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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:25

  ceba написав:
  budivelnik написав:Суть не в кілометрах - суть в тому що кримчани (навіть ті хто залишився на анексованій території) своїми діями по отриманню паспорта- признають що Український тризуб- краще двохголової общипаної курки.
Завдання України це краще розширити і на інші галузі життя українців, от тоді й побачимо чий Крим.
Потешь себя надеждой. Когда будете расширять галузи не порвите шаровары.
Застав дурня Богу молитись він і голову розібє
1 Води - нема ( тобто є , але разів 10-50 менше ніж було)
2 Туристів - нема ( тобто є , але разів 2-3 менше ніж було)
3 Безвізу - нема ( а цього нема і не передбачається)
Так що кидайте коників з гімна ліпити і хоча б в цих трьох пунктах спробуйте нас дігнати , а вже потім поговоримо за вЯлІчІє....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:03

budivelnik У меня воды - море. Я воды в месяц расходую больше чем ты. Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах. Безвиз ,при желании я могу оформить в Херсонской области или оформить визу в Москве. Так,что все ваши майданные достижения полный "ноль".
ceba
 
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