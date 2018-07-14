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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:39
ceba написав:
Вы нам тоже не нужны.
Ты , иуда, за всех не расписывайся. Прийдет еще ваш час отвечать.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 15:02
ceba написав:
В Крыму засуха, туристов нет, мост разваливается.
Так что, засухи таки нет, туристов не меньше чем в 2013, без банковской системы (с несколькими мусорными банками) жить нормально? Зато в Севасе - самом привилегированном городе Крыма ибо по сути это военная база - автобусов закупили, это да, красотень
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