В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Я бы может быть и поверил Вам, сидящему за 500 км от Крыма, но у меня у сотрудника жена с дочкой вернулись из Нового Света в воскресенье.
Я б може вам і повірим сидячому в 2000 км від криму ( я сижу в 1300 км від криму) . але в мене інформація від проросійського троля цеба. який сидить в Севастополі і радіє відсутності туристів....
ceba написав:Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах.
Тому коли починаєте щось брехати- то брешіть вже синхронно, а то між собою розібратись не можете- а нас повчаєте.
Почему ты думаешь,что тебя обманывают?
А де я писав що дурять мене? Я писав що цебе дурить волгаря.а волгарь-цебу... Тому й пропонував , щоб їх куратори зустрілись і виробили одну версію брехні для них.
ceba написав: Если такие как ты верят,что моста в Крым нет,там пустые пляжи ,то я не собираюсь вас переубеждать.
Міст - є Туристів немає Це ж ти радів що їх кількість зменшилась
ceba написав: За последние 4 года только население Севастополя выросло на 55 тыс. человек или 12%,в городе вводится жилья больше чем в любом соизмеримом городе Украины.
Так тут взагалі нічого дивного Коли будують концтабір- то кількість вертухаїв в тій місцевості різко збільшується. Правда якось дивно що на місто кількасот тисяч достатньой 55 тисяч вертухаїв... Якісь ви слабенькі борцуни за свою свободу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
ceba написав:В Крыму засуха, туристов нет, мост разваливается.
Так что, засухи таки нет, туристов не меньше чем в 2013, без банковской системы (с несколькими мусорными банками) жить нормально? Зато в Севасе - самом привилегированном городе Крыма ибо по сути это военная база - автобусов закупили, это да, красотень
Севастополь в советское время был научным и промышленным центром с развитыс с\х, базой ЧФ. Военной базой ,по сути, он стал за украинское время так как все остальное было уничтожено. Поинтересуйтесь что стало с "Атлантикой" (50 рыболовецких судов океанского класса),во что превратился радиозавод им. Калмыкова и самый старый завод на Украине Севморзавод, радиозавод "Парус" и ещё много много предприятий. В Украине по определению все банки мусорные и народ процветает.
Сенсация от Волгарь - самолеты летят в Крым загруженные максимум на 82% !
Как мы знаем, он позиционировал себя на форуме, как акционера Газпрома и успешного бизнесмена (если не ошибаюсь, даже миллионера), т.е. не школьнег, цифрами не манипулирует и не ошибается в них, что подтверждается его постами с обилием цифр в них и
Поблагодарили: 519 раз.
Итак смотрим. Текста, конечно много, но тут уж ничего не поделаешь.
Волгарь написав:Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день.
U6 178 - Airbus A321 U6 33 - Airbus A320 N4* 633 - Boeing 767-300 Passenger S7 267 - Boeing 737-800 Passenger D2 133 - Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 U6 529 - Airbus A319 WZ 309 - Airbus A321 SU 1632 - Airbus A321 U6 9 - Airbus A320 U6 41 - Airbus A321 SU 6897 - Airbus A319 U6 527 - Airbus A320 SU 1650 - Airbus A321 S7 263 - Boeing 737-800 Passenger U6 4 - Airbus A320 SU 6869 - Boeing 737-800 Passenger N4* 123 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 SU 2800 - Sukhoi Superjet 100-95 U6 525 - Airbus A321 SU 1636 - Airbus A320 S7 269 - Boeing 737-800 Passenger YC 505 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 YC 510 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 U6 511 - Airbus A320 SU 1644 - Airbus A320 WZ 746 - Airbus A321 N4* 311 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 IK* 501 - Boeing 767-300 Passenger N4* 8501 - Boeing 767-300 Passenger SU 6891- Airbus A319 U6 2931 - Airbus A320 SU 6141 - Boeing 777-300ER WZ 307 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 U6 439 - Airbus A320 S7 163 - Boeing 737-800 Passenger S7 3327 - Boeing 737-800 Passenger SU 6885 - Boeing 747 Passenger S7 261 - Boeing 737-800 Passenger SU 1620 - Airbus A320 U6 2831 - Airbus A320 S7 271 - Boeing 737-800 Passenger R3 471 - Boeing 737-800 Passenger SU 6833 - Airbus A319 SU 1622 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 SU 6883 - Airbus A319 N4* 423 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 SU 1648 - Airbus A320 SU 6867 - Boeing 737-800 Passenger U6 521 - Airbus A321 U6 337 - Airbus A321 S7 165 - Boeing 737-800 Passenger SU 1628 - Airbus A320 A4* 305 - Sukhoi Superjet 100-95 SU 1624 - Airbus A320 6R* 539 - Boeing 737-800 Passenger YC 816 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 6R* 637 - Boeing 737-800 Passenger U6 2841 - Airbus A320 SU 6145 - Boeing 777-300 SU 1658 - Airbus A320 WZ 701 - Airbus A321 WZ 734 - Airbus A320 U6 680 - Airbus A320 S7 161 - Boeing 737-800 Passenger A4* 505 - Sukhoi Superjet 100-95 YC 536 - Airbus A320 U6 25 - Airbus A320 SU 6889 - Boeing 777-300 SU 6859 - Boeing 737-800 Passenger S7 265 - Boeing 737-800 Passenger N4* 437 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 SU 1626 - Airbus A330-300
------------------------------- Итого - 72 рейса.
Или, по маркам самолетов:
Airbus A319 - 5 Airbus A320 - 20 Airbus A321 - 10 Airbus A330-300 - 1 Airbus A318 / A319 / A320 / A321 - 4 Boeing 737-800 Passenger - 16 Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - 5 Boeing 747 Passenger - 1 Boeing 767-300 Passenger - 3 Boeing 777-300 - 2 Boeing 777-300ER - 1 Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - 1 Sukhoi Superjet 100-95 - 3
--------------------------- Те же 72 самолета
Правда, 2 компании (Yamal Airlines и Red Wings) так и не определились, какие же все-таки марки самолетов они используют сегодня, но то такое, бывает, особенно у успешных компаний.
Пассажировместимость самолетов (взята из русскоязычной Википедии):
- Airbus A318, рассчитанн на перевозку 107 пассажиров в типовой двухклассной компоновке или до 132 пассажиров в компоновке одного класса - Airbus A319 - Помимо базовой модели, рассчитанной на перевозку 116 пассажиров на дальность до 6650 км, заказчикам предлагается вариант с увеличенной вместимостью до 158 кресел - Airbus A320 - могут максимально разместиться 180 пассажиров. В типичной 2-классовой компоновке 2+2 в бизнес-классе и 3+3 кресла в экономклассе) в салоне размещаются до 150 пассажиров - Airbus A321 - Типовая компоновка A321 предусматривает размещение 170 пассажиров в двух классах или до 220 пассажиров в одном классе для чартерных и бюджетных перевозок - Airbus A330-300 - Вариант 300 позволяет перевозить 295 пассажиров в трёх классах, 335 при двух классах и до 440, если самолёт имеет только один класс - Boeing 737-800 Passenger - Максимальное число мест 189 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - Максимальное число мест 189 - Boeing 747 Passenger - Пассажировместимость, чел. - 366 (3 класса) (747-100) - 581 (2 класса) (747-8) - Boeing 767-300 Passenger - Пассажировместимость, чел. - от 218 до 350 - Boeing 777-300 - Пассажировместимость, чел. - от 218 до 350 - Boeing 777-300ER - Пассажировместимость 365 (3 класса) - Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - Пассажировместимость, чел. - 50 - Sukhoi Superjet 100-95 - Пассажировместимость 98 в базовой компоновке (до 108), 87 (12+75) в компоновке для компании Аэрофлот.
Берем по минимально возможному количеству пассажиромест на самолете и умножаем на их количество (у неопределившихся с маркой самолета Yamal Airlines и Red Wings берем самолет с минимальным количеством мест - Airbus A318) и получаем:
- Airbus A319 - 5 х 116 = 580 - Airbus A320 - 20 х 150 = 3 000 - Airbus A321 - 10 х 170 = 1 700 - Airbus A330-300 - 1 х 295 = 295 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 - 4 х 107 (170) = 428 (680) - Boeing 737-800 Passenger - 16 х 189 = 3 024 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - 5 х 189 = 945 - Boeing 747 Passenger - 1 х 366 (581) = 366 (581) - Boeing 767-300 Passenger - 3 х 218 = 654 - Boeing 777-300 - 2 х 218 = 436 - Boeing 777-300ER - 1 х 365 = 365 - Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - 1 х 50 = 50 - Sukhoi Superjet 100-95 - 3 х 87 = 261
------------------------- Итого - 12 104 чел. против фактических (успешный российский бизнесмен обманывать не может !)
8-10 тыс. пассажиров в день
10 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. составляет 82%, ну а 8 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. вообще лишь 66 % (2/3 от возможного).
Конечно, Волгарь может написать, что он взял примерное количество прилетающих, но если так, то какая же вера будет другим его постам с цифрами, ведь тогда логично, что приводимые им везде цифры не точные, а примерные, по принципу пол-потолок ?!!
ceba написав:В Украине по определению все банки мусорные
Крымсяне о таких банках могут только мечтать.
Сколько заводов на россии закрылось за тоже время что и в Крыму? Если сложно, подскажу: наберите в Гугле "заброшенные города россии". Расскажете потом, куда "рыболовецкие судов океанского класса" пропадают. И почему.