Додано: Нед 15 лип, 2018 18:31

26 квітня 2014

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"Станом на 26 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через перегороджуючу споруду № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 13,8 куб.м/с."

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Разом з цим, повідомляють у Держводгоспі, Управління Північно-Кримського каналу не отримало конкретних пропозицій щодо укладання договірних відносин для водозабезпечення потреб Криму.



"Станом на сьогодні залишаються невирішеними питання щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання та зрошення сільськогосподарських культур, а також щодо погашення заборгованості водокористувачів Криму за 2013 рік в обсязі 1,7 млн. гривень перед Управлінням Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні.

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— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги?

— Можно! Но деньги — вперёд!

Мне безразлично, как сейчас живут в Крыму. Они сами выбрали свою судьбу, и соленую воду из крана, и вечерние/ночные часы без электричества, и "повышенные" зарплаты и пенсии, и "дешевые" продукты, и "миллионы" новых отдыхающих, и ..., и..., и ...(с)Только надо быть объективнее (это не лично к вам). Засуха не действует избирательно к странам - здесь засуха, а через метр (граница) тропики. А вот правительства должны смягчать ее действие. Крым хочет, но не может (неоткуда взять воду), Украина может, но не хочет (повышение стоимости воды для полива).Кстати, о прекращении поступления воды в КрымТак должно быть, так и сделали - нет денег, нет воды!Насчет крымчан - в декабре 2016 менял паспорт (живу в приграничном с Крымом районе), заняло 3 поездки в подразделение ГМС. И при каждой поездке было 10-15 человек из Крыма (разных национальностей), приехавших оформлять паспорта граждан Украины, в основном заграничные, но были и оформляющие внутренние украинские.Так что Россия Россией, но и от Украины не отказываются.