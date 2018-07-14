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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:38

  yanyura написав:Вопрос:
Відповідь
1 Є тільки ці карти , в різних роздільних здатностях на інтернет-ресурсах України ,росії,ЄС
  budivelnik написав:Міст є - туристів не має
Засуха прийшла
Зображення
Зображення
Тепер чекаємо каміння з неба
ПС
Єдино що цікаво
Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?

2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу

Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх
а - агресивність
б - тупість
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:44

  budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу

Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх
а - агресивність
б - тупість

Факты без пропаганды привести нет возможности?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 23:36

  ruvex написав:
  budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу

Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх
а - агресивність
б - тупість

Факты без пропаганды привести нет возможности?

А що примати визнають факти? , дивно чути . Та й навiщо пацi€нтам проф. Преображенського щось розтлумачувати. Тiльки методом Павлова , все iнше. - марно витрачений час .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 23:43

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Все за Крым переживаете. Успокойтесь. Крым усох, мост разрушился, электричество и вода по часам, газа нет, еда по карточкам.
ceba
 
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