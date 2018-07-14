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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 285286287288>
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:25

  ceba написав:
  budivelnik написав:Суть не в кілометрах - суть в тому що кримчани (навіть ті хто залишився на анексованій території) своїми діями по отриманню паспорта- признають що Український тризуб- краще двохголової общипаної курки.
Завдання України це краще розширити і на інші галузі життя українців, от тоді й побачимо чий Крим.
Потешь себя надеждой. Когда будете расширять галузи не порвите шаровары.
Застав дурня Богу молитись він і голову розібє
1 Води - нема ( тобто є , але разів 10-50 менше ніж було)
2 Туристів - нема ( тобто є , але разів 2-3 менше ніж було)
3 Безвізу - нема ( а цього нема і не передбачається)
Так що кидайте коників з гімна ліпити і хоча б в цих трьох пунктах спробуйте нас дігнати , а вже потім поговоримо за вЯлІчІє....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:03

budivelnik У меня воды - море. Я воды в месяц расходую больше чем ты. Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах. Безвиз ,при желании я могу оформить в Херсонской области или оформить визу в Москве. Так,что все ваши майданные достижения полный "ноль".
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:41

  ceba написав:budivelnik У меня воды - море. Я воды в месяц расходую больше чем ты. Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах. Безвиз ,при желании я могу оформить в Херсонской области или оформить визу в Москве. Так,что все ваши майданные достижения полный "ноль".
Краще вам в московії ,ви нам непотрібні,як і цей персонаж
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:34

Перес де Куэльяр Вы нам тоже не нужны.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:09

  ceba написав:Перес де Куэльяр Вы нам тоже не нужны.
Так в українців нема бажання москалями стати,бо це тьма на віки ,клеймо ганьби ,тьфу....
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:33

  budivelnik написав:
  ceba написав:
  budivelnik написав:Суть не в кілометрах - суть в тому що кримчани (навіть ті хто залишився на анексованій території) своїми діями по отриманню паспорта- признають що Український тризуб- краще двохголової общипаної курки.
Завдання України це краще розширити і на інші галузі життя українців, от тоді й побачимо чий Крим.
Потешь себя надеждой. Когда будете расширять галузи не порвите шаровары.
Застав дурня Богу молитись він і голову розібє
1 Води - нема ( тобто є , але разів 10-50 менше ніж було)
2 Туристів - нема ( тобто є , але разів 2-3 менше ніж було)
3 Безвізу - нема ( а цього нема і не передбачається)
Так що кидайте коників з гімна ліпити і хоча б в цих трьох пунктах спробуйте нас дігнати , а вже потім поговоримо за вЯлІчІє....

Как всегда реалии отличаются от Ваших писаний
В Крыму из-за наплыва туристов образовались огромные пробки
Небывалый наплыв туристов в Крым стал причиной многокилометровых пробок

http://www.pravda-tv.ru/2018/07/16/3720 ... nye-probki
ЖАТВА-2018: к 16 июля намолот зерна достиг 29,5 млн тонн,
Республика Крым
Обмолочено 469 тыс. га (86% посевной площади), намолечено 748 тыс. т, средняя урожайность 15,9 ц/га.
В прошлом году она была 30,3 ц. Результат плохой, но не катастрофа - это средний урожай по СССР 30 лет назад безо всяких засух. Особенно на фоне того, что на Кубани уже собрали 10 млн. при урожайности 60 ц, в Ростовской области - 8 млн. т, в Ставропольском крае - 6,5 млн. т
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:11

  Волгарь написав:Как всегда реалии отличаются от Ваших писаний
В Крыму из-за наплыва туристов образовались огромные пробки
Небывалый наплыв туристов в Крым стал причиной многокилометровых пробок

http://www.pravda-tv.ru/2018/07/16/3720 ... nye-probki

Можно было бы поверить вам, ведь на вашей ссылке (http://www.pravda-tv.ru/2018/07/16/3720 ... nye-probki) показано фото этой самой пробки.
Вот только одно но - это фото опубликовано ТАСС еще
10 января 2015

http://tass.ru/obschestvo/1689738
с подписью
Автомобили в очереди у Керченской паромной переправы


Но вы не обращайте на это внимание, пишите и побольше, побольше, по Петру І -
«Изволь объявить при съезде в Полате всем министром, которые в конзилию съезжаютца, чтоб они всякие дела, о которых советуют, записывали и каждой бы министр своею рукою подписывали, что зело нужно, надобно и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет»

указ Ближней канцелярии от 7 октября 1707 года
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:41

  yanyura написав:
  Волгарь написав:Как всегда реалии отличаются от Ваших писаний
В Крыму из-за наплыва туристов образовались огромные пробки
Небывалый наплыв туристов в Крым стал причиной многокилометровых пробок

http://www.pravda-tv.ru/2018/07/16/3720 ... nye-probki

Можно было бы поверить вам, ведь на вашей ссылке (http://www.pravda-tv.ru/2018/07/16/3720 ... nye-probki) показано фото этой самой пробки.
Вот только одно но - это фото опубликовано ТАСС еще
10 января 2015

http://tass.ru/obschestvo/1689738
с подписью
Автомобили в очереди у Керченской паромной переправы

Согласитесь, для 15-го января!!! что-то многовато машин на фото.
Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту за день
Анастасия Евдокимова 18:07 16.07.2018
Крымский мост установил новый рекорд пропускного трафика.
Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту в минувшее воскресенье. Это новый рекорд суточного трафика. Всего с момента открытия по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало более одного миллиона машин. И интенсивность движения постоянно растет, сообщает пресс-служба Крымского моста.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire ... 7-iobj.htm
Это 1,5 млн. человек, если считать в одну сторону за 2 месяца и минимум 40 тыс. в день в воскресенье 15-го июля. Конечно, не все из них туристы, но это ведь только автотранспорт из РФ (которого в сезонах 14-17-го не было в принципе). Плюс ж/д и авиа
https://www.flightstats.com/v2/flight-t ... ign=weblet
Только между 7 и 12-00 сегодня в Симферополе село 24 борта.
Учитывая сочетание цена/качество отдыха и отношение местного анселения к гостям как к кошелькам в Крыму, это несколько удивляет
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:04

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Согласитесь, для 15-го января!!! что-то многовато машин на фото.

Я верю вашему главному, официальному, новостному агенству.
Оно всегда пишет правду и только правду, ничего кроме правды!

А вы хотите сказать что Информационное агенство России ТАСС нагло врет?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:27

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Останні пляжні фото
Зображення
Правда не з Криму, але з країни яка колись разом з Росією була в одній імперії. І не проти відновлення тих кордонів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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