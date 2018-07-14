В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Суть не в кілометрах - суть в тому що кримчани (навіть ті хто залишився на анексованій території) своїми діями по отриманню паспорта- признають що Український тризуб- краще двохголової общипаної курки. Завдання України це краще розширити і на інші галузі життя українців, от тоді й побачимо чий Крим.
Потешь себя надеждой. Когда будете расширять галузи не порвите шаровары.
Застав дурня Богу молитись він і голову розібє 1 Води - нема ( тобто є , але разів 10-50 менше ніж було) 2 Туристів - нема ( тобто є , але разів 2-3 менше ніж було) 3 Безвізу - нема ( а цього нема і не передбачається) Так що кидайте коників з гімна ліпити і хоча б в цих трьох пунктах спробуйте нас дігнати , а вже потім поговоримо за вЯлІчІє....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik У меня воды - море. Я воды в месяц расходую больше чем ты. Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах. Безвиз ,при желании я могу оформить в Херсонской области или оформить визу в Москве. Так,что все ваши майданные достижения полный "ноль".
ceba написав:budivelnik У меня воды - море. Я воды в месяц расходую больше чем ты. Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах. Безвиз ,при желании я могу оформить в Херсонской области или оформить визу в Москве. Так,что все ваши майданные достижения полный "ноль".
Краще вам в московії ,ви нам непотрібні,як і цей персонаж
budivelnik написав:Суть не в кілометрах - суть в тому що кримчани (навіть ті хто залишився на анексованій території) своїми діями по отриманню паспорта- признають що Український тризуб- краще двохголової общипаної курки. Завдання України це краще розширити і на інші галузі життя українців, от тоді й побачимо чий Крим.
Потешь себя надеждой. Когда будете расширять галузи не порвите шаровары.
Застав дурня Богу молитись він і голову розібє 1 Води - нема ( тобто є , але разів 10-50 менше ніж було) 2 Туристів - нема ( тобто є , але разів 2-3 менше ніж було) 3 Безвізу - нема ( а цього нема і не передбачається) Так що кидайте коників з гімна ліпити і хоча б в цих трьох пунктах спробуйте нас дігнати , а вже потім поговоримо за вЯлІчІє....
Как всегда реалии отличаются от Ваших писаний В Крыму из-за наплыва туристов образовались огромные пробки
Небывалый наплыв туристов в Крым стал причиной многокилометровых пробок
http://www.pravda-tv.ru/2018/07/16/3720 ... nye-probki ЖАТВА-2018: к 16 июля намолот зерна достиг 29,5 млн тонн, Республика Крым Обмолочено 469 тыс. га (86% посевной площади), намолечено 748 тыс. т, средняя урожайность 15,9 ц/га. В прошлом году она была 30,3 ц. Результат плохой, но не катастрофа - это средний урожай по СССР 30 лет назад безо всяких засух. Особенно на фоне того, что на Кубани уже собрали 10 млн. при урожайности 60 ц, в Ростовской области - 8 млн. т, в Ставропольском крае - 6,5 млн. т
Автомобили в очереди у Керченской паромной переправы
Но вы не обращайте на это внимание, пишите и побольше, побольше, по Петру І -
«Изволь объявить при съезде в Полате всем министром, которые в конзилию съезжаютца, чтоб они всякие дела, о которых советуют, записывали и каждой бы министр своею рукою подписывали, что зело нужно, надобно и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет»
Автомобили в очереди у Керченской паромной переправы
Согласитесь, для 15-го января!!! что-то многовато машин на фото. Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту за день Анастасия Евдокимова 18:07 16.07.2018
Крымский мост установил новый рекорд пропускного трафика. Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту в минувшее воскресенье. Это новый рекорд суточного трафика. Всего с момента открытия по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало более одного миллиона машин. И интенсивность движения постоянно растет, сообщает пресс-служба Крымского моста.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire ... 7-iobj.htm Это 1,5 млн. человек, если считать в одну сторону за 2 месяца и минимум 40 тыс. в день в воскресенье 15-го июля. Конечно, не все из них туристы, но это ведь только автотранспорт из РФ (которого в сезонах 14-17-го не было в принципе). Плюс ж/д и авиа https://www.flightstats.com/v2/flight-t ... ign=weblet Только между 7 и 12-00 сегодня в Симферополе село 24 борта. Учитывая сочетание цена/качество отдыха и отношение местного анселения к гостям как к кошелькам в Крыму, это несколько удивляет