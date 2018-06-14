В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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yanyura написав:"В свете вновь открывшихся обстоятельств" (с)
Ок. Засуха. А теперь сравним уровень воды в водохранилищах Украины и на ее оккупированных территориях. Есть разница? А много жалоб из Херсонской (и др) области, что из крана бежит соленая(!) вода? А жалобы на соленую воду из крана в Крыму это тоже результат засухи? Украина и украинцы сделали из Крыма житницу за несколько десятков лет. Соответственно, в пустыню он за 4 года не сможет превратиться. Но, увы, оккупанты стараются.
yanyura написав:"В свете вновь открывшихся обстоятельств" (с)
Ок. Засуха. А теперь сравним уровень воды в водохранилищах Украины и на ее оккупированных территориях. Есть разница? А много жалоб из Херсонской (и др) области, что из крана бежит соленая(!) вода? А жалобы на соленую воду из крана в Крыму это тоже результат засухи? Украина и украинцы сделали из Крыма житницу за несколько десятков лет. Соответственно, в пустыню он за 4 года не сможет превратиться. Но, увы, оккупанты стараются.
Витiснити корiнне населення Криму ,або готують до департацii -завдання окупацiйного режиму кремля , щоб потiм зробити заселення менш вибагливими , переважно росiянами,для яких життя в клiтцI, це звичайна норма. Iсторiя нiчого не навчила кримчан .
vladvlas Мне безразлично, как сейчас живут в Крыму. Они сами выбрали свою судьбу, и соленую воду из крана, и вечерние/ночные часы без электричества, и "повышенные" зарплаты и пенсии, и "дешевые" продукты, и "миллионы" новых отдыхающих, и ..., и..., и ...
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте! (с)
Только надо быть объективнее (это не лично к вам). Засуха не действует избирательно к странам - здесь засуха, а через метр (граница) тропики. А вот правительства должны смягчать ее действие. Крым хочет, но не может (неоткуда взять воду), Украина может, но не хочет (повышение стоимости воды для полива).
Кстати, о прекращении поступления воды в Крым
26 квітня 2014 ... "Станом на 26 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через перегороджуючу споруду № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 13,8 куб.м/с." ... Разом з цим, повідомляють у Держводгоспі, Управління Північно-Кримського каналу не отримало конкретних пропозицій щодо укладання договірних відносин для водозабезпечення потреб Криму.
"Станом на сьогодні залишаються невирішеними питання щодо оформлення договірних відносин для забезпечення водними ресурсами потреб Криму на питне водопостачання та зрошення сільськогосподарських культур, а також щодо погашення заборгованості водокористувачів Криму за 2013 рік в обсязі 1,7 млн. гривень перед Управлінням Північно-Кримського каналу", - йдеться у повідомленні. ...
— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги? — Можно! Но деньги — вперёд!
Так должно быть, так и сделали - нет денег, нет воды!
Насчет крымчан - в декабре 2016 менял паспорт (живу в приграничном с Крымом районе), заняло 3 поездки в подразделение ГМС. И при каждой поездке было 10-15 человек из Крыма (разных национальностей), приехавших оформлять паспорта граждан Украины, в основном заграничные, но были и оформляющие внутренние украинские.
Так что Россия Россией, но и от Украины не отказываются.
Так что Россия Россией, но и от Украины не отказываются.
Українці волелюбна нація ,навіть ті, хто залишився в Криму та волав Расія ...Расія ,звикнули до українського устрою та життя ,то зараз починають розуміти ,що ж вони накоїли,бо прийшло щось чуже ,яке помилково вважали своїм .Тепер ,нажаль ,якщо й будуть масові заворушення невдоволених кримчан ,то без крові не обійдеться ,що зараз і боїться окупаційна влада ху.лостана ,тому буде розпорошувати населення ,та придушувати різні спроби непокори,та спротив свідомих.
yanyura написав: Насчет крымчан - в декабре 2016 менял паспорт (живу в приграничном с Крымом районе), заняло 3 поездки в подразделение ГМС. И при каждой поездке было 10-15 человек из Крыма (разных национальностей), приехавших оформлять паспорта граждан Украины, в основном заграничные, но были и оформляющие внутренние украинские.
Так что Россия Россией, но и от Украины не отказываются.
Это все дела житейские и на их основании делать какие либо выгоды,а тем более видеть в этом перемогу дело довольно глупое. В декабре 2016 и в июне 2018 в севастопольских районных ФМС можно видеть сотни граждан из Украины и из других стран СНГ пытающихся получить российское гражданство.https://primechaniya.ru/home/news/iyun- ... muzhchina/ .
Перес де Куэльяр написав:якщо й будуть масові заворушення невдоволених кримчан ,то без крові не обійдеться
Ничего не будет. А освобождать надо не Крым, а разваливать Московию. Зло надо уничтожать в корне..Московия рухнет как совок и Крым можно вернуть вплоть до исконно Украинских земель как Ростов и Брянск. Не рухнет Московия.. тогда все это как лечить рану не вытащив из нее источник заражения..
Подолянин Для таких как ты всё, что не вписывается в майданную идеологию - бред или брехня.В Черноморском начальник миграционного пункта ФМС незаконно выдал иностранцам 96 паспортов за ,что был привлечен к судебной ответственности. http://crimea.mk.ru/articles/2016/02/05 ... ortov.html Крымчане получают украинские загранпаспорта не из за любви к Украине и ты это прекрасно знаешь. В Севастополе нет банкомантов Сбербанка и Ощадбанка,но это никак не влияет на жизнь севастопольцев,так как есть банкоматы других банков. А вот то,что Севастополем закуплено более 150 автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов с кондиционерами в 2017 году и еще 100 будет закуплено в нынешнем,отремонтированы все основные дороги и ремонтируются междворовые это очень радует севастопольцев.
ceba написав:Подолянин Для таких как ты всё, что не вписывается в майданную идеологию - бред или брехня.В Черноморском начальник миграционного пункта ФМС незаконно выдал иностранцам 96 паспортов за ,что был привлечен к судебной ответственности. http://crimea.mk.ru/articles/2016/02/05 ... ortov.html Крымчане получают украинские загранпаспорта не из за любви к Украине и ты это прекрасно знаешь. В Севастополе нет банкомантов Сбербанка и Ощадбанка,но это никак не влияет на жизнь севастопольцев,так как есть банкоматы других банков. А вот то,что Севастополем закуплено более 150 автобусов на газомоторном топливе и троллейбусов в 2017 году и еще 100 будет закуплено в нынешнем,отремонтированы все основные дороги и ремонтируются междворовые это очень радует севастопольцев.
Ну да, вивозить населення з Криму треба ж на чомусь,вже й автовокзали в сітку огороджені ,коли будуть зганять як скот ,щоб не розбіглися ,а далі ...в Магадааааан.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 16 лип, 2018 14:53, всього редагувалось 1 раз.
ceba написав:всё, что не вписывается в майданную идеологию -
А що таке майданна ідеологія? 1 Майдан відбувся 4+роки тому, після нього були проведенні вибори як в Парламент так і Президента Ці вибори признали усі країни світу включаючи росію В той час коли анексію криму крім абхазії не признав ніхто То що весь світ не в ногу, в одного себи правильне бачення світу? 2 Тепер про кримчан які отримують закордонні паспорти Бути трошки вагітною - не можливо, тому або отримуєте закордонні мокшанські, або признаєтесь що Ви громадяни України От і все Тому Якщо кримчани отримують Українські паспорти це вже перемога України , яку москалі не можуть перебити навіть додатковими тролейбусами в севастополі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 16 лип, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників