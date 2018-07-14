В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Відповідь 1 Є тільки ці карти , в різних роздільних здатностях на інтернет-ресурсах України ,росії,ЄС
budivelnik написав:Міст є - туристів не має Засуха прийшла Тепер чекаємо каміння з неба ПС Єдино що цікаво Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?
2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу
Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх а - агресивність б - тупість
budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу
Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх а - агресивність б - тупість
budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу
Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх а - агресивність б - тупість
Факты без пропаганды привести нет возможности?
А що примати визнають факти? , дивно чути . Та й навiщо пацi€нтам проф. Преображенського щось розтлумачувати. Тiльки методом Павлова , все iнше. - марно витрачений час .