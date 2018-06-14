Ты , иуда, за всех не расписывайся. Прийдет еще ваш час отвечать.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:39
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:02
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Так что, засухи таки нет, туристов не меньше чем в 2013, без банковской системы (с несколькими мусорными банками) жить нормально? Зато в Севасе - самом привилегированном городе Крыма ибо по сути это военная база - автобусов закупили, это да, красотень
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:53
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Вів 17 лип, 2018 17:00
Я б для покращення роботи запропонував відділу ФСБ Нижнього звязатись з відділом ФСБ Севастополя і узгодити темники по яким повинні працювати тролі на зарплаті
А то інформація від троля цеба ( який радіє відсутності води і туристів) кардинально відрізняється від інформації троля волгарь( в якого 1,5 млн в місяць туристів і відсутня засуха)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:01
Думаю, поболе - в июле-августе больше 2 млн. в месяц. Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день. 15 тыс. машин в Крым ежедневно - еще минимум 40 тыс. (на машине и едут минимум втроем, чтобы экономить на билетах). Плюс ж/д + автобус (комбинированный билет).
Зараз переглядають цей форум: denf15, viktor_palchyk і 40 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|