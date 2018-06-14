Ты , иуда, за всех не расписывайся. Прийдет еще ваш час отвечать.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:39
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:02
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Так что, засухи таки нет, туристов не меньше чем в 2013, без банковской системы (с несколькими мусорными банками) жить нормально? Зато в Севасе - самом привилегированном городе Крыма ибо по сути это военная база - автобусов закупили, это да, красотень
Додано: Вів 17 лип, 2018 15:53
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Вів 17 лип, 2018 17:00
Я б для покращення роботи запропонував відділу ФСБ Нижнього звязатись з відділом ФСБ Севастополя і узгодити темники по яким повинні працювати тролі на зарплаті
А то інформація від троля цеба ( який радіє відсутності води і туристів) кардинально відрізняється від інформації троля волгарь( в якого 1,5 млн в місяць туристів і відсутня засуха)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:01
Думаю, поболе - в июле-августе больше 2 млн. в месяц. Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день. 15 тыс. машин в Крым ежедневно - еще минимум 40 тыс. (на машине и едут минимум втроем, чтобы экономить на билетах). Плюс ж/д + автобус (комбинированный билет).
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:15
Ви читати вмієте?
Ще раз
ФСБ материкової росії нехай звяжеться з ФСБ вкрадених територій і між собою вияснять
1 Куди дівається 2 млн туристів ?
Міжнародна громадськість починає переживати... вїзжати вїзжають , а на пляжах не зявляються
Ви там що гетто з крематорієм в степовій частині криму збудували?
2 Чому агент фсб на крадених територіях не підтверджує інформацію агента фсб на материку
3 Хто буде нести відповідальність перед великим пуйлом за дискредитацію вЯдІкАй і скрЄпнАй в очах міжнародної громадськості?(фсб крадених територій чи фсб материкових)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:43
Насколько я понимаю, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НИЧЕГО НЕ ЗАЯВЛЯЛА.
Гораздо логичнее запостить фото пляжа в 5 утра (или гипермаркета в 11 вечера), а главное ВЕРИТЬ, что по мосту (КОТОРОГО В РЕАЛЕ НЕТ) проезжают 30 тыс. автомобилей в день (без водителей и пассажиров), а в аэропорту садятся и взлетают пустые самолеты. А сложится целостная картина мира.
Я бы может быть и поверил Вам, сидящему за 500 км от Крыма, но у меня у сотрудника жена с дочкой вернулись из Нового Света в воскресенье. И про мост и про пляжи информация из первых рук. Как и о том, что Крым как был так и остался совком (и, вероятно, еще долго будет таким)
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:08
Я б може вам і повірим сидячому в 2000 км від криму ( я сижу в 1300 км від криму) . але в мене інформація від проросійського троля цеба. який сидить в Севастополі і радіє відсутності туристів....
Тому коли починаєте щось брехати- то брешіть вже синхронно, а то між собою розібратись не можете- а нас повчаєте.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
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