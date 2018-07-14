В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Відповідь 1 Є тільки ці карти , в різних роздільних здатностях на інтернет-ресурсах України ,росії,ЄС
budivelnik написав:Міст є - туристів не має Засуха прийшла Тепер чекаємо каміння з неба ПС Єдино що цікаво Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?
2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу
Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх а - агресивність б - тупість
budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу
Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх а - агресивність б - тупість
budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу
Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх а - агресивність б - тупість
Факты без пропаганды привести нет возможности?
А що примати визнають факти? , дивно чути . Та й навiщо пацi€нтам проф. Преображенського щось розтлумачувати. Тiльки методом Павлова , все iнше. - марно витрачений час .
yanyura написав:Я пытался найти карты с NDVI по другим частям Украины, чтобы оценить ситуацию в целом, а не как сейчас - только Крым и частично юг Херсонской обл но не удалось. То ли они не существуют, то ли засекречены. Если вам (или любому другому форумчанину) удастся найти таковые и дать ссылку, буду благодарен.
Сравните верхнюю карту слева 11-20 июня 2016 года и сделанную практически в тоже время карту 1-10 июля 2018 года в самом низу слева. Хорошо заметно достаточно сильно уменьшение растительной плотности по всей Украине. Нижняя правая карта показывает отклонение показателей от средней нормы. Видно, что юг Донецкой, Запорожской области, Крым испытывают серьезные негативные изменения. Впрочем наблюдается снижение уровня плотности растительности и в Карпатах, Полесье, центре Украины, Николаевская и Одесская области.
freeze Спасибо за ссылку. Добавлю ее в свои закладки.
Значит все-таки виновата засуха. И пророссийскийUnited States Department of Agriculture тоже об этом пишет:
... The month-to-month reduction is based on severe drought in the steppe zone (southern Ukraine), which accounts for about half of Ukraine’s wheat output. Harvested area is estimated at 6.7 million hectares, up slightly from last year. The wheat harvest began earlier than usual this year because of the hot and dry weather, which accelerated.
[Уменьшение месячного периода связано с сильной засухой в степной зоне (юг Украины), на которую приходится около половины урожая пшеницы в Украине. Собранная площадь оценивается в 6,7 миллиона гектаров, что немного по сравнению с прошлым годом. Урожай пшеницы начался раньше обычного в этом году из-за жаркой и сухой погоды, которая ускорилась - гуглоперевод] ... Although recent weather has been favorable for corn and soybeans in central and western Ukraine, persistent dryness has prevailed in the southern and eastern regions
[Хотя недавняя погода благоприятна для кукурузы и соевых бобов в центральной и западной Украине, в южных и восточных регионах преобладает стойкая сухость - гуглоперевод] ...
А может не верить этому вышиватному сайту (USDA)? Ведь так приятно было знать, что это москали организовали засуху в Крыму, а поставив мощные вентиляторы начали гнать эту засуху на материковую Украину!