В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:всё, что не вписывается в майданную идеологию -
А що таке майданна ідеологія? Майдан відбувся 4+роки тому, після нього були проведенні вибори як в Парламент так і Президента Ці вибори признали усі країни світу включаючи росію В той час коли анексію криму крім абхазії не признав ніхто То що весь світ не в ногу, в одного себи правильне бачення світу?
Скоро цеба без пенсії росіянської зостанеться і витягне український паспорт ,та на Чонгар .
budivelnik Прямо как малые дети признал ,не признал.Узнаешь, узнаешь брата Колю? Узнаю, узнаю брата Колю. Я уже сбился со счета ваших перемог. Сколько банкоматов Сбербанка в Севастополе? "0" (ноль) банкоматов. Перемога. Если вы такие переможные и Крым это Украина ,пусть ваш президент приедет в Крым. Вашего президента признает весь мир и на этом все. Пресконференция у забора Белого дома. Турецкий президент на совместной прессконференции с вашим президентом - спит, на прессконференции вашего президента и секретаря НАТО зал наполовину полный и это все перемога.