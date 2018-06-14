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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:56

  budivelnik написав:
  ceba написав:всё, что не вписывается в майданную идеологию -
А що таке майданна ідеологія?
Майдан відбувся 4+роки тому, після нього були проведенні вибори як в Парламент так і Президента
Ці вибори признали усі країни світу включаючи росію
В той час коли анексію криму крім абхазії не признав ніхто
То що весь світ не в ногу, в одного себи правильне бачення світу?
Скоро цеба без пенсії росіянської зостанеться і витягне український паспорт ,та на Чонгар .
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:22

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Рашистська ідеологія та галантність-мачуватісь:
Зображення

А може економіка тягне тільки на одну парасольку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:23

budivelnik Прямо как малые дети признал ,не признал.Узнаешь, узнаешь брата Колю? Узнаю, узнаю брата Колю. Я уже сбился со счета ваших перемог. Сколько банкоматов Сбербанка в Севастополе? "0" (ноль) банкоматов. Перемога. Если вы такие переможные и Крым это Украина ,пусть ваш президент приедет в Крым. Вашего президента признает весь мир и на этом все. Пресконференция у забора Белого дома. Турецкий президент на совместной прессконференции с вашим президентом - спит, на прессконференции вашего президента и секретаря НАТО зал наполовину полный и это все перемога.
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