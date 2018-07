пророссийский

The month-to-month reduction is based on severe drought in the steppe zone ( southern Ukraine ), which accounts for about half of Ukraine’s wheat output. Harvested area is estimated at 6.7 million hectares, up slightly from last year. The wheat harvest began earlier than usual this year because of the hot and dry weather, which accelerated.



[Уменьшение месячного периода связано с сильной засухой в степной зоне ( юг Украины ), на которую приходится около половины урожая пшеницы в Украине. Собранная площадь оценивается в 6,7 миллиона гектаров, что немного по сравнению с прошлым годом. Урожай пшеницы начался раньше обычного в этом году из-за жаркой и сухой погоды, которая ускорилась - гуглоперевод]

Although recent weather has been favorable for corn and soybeans in central and western Ukraine, persistent dryness has prevailed in the southern and eastern regions



[Хотя недавняя погода благоприятна для кукурузы и соевых бобов в центральной и западной Украине, в южных и восточных регионах преобладает стойкая сухость - гуглоперевод]

