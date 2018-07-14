В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:всё, что не вписывается в майданную идеологию -
А що таке майданна ідеологія? Майдан відбувся 4+роки тому, після нього були проведенні вибори як в Парламент так і Президента Ці вибори признали усі країни світу включаючи росію В той час коли анексію криму крім абхазії не признав ніхто То що весь світ не в ногу, в одного себи правильне бачення світу?
Скоро цеба без пенсії росіянської зостанеться і витягне український паспорт ,та на Чонгар .
budivelnik Прямо как малые дети признал ,не признал.Узнаешь, узнаешь брата Колю? Узнаю, узнаю брата Колю. Я уже сбился со счета ваших перемог. Сколько банкоматов Сбербанка в Севастополе? "0" (ноль) банкоматов. Перемога. Если вы такие переможные и Крым это Украина ,пусть ваш президент приедет в Крым. Вашего президента признает весь мир и на этом все. Пресконференция у забора Белого дома. Турецкий президент на совместной прессконференции с вашим президентом - спит, на прессконференции вашего президента и секретаря НАТО зал наполовину полный и это все перемога.
Крымчане получают украинские загранпаспорта не из за любви к Украине и ты это прекрасно знаешь.
очередная из многих подобных манипуляций предателя родины и пособника оккупантов. Получать украинский паспорт крымчан никто за уши не тянет. Это российские аусвайсы многие вынуждены получать "не от большой любви" - а потому что на работу в Крыму устроиться без него не реально , так работают окупационные власти.
"В этом нет ничего удивительного, потому что без этого паспорта, или как его в Крыму называют, "аусвайса", вы не можете практически ничего, не имеете никаких прав. Даже заключить договор с коммунальным предприятием на вывоз мусора или попасть в поликлинику", - говорит Андрей Клименко.
Без российского паспорта, или как его в Крыму называют, "аусвайса", вы не можете практически ничего, не имеете никаких прав Андрей Клименко, ОО "Майдан иностранных дел" "Я знаю о случае, когда в больнице умерла женщина, у которой был только украинский паспорт, ей отказали в помощи", - рассказывает бывший житель Керчи, директор компании "Berta Communication" Тарас Березовец.
"Все это укладывается в логику всех событий в Крыму: речь идет о принуждении к российскому гражданству", - убежден Андрей Клименко.
Тарас Березовец обращает внимание на то, что поправки в российское законодательство о необходимости сообщать в миграционные органы о втором гражданстве совпали по времени с аннексией Крыма, что дает дополнительные основания считать, что российские власти таким образом стремятся установить больший контроль над жителями Крыма.
Российское законодательство запрещает двойное гражданство лицам, которые работают в органах государственной и муниципальной власти, правоохранительных органах, а также учителям, преподавателям учебных заведений.
Тарас Березовец, ссылаясь на информацию от знакомых в Крыму, рассказал, что сначала руководители государственных органов власти и даже ЖЭКов давали устные указания сдать украинские паспорта "на хранение" руководителю. Поскольку подобное требование было противозаконным, многие отказались.
"Многие люди отказались под разными предлогами: кто-то "потерял", у кого-то "собака съела", у кого-то "ребенок порвал". Люди саботировали", - сказал эксперт в комментарии ВВС Украина.
Саботаж легко объяснить: подавляющее большинство стран мира, не признавая аннексии Крыма Россией, не признают и российские паспорта, выданные в Крыму. Поэтому для крымчан украинский паспорт является легитимным и надежным.
ceba написав:Прямо как малые дети признал ,не признал.
Дійсно Тим хто звик в гімні порпатись і далі кримської пустелі носа не висовувати - жодної різниці признали їх чи ні Тим хто проїзжає від 300 км і більше щоб в Херсоні Український паспорт отримати - як бачимо не все одно признали їх чи ні
Звідси висновок Гопникам добре тільки в своєму середовищі А найбільше гопників якраз у вязниці От і виходить - злякались гопники волі, побудували навколо себе колючку і тепер з середини рожі всім корчать(дуже макак в зоопарку нагадуєте)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Из них непосредственно примыкающие к Крыму: - Генический районный сектор - Каланчакский районный сектор - Чаплинский районный сектор
+ ближайшие (ближе на 60-100 км, чем до Херсона): - Новотроицкий районный сектор - Новокаховский городской сектор - Каховский районный сектор
Скорость получения паспорта аналогично Херсону, а вот очереди меньше.
В комментах из 20 вопросов 6 от крымчан.
Относительно паспортных услуг
Территориальные подразделения ГМС обслуживают по паспортным вопросам граждан, зарегистрированных в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, по месту обращения на всей территории Украины. В частности, речь идет об:
оформлении паспорта гражданина Украины по достижению 16-летнего возраста; восстановлении утраченного паспорта гражданина Украины; вклеивании фотографий в паспорт гражданина Украины по достижению 25- и 45-летнего возраста; замене паспорта гражданина Украины в связи с изменением фамилии и по другим причинам; оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу; оформлении проездного документа ребенка; регистрации места жительства и места пребывания.
budivelnik написав:Тим хто проїзжає від 300 км і більше щоб в Херсоні Український паспорт отримати
Зачем ехать в Херсон? Все территориальные подразделения ГМС выдают украинские внутренние и заграничные паспорта. Вот оффсписок "Территориальные подразделения ГМС в Херсонской области" - http://ovir.info/herson/territorialnye- ... oy-oblasti Из них непосредственно примыкающие к Крыму: - Генический районный сектор - Каланчакский районный сектор - Чаплинский районный сектор + ближайшие (ближе на 60-100 км, чем до Херсона): - Новотроицкий районный сектор - Новокаховский городской сектор - Каховский районный сектор Скорость получения паспорта аналогично Херсону, а вот очереди меньше.
Суть не в кілометрах - суть в тому що кримчани (навіть ті хто залишився на анексованій території) своїми діями по отриманню паспорта- признають що Український тризуб- краще двохголової общипаної курки. Завдання України це краще розширити і на інші галузі життя українців, от тоді й побачимо чий Крим.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників