошла морока Про коварный зарубеж... (с)
Surfer написав:Але вкидання про 10% втрат в херсонскої облоасті на фоні тотального жаху в Криму
Цитату из моего поста, где я пишу про "10% втрат в херсонскої області" в студию!
Хватит смелости признаться, что вы приписали мне (намеренно или нет, но приписали) слова другого человека?
Будете по-прежнему утверждать, что бот тот, кто сделал
вкидання про 10% втрат в херсонскої облоасті
?
P.S. Оригинальненько. "Херсонская область" с маленькой буквы, зато "Крым" с большой. Если вы гражданин Украины, то должны знать, что названия областей Украины пишутся с большой буквы, этим показывается уважение к стране проживания (и образованность пишущего). Но если гражданин другой страны, то такое незнание простительно.