Додано: Сер 18 лип, 2018 16:55

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Волгарь написав: Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день. Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день.

U6 178 - Airbus A321

U6 33 - Airbus A320

N4* 633 - Boeing 767-300 Passenger

S7 267 - Boeing 737-800 Passenger

D2 133 - Canadair (Bombardier) Regional Jet 200

U6 529 - Airbus A319

WZ 309 - Airbus A321

SU 1632 - Airbus A321

U6 9 - Airbus A320

U6 41 - Airbus A321

SU 6897 - Airbus A319

U6 527 - Airbus A320

SU 1650 - Airbus A321

S7 263 - Boeing 737-800 Passenger

U6 4 - Airbus A320

SU 6869 - Boeing 737-800 Passenger

N4* 123 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2

SU 2800 - Sukhoi Superjet 100-95

U6 525 - Airbus A321

SU 1636 - Airbus A320

S7 269 - Boeing 737-800 Passenger

YC 505 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321

YC 510 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321

U6 511 - Airbus A320

SU 1644 - Airbus A320

WZ 746 - Airbus A321

N4* 311 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2

IK* 501 - Boeing 767-300 Passenger

N4* 8501 - Boeing 767-300 Passenger

SU 6891- Airbus A319

U6 2931 - Airbus A320

SU 6141 - Boeing 777-300ER

WZ 307 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321

U6 439 - Airbus A320

S7 163 - Boeing 737-800 Passenger

S7 3327 - Boeing 737-800 Passenger

SU 6885 - Boeing 747 Passenger

S7 261 - Boeing 737-800 Passenger

SU 1620 - Airbus A320

U6 2831 - Airbus A320

S7 271 - Boeing 737-800 Passenger

R3 471 - Boeing 737-800 Passenger

SU 6833 - Airbus A319

SU 1622 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2

SU 6883 - Airbus A319

N4* 423 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2

SU 1648 - Airbus A320

SU 6867 - Boeing 737-800 Passenger

U6 521 - Airbus A321

U6 337 - Airbus A321

S7 165 - Boeing 737-800 Passenger

SU 1628 - Airbus A320

A4* 305 - Sukhoi Superjet 100-95

SU 1624 - Airbus A320

6R* 539 - Boeing 737-800 Passenger

YC 816 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321

6R* 637 - Boeing 737-800 Passenger

U6 2841 - Airbus A320

SU 6145 - Boeing 777-300

SU 1658 - Airbus A320

WZ 701 - Airbus A321

WZ 734 - Airbus A320

U6 680 - Airbus A320

S7 161 - Boeing 737-800 Passenger

A4* 505 - Sukhoi Superjet 100-95

YC 536 - Airbus A320

U6 25 - Airbus A320

SU 6889 - Boeing 777-300

SU 6859 - Boeing 737-800 Passenger

S7 265 - Boeing 737-800 Passenger

N4* 437 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2

SU 1626 - Airbus A330-300

Airbus A319 - 5

Airbus A320 - 20

Airbus A321 - 10

Airbus A330-300 - 1

Airbus A318 / A319 / A320 / A321 - 4

Boeing 737-800 Passenger - 16

Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - 5

Boeing 747 Passenger - 1

Boeing 767-300 Passenger - 3

Boeing 777-300 - 2

Boeing 777-300ER - 1

Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - 1

Sukhoi Superjet 100-95 - 3

- Airbus A318, рассчитанн на перевозку 107 пассажиров в типовой двухклассной компоновке или до 132 пассажиров в компоновке одного класса

- Airbus A319 - Помимо базовой модели, рассчитанной на перевозку 116 пассажиров на дальность до 6650 км, заказчикам предлагается вариант с увеличенной вместимостью до 158 кресел

- Airbus A320 - могут максимально разместиться 180 пассажиров. В типичной 2-классовой компоновке 2+2 в бизнес-классе и 3+3 кресла в экономклассе) в салоне размещаются до 150 пассажиров

- Airbus A321 - Типовая компоновка A321 предусматривает размещение 170 пассажиров в двух классах или до 220 пассажиров в одном классе для чартерных и бюджетных перевозок

- Airbus A330-300 - Вариант 300 позволяет перевозить 295 пассажиров в трёх классах, 335 при двух классах и до 440, если самолёт имеет только один класс

- Boeing 737-800 Passenger - Максимальное число мест 189

- Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - Максимальное число мест 189

- Boeing 747 Passenger - Пассажировместимость, чел. - 366 (3 класса) (747-100) - 581 (2 класса) (747-8)

- Boeing 767-300 Passenger - Пассажировместимость, чел. - от 218 до 350

- Boeing 777-300 - Пассажировместимость, чел. - от 218 до 350

- Boeing 777-300ER - Пассажировместимость 365 (3 класса)

- Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - Пассажировместимость, чел. - 50

- Sukhoi Superjet 100-95 - Пассажировместимость 98 в базовой компоновке (до 108), 87 (12+75) в компоновке для компании Аэрофлот.



- Airbus A319 - 5 х 116 = 580

- Airbus A320 - 20 х 150 = 3 000

- Airbus A321 - 10 х 170 = 1 700

- Airbus A330-300 - 1 х 295 = 295

- Airbus A318 / A319 / A320 / A321 - 4 х 107 (170) = 428 (680)

- Boeing 737-800 Passenger - 16 х 189 = 3 024

- Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - 5 х 189 = 945

- Boeing 747 Passenger - 1 х 366 (581) = 366 (581)

- Boeing 767-300 Passenger - 3 х 218 = 654

- Boeing 777-300 - 2 х 218 = 436

- Boeing 777-300ER - 1 х 365 = 365

- Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - 1 х 50 = 50

- Sukhoi Superjet 100-95 - 3 х 87 = 261

8-10 тыс. пассажиров в день

Сенсация от- самолеты летят в Крым загруженные максимум на 82% !Как мы знаем, он позиционировал себя на форуме, как акционера Газпрома и успешного бизнесмена (если не ошибаюсь, даже миллионера), т.е. не школьнег, цифрами не манипулирует и не ошибается в них, что подтверждается его постами с обилием цифр в них иИтак смотрим. Текста, конечно много, но тут уж ничего не поделаешь.Теперь информация от первого лица - онлайн табло аэропорта Симферополь (), 72 рейса (ну ошибся на один рейс, с кем не бывает, тем более с успешными бизнесменами), далее № рейса - марка самолета (взяты оттуда же):-------------------------------Итого - 72 рейса.Или, по маркам самолетов:---------------------------Те же 72 самолетаПравда, 2 компании (Yamal Airlines и Red Wings) так и не определились, какие же все-таки марки самолетов они используют сегодня, но то такое, бывает, особенно у успешных компаний.Пассажировместимость самолетов (взята из русскоязычной Википедии):Берем по минимально возможному количеству пассажиромест на самолете и умножаем на их количество (у неопределившихся с маркой самолета Yamal Airlines и Red Wings берем самолет с минимальным количеством мест - Airbus A318) и получаем:-------------------------Итого - 12 104 чел. против фактических (успешный российский бизнесмен обманывать не может !)10 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. составляет 82%,ну а8 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. вообще лишь 66 % (2/3 от возможного).Конечно,может написать, что он взял примерное количество прилетающих, но если так, то какая же вера будет другим его постам с цифрами, ведь тогда логично, что приводимые им везде цифры не точные, а примерные, по принципу пол-потолок ?!!