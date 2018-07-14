Додано: Вів 17 лип, 2018 13:30

yanyura написав: Волгарь написав: Согласитесь, для 15-го января!!! что-то многовато машин на фото. Согласитесь, для 15-го января!!! что-то многовато машин на фото.

Я верю вашему главному, официальному, новостному агенству.

Оно всегда пишет правду и только правду, ничего кроме правды!



А вы хотите сказать что Информационное агенство России ТАСС соврало? Я верю вашему главному, официальному, новостному агенству.Оно всегда пишет правду и только правду, ничего кроме правды!А вы хотите сказать что Информационное агенство России ТАСС соврало?

"Збір урожаю культур сільськогосподарських станом на 01 липня 2018 року1

"Площа зібрана, тис.га 1 227.5

Обсяг виробництва, тис.ц 37 290.6

Урожайність, ц з 1 га зібраної площі 30.4

Понятия не имею. Да и какое значение это имеет? Пустой Крым - это миф, судя по тому, что в июле каждый день туда приезжает 70-80 тыс. человек (а может и больше).То же и по жесточайшей засухе. Урожай сам-6 для озимых - очень плохо. Но в 10-ом году, когда в Нижнем Новгороде было летом 40,2 С в тени!, реки пересохли, а на поля выгоняли скот - смысла убирать меньше, чем посадили (т.е. менее 2,5 ц с га) просто не было.Если честно, урожай на Украине в этом году, тоже мягко говоря не блещетС учетом того, что убирают ранние озимые, видимо, в Херсонской, Одесской, Запорожской, Николаевской областях, т.е. в местностях, где агроклиматические условия очень сходных с Кубанью (где уже собрали 10 млн. т с урожайностью 60 ц).Возможно, с учетом пошедших дождей, выручит кукуруза. Но пока - ниже среднего.