"В этом нет ничего удивительного, потому что без этого паспорта, или как его в Крыму называют, "аусвайса", вы не можете практически ничего, не имеете никаких прав. Даже заключить договор с коммунальным предприятием на вывоз мусора или попасть в поликлинику", - говорит Андрей Клименко.



Без российского паспорта, или как его в Крыму называют, "аусвайса", вы не можете практически ничего, не имеете никаких прав

Андрей Клименко, ОО "Майдан иностранных дел"

"Я знаю о случае, когда в больнице умерла женщина, у которой был только украинский паспорт, ей отказали в помощи", - рассказывает бывший житель Керчи, директор компании "Berta Communication" Тарас Березовец.



"Все это укладывается в логику всех событий в Крыму: речь идет о принуждении к российскому гражданству", - убежден Андрей Клименко.



Тарас Березовец обращает внимание на то, что поправки в российское законодательство о необходимости сообщать в миграционные органы о втором гражданстве совпали по времени с аннексией Крыма, что дает дополнительные основания считать, что российские власти таким образом стремятся установить больший контроль над жителями Крыма.



Российское законодательство запрещает двойное гражданство лицам, которые работают в органах государственной и муниципальной власти, правоохранительных органах, а также учителям, преподавателям учебных заведений.



Тарас Березовец, ссылаясь на информацию от знакомых в Крыму, рассказал, что сначала руководители государственных органов власти и даже ЖЭКов давали устные указания сдать украинские паспорта "на хранение" руководителю. Поскольку подобное требование было противозаконным, многие отказались.



"Многие люди отказались под разными предлогами: кто-то "потерял", у кого-то "собака съела", у кого-то "ребенок порвал". Люди саботировали", - сказал эксперт в комментарии ВВС Украина.



Саботаж легко объяснить: подавляющее большинство стран мира, не признавая аннексии Крыма Россией, не признают и российские паспорта, выданные в Крыму. Поэтому для крымчан украинский паспорт является легитимным и надежным.

