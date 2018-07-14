В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:Суть не в кілометрах - суть в тому що кримчани (навіть ті хто залишився на анексованій території) своїми діями по отриманню паспорта- признають що Український тризуб- краще двохголової общипаної курки. Завдання України це краще розширити і на інші галузі життя українців, от тоді й побачимо чий Крим.
Потешь себя надеждой. Когда будете расширять галузи не порвите шаровары.
Застав дурня Богу молитись він і голову розібє 1 Води - нема ( тобто є , але разів 10-50 менше ніж було) 2 Туристів - нема ( тобто є , але разів 2-3 менше ніж було) 3 Безвізу - нема ( а цього нема і не передбачається) Так що кидайте коників з гімна ліпити і хоча б в цих трьох пунктах спробуйте нас дігнати , а вже потім поговоримо за вЯлІчІє....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik У меня воды - море. Я воды в месяц расходую больше чем ты. Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах. Безвиз ,при желании я могу оформить в Херсонской области или оформить визу в Москве. Так,что все ваши майданные достижения полный "ноль".
ceba написав:budivelnik У меня воды - море. Я воды в месяц расходую больше чем ты. Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах. Безвиз ,при желании я могу оформить в Херсонской области или оформить визу в Москве. Так,что все ваши майданные достижения полный "ноль".
Краще вам в московії ,ви нам непотрібні,як і цей персонаж
Автомобили в очереди у Керченской паромной переправы
Но вы не обращайте на это внимание, пишите и побольше, побольше, по Петру І -
«Изволь объявить при съезде в Полате всем министром, которые в конзилию съезжаютца, чтоб они всякие дела, о которых советуют, записывали и каждой бы министр своею рукою подписывали, что зело нужно, надобно и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет»
Автомобили в очереди у Керченской паромной переправы
Согласитесь, для 15-го января!!! что-то многовато машин на фото. Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту за день Анастасия Евдокимова 18:07 16.07.2018
Крымский мост установил новый рекорд пропускного трафика. Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту в минувшее воскресенье. Это новый рекорд суточного трафика. Всего с момента открытия по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало более одного миллиона машин. И интенсивность движения постоянно растет, сообщает пресс-служба Крымского моста.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire ... 7-iobj.htm Это 1,5 млн. человек, если считать в одну сторону за 2 месяца и минимум 40 тыс. в день в воскресенье 15-го июля. Конечно, не все из них туристы, но это ведь только автотранспорт из РФ (которого в сезонах 14-17-го не было в принципе). Плюс ж/д и авиа https://www.flightstats.com/v2/flight-t ... ign=weblet Только между 7 и 12-00 сегодня в Симферополе село 24 борта. Учитывая сочетание цена/качество отдыха и отношение местного анселения к гостям как к кошелькам в Крыму, это несколько удивляет
Волгарь написав:Согласитесь, для 15-го января!!! что-то многовато машин на фото.
Я верю вашему главному, официальному, новостному агенству. Оно всегда пишет правду и только правду, ничего кроме правды!
А вы хотите сказать что Информационное агенство России ТАСС соврало?
Понятия не имею. Да и какое значение это имеет? Пустой Крым - это миф, судя по тому, что в июле каждый день туда приезжает 70-80 тыс. человек (а может и больше). То же и по жесточайшей засухе. Урожай сам-6 для озимых - очень плохо. Но в 10-ом году, когда в Нижнем Новгороде было летом 40,2 С в тени!, реки пересохли, а на поля выгоняли скот - смысла убирать меньше, чем посадили (т.е. менее 2,5 ц с га) просто не было. Если честно, урожай на Украине в этом году, тоже мягко говоря не блещет "Збір урожаю культур сільськогосподарських станом на 01 липня 2018 року1 "Площа зібрана, тис.га 1 227.5 Обсяг виробництва, тис.ц 37 290.6 Урожайність, ц з 1 га зібраної площі 30.4 http://www.ukrstat.gov.ua/ С учетом того, что убирают ранние озимые, видимо, в Херсонской, Одесской, Запорожской, Николаевской областях, т.е. в местностях, где агроклиматические условия очень сходных с Кубанью (где уже собрали 10 млн. т с урожайностью 60 ц). Возможно, с учетом пошедших дождей, выручит кукуруза. Но пока - ниже среднего.