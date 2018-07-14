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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:39

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Вы нам тоже не нужны.


Ты , иуда, за всех не расписывайся. Прийдет еще ваш час отвечать.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:В Крыму засуха, туристов нет, мост разваливается.

Так что, засухи таки нет, туристов не меньше чем в 2013, без банковской системы (с несколькими мусорными банками) жить нормально? Зато в Севасе - самом привилегированном городе Крыма ибо по сути это военная база - автобусов закупили, это да, красотень
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:53

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Чтобы тут не плели проплаченные предатили родины на подкорме у оккупантов :


"Не знаю что у нас в Крыму из зерновых собрали
Но вот что я увидел
Комбайн даже не везде взять смог
Для масштаба лопата
Ну а выводы делайте сами
И да, на соседнем поле трещины такие что рука входит"

Зображення


"водоснабжение", Феодосия :

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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:00

  Волгарь написав:
  yanyura написав:
  Волгарь написав:Согласитесь, для 15-го января!!! что-то многовато машин на фото.
Я верю вашему главному, официальному, новостному агенству.
Оно всегда пишет правду и только правду, ничего кроме правды!
А вы хотите сказать что Информационное агенство России ТАСС соврало?
Понятия не имею. Да и какое значение это имеет? Пустой Крым - это миф, судя по тому, что в июле каждый день туда приезжает 70-80 тыс. человек (а может и больше).
Я б для покращення роботи запропонував відділу ФСБ Нижнього звязатись з відділом ФСБ Севастополя і узгодити темники по яким повинні працювати тролі на зарплаті
А то інформація від троля цеба ( який радіє відсутності води і туристів) кардинально відрізняється від інформації троля волгарь( в якого 1,5 млн в місяць туристів і відсутня засуха)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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