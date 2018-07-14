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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:38

  yanyura написав:Вопрос:
Відповідь
1 Є тільки ці карти , в різних роздільних здатностях на інтернет-ресурсах України ,росії,ЄС
  budivelnik написав:Міст є - туристів не має
Засуха прийшла
Зображення
Зображення
Тепер чекаємо каміння з неба
ПС
Єдино що цікаво
Хто буде платити за засуху після того як москаликів з Криму попруть ?

2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу

Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх
а - агресивність
б - тупість
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:44

  budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу

Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх
а - агресивність
б - тупість

Факты без пропаганды привести нет возможности?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 23:36

  ruvex написав:
  budivelnik написав:2 Карту 2019 року вам може надати тільки Нострадамус або Господь Бог , так як до перечислених категорій я не відношусь - то й допомогти Вам не можу

Ще є питання про руйнування еко-системи степової частини Криму москалями які вкрасти вкрали- а звідки воду взяти за 5 років так і не придумали , що зайвий раз говорить про їх
а - агресивність
б - тупість

Факты без пропаганды привести нет возможности?

А що примати визнають факти? , дивно чути . Та й навiщо пацi€нтам проф. Преображенського щось розтлумачувати. Тiльки методом Павлова , все iнше. - марно витрачений час .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 23:43

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Все за Крым переживаете. Успокойтесь. Крым усох, мост разрушился, электричество и вода по часам, газа нет, еда по карточкам.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 04:16

  ceba написав:Все за Крым переживаете. Успокойтесь. Крым усох, мост разрушился, электричество и вода по часам, газа нет, еда по карточкам.


Пляжи закрыты, заповедники вырублены, люди ходят строем в серых робах.

Главное верить..
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:02

Shram В это нельзя не верить ибо это правда. "На днях один из популярных пляжей в бухте Казачья был обнесён строительным забором. Этим летом он уже не откроется".http://new-sebastopol.com/news/id/24469 Жителям и гостям города просто закрывают доступ к морю.https://www.youtube.com/watch?time_cont ... q9L8jk6yoQ Доступ к морю только строем в определенное время под дулом автоматов. Оккупанты разрушают и сносят все построенное в Севастополе во время благословенного украинского периода истории города.https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 10cZCDO3Q4 "В Севастополе на пр. Нахимова сносят девять сувенирных киосков".https://ikstv.ru/novosti/v-sevastopole- ... 4-07-2018/ Оккупантами уничтожается буквально все.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 07:36

  yanyura написав:Я пытался найти карты с NDVI по другим частям Украины, чтобы оценить ситуацию в целом, а не как сейчас - только Крым и частично юг Херсонской обл но не удалось. То ли они не существуют, то ли засекречены. Если вам (или любому другому форумчанину) удастся найти таковые и дать ссылку, буду благодарен.


Американское министерство сельского хозяйства тщательно мониторит растительность Украины в целом)))
https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/ ... ibuteid=25

Сравните верхнюю карту слева 11-20 июня 2016 года и сделанную практически в тоже время карту 1-10 июля 2018 года в самом низу слева. Хорошо заметно достаточно сильно уменьшение растительной плотности по всей Украине.
Нижняя правая карта показывает отклонение показателей от средней нормы. Видно, что юг Донецкой, Запорожской области, Крым испытывают серьезные негативные изменения. Впрочем наблюдается снижение уровня плотности растительности и в Карпатах, Полесье, центре Украины, Николаевская и Одесская области.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 10:50

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:55

freeze
Спасибо за ссылку. Добавлю ее в свои закладки.

Значит все-таки виновата засуха. И пророссийский United States Department of Agriculture тоже об этом пишет:

...
The month-to-month reduction is based on severe drought in the steppe zone (southern Ukraine), which accounts for about half of Ukraine’s wheat output. Harvested area is estimated at 6.7 million hectares, up slightly from last year. The wheat harvest began earlier than usual this year because of the hot and dry weather, which accelerated.

[Уменьшение месячного периода связано с сильной засухой в степной зоне (юг Украины), на которую приходится около половины урожая пшеницы в Украине. Собранная площадь оценивается в 6,7 миллиона гектаров, что немного по сравнению с прошлым годом. Урожай пшеницы начался раньше обычного в этом году из-за жаркой и сухой погоды, которая ускорилась - гуглоперевод]
...
Although recent weather has been favorable for corn and soybeans in central and western Ukraine, persistent dryness has prevailed in the southern and eastern regions

[Хотя недавняя погода благоприятна для кукурузы и соевых бобов в центральной и западной Украине, в южных и восточных регионах преобладает стойкая сухость - гуглоперевод]
...

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/cir ... uction.pdf
Зображення
там же.

А может не верить этому вышиватному сайту (USDA)? Ведь так приятно было знать, что это москали организовали засуху в Крыму, а поставив мощные вентиляторы начали гнать эту засуху на материковую Украину!

Зрада, везде только зрада, даже от США...
yanyura
 
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