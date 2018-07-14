В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Відповідь 1 Є тільки ці карти , в різних роздільних здатностях на інтернет-ресурсах України ,росії,ЄС
budivelnik написав:Міст є - туристів не має Засуха прийшла Тепер чекаємо каміння з неба ПС Єдино що цікаво Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?
2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу
Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх а - агресивність б - тупість
budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу
Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх а - агресивність б - тупість
budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу
Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх а - агресивність б - тупість
Факты без пропаганды привести нет возможности?
А що примати визнають факти? , дивно чути . Та й навiщо пацi€нтам проф. Преображенського щось розтлумачувати. Тiльки методом Павлова , все iнше. - марно витрачений час .
yanyura написав:Я пытался найти карты с NDVI по другим частям Украины, чтобы оценить ситуацию в целом, а не как сейчас - только Крым и частично юг Херсонской обл но не удалось. То ли они не существуют, то ли засекречены. Если вам (или любому другому форумчанину) удастся найти таковые и дать ссылку, буду благодарен.
Сравните верхнюю карту слева 11-20 июня 2016 года и сделанную практически в тоже время карту 1-10 июля 2018 года в самом низу слева. Хорошо заметно достаточно сильно уменьшение растительной плотности по всей Украине. Нижняя правая карта показывает отклонение показателей от средней нормы. Видно, что юг Донецкой, Запорожской области, Крым испытывают серьезные негативные изменения. Впрочем наблюдается снижение уровня плотности растительности и в Карпатах, Полесье, центре Украины, Николаевская и Одесская области.