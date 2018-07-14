В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Суть не в кілометрах - суть в тому що кримчани (навіть ті хто залишився на анексованій території) своїми діями по отриманню паспорта- признають що Український тризуб- краще двохголової общипаної курки. Завдання України це краще розширити і на інші галузі життя українців, от тоді й побачимо чий Крим.
Потешь себя надеждой. Когда будете расширять галузи не порвите шаровары.
Застав дурня Богу молитись він і голову розібє 1 Води - нема ( тобто є , але разів 10-50 менше ніж було) 2 Туристів - нема ( тобто є , але разів 2-3 менше ніж було) 3 Безвізу - нема ( а цього нема і не передбачається) Так що кидайте коників з гімна ліпити і хоча б в цих трьох пунктах спробуйте нас дігнати , а вже потім поговоримо за вЯлІчІє....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik У меня воды - море. Я воды в месяц расходую больше чем ты. Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах. Безвиз ,при желании я могу оформить в Херсонской области или оформить визу в Москве. Так,что все ваши майданные достижения полный "ноль".
ceba написав:budivelnik У меня воды - море. Я воды в месяц расходую больше чем ты. Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах. Безвиз ,при желании я могу оформить в Херсонской области или оформить визу в Москве. Так,что все ваши майданные достижения полный "ноль".
Краще вам в московії ,ви нам непотрібні,як і цей персонаж