Додано: Вів 17 лип, 2018 12:41

yanyura написав: Волгарь написав: Как всегда реалии отличаются от Ваших писаний

В Крыму из-за наплыва туристов образовались огромные пробки

Небывалый наплыв туристов в Крым стал причиной многокилометровых пробок

http://www.pravda-tv.ru/2018/07/16/3720 ... nye-probki Как всегда реалии отличаются от Ваших писаний

Можно было бы поверить вам, ведь на вашей ссылке ( http://www.pravda-tv.ru/2018/07/16/3720 ... nye-probki ) показано фото этой самой пробки.

Вот только одно но - это фото опубликовано ТАСС еще

10 января 20 15

http://tass.ru/obschestvo/1689738

с подписью

Автомобили в очереди у Керченской паромной переправы Можно было бы поверить вам, ведь на вашей ссылке () показано фото этой самой пробки.Вот только одно но - это фото опубликовано ТАСС ещес подписью

Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту за день

Крымский мост установил новый рекорд пропускного трафика.

Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту в минувшее воскресенье. Это новый рекорд суточного трафика. Всего с момента открытия по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало более одного миллиона машин . И интенсивность движения постоянно растет, сообщает пресс-служба Крымского моста.



Согласитесь, для 15-го января!!! что-то многовато машин на фото.Анастасия Евдокимова 18:07 16.07.2018Это 1,5 млн. человек, если считать в одну сторону за 2 месяца и минимум 40 тыс. в день в воскресенье 15-го июля. Конечно, не все из них туристы, но это ведь только автотранспорт из РФ (которого в сезонах 14-17-го не было в принципе). Плюс ж/д и авиаТолько между 7 и 12-00 сегодня в Симферополе село 24 борта.Учитывая сочетание цена/качество отдыха и отношение местного анселения к гостям как к кошелькам в Крыму, это несколько удивляет