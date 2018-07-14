В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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yanyura написав:"В свете вновь открывшихся обстоятельств" (с)
Ок. Засуха. А теперь сравним уровень воды в водохранилищах Украины и на ее оккупированных территориях. Есть разница? А много жалоб из Херсонской (и др) области, что из крана бежит соленая(!) вода? А жалобы на соленую воду из крана в Крыму это тоже результат засухи? Украина и украинцы сделали из Крыма житницу за несколько десятков лет. Соответственно, в пустыню он за 4 года не сможет превратиться. Но, увы, оккупанты стараются.
yanyura написав:"В свете вновь открывшихся обстоятельств" (с)
Ок. Засуха. А теперь сравним уровень воды в водохранилищах Украины и на ее оккупированных территориях. Есть разница? А много жалоб из Херсонской (и др) области, что из крана бежит соленая(!) вода? А жалобы на соленую воду из крана в Крыму это тоже результат засухи? Украина и украинцы сделали из Крыма житницу за несколько десятков лет. Соответственно, в пустыню он за 4 года не сможет превратиться. Но, увы, оккупанты стараются.
Витiснити корiнне населення Криму ,або готують до департацii -завдання окупацiйного режиму кремля , щоб потiм зробити заселення менш вибагливими , переважно росiянами,для яких життя в клiтцI, це звичайна норма. Iсторiя нiчого не навчила кримчан .
vladvlas Мне безразлично, как сейчас живут в Крыму. Они сами выбрали свою судьбу, и соленую воду из крана, и вечерние/ночные часы без электричества, и "повышенные" зарплаты и пенсии, и "дешевые" продукты, и "миллионы" новых отдыхающих, и ..., и..., и ...
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте! (с)
Только надо быть объективнее (это не лично к вам). Засуха не действует избирательно к странам - здесь засуха, а через метр (граница) тропики. А вот правительства должны смягчать ее действие. Крым хочет, но не может (неоткуда взять воду), Украина может, но не хочет (повышение стоимости воды для полива).
Кстати, о прекращении поступления воды в Крым
26 квітня 2014 ... "Станом на 26 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через перегороджуючу споруду № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 13,8 куб.м/с." ... Разом з цим, повідомляють у Держводгоспі, Управління Північно-Кримського каналу не отримало конкретних пропозицій щодо укладання договірних відносин для водозабезпечення потреб Криму.
"Станом на сьогодні залишаються невирішеними питання щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання та зрошення сільськогосподарських культур, а також щодо погашення заборгованості водокористувачів Криму за 2013 рік в обсязі 1,7 млн. гривень перед Управлінням Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні. ...
— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги? — Можно! Но деньги — вперёд!
Так должно быть, так и сделали - нет денег, нет воды!
Насчет крымчан - в декабре 2016 менял паспорт (живу в приграничном с Крымом районе), заняло 3 поездки в подразделение ГМС. И при каждой поездке было 10-15 человек из Крыма (разных национальностей), приехавших оформлять паспорта граждан Украины, в основном заграничные, но были и оформляющие внутренние украинские.
Так что Россия Россией, но и от Украины не отказываются.
Так что Россия Россией, но и от Украины не отказываются.
Українці волелюбна нація ,навіть ті, хто залишився в Криму та волав Расія ...Расія ,звикнули до українського устрою та життя ,то зараз починають розуміти ,що ж вони накоїли,бо прийшло щось чуже ,яке помилково вважали своїм .Тепер ,нажаль ,якщо й будуть масові заворушення невдоволених кримчан ,то без крові не обійдеться ,що зараз і боїться окупаційна влада ху.лостана ,тому буде розпорошувати населення ,та придушувати різні спроби непокори,та спротив свідомих.