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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:45

  ceba написав:
  budivelnik написав:
  Волгарь написав:Я бы может быть и поверил Вам, сидящему за 500 км от Крыма, но у меня у сотрудника жена с дочкой вернулись из Нового Света в воскресенье.
Я б може вам і повірим сидячому в 2000 км від криму ( я сижу в 1300 км від криму) . але в мене інформація від проросійського троля цеба. який сидить в Севастополі і радіє відсутності туристів....
  ceba написав:Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах.

Тому коли починаєте щось брехати- то брешіть вже синхронно, а то між собою розібратись не можете- а нас повчаєте.
Почему ты думаешь,что тебя обманывают?
А де я писав що дурять мене?
Я писав що цебе дурить волгаря.а волгарь-цебу...
Тому й пропонував , щоб їх куратори зустрілись і виробили одну версію брехні для них.
  ceba написав: Если такие как ты верят,что моста в Крым нет,там пустые пляжи ,то я не собираюсь вас переубеждать.
Міст - є
Туристів немає
Це ж ти радів що їх кількість зменшилась
  ceba написав: За последние 4 года только население Севастополя выросло на 55 тыс. человек или 12%,в городе вводится жилья больше чем в любом соизмеримом городе Украины.
Так тут взагалі нічого дивного
Коли будують концтабір- то кількість вертухаїв в тій місцевості різко збільшується.
Правда якось дивно що на місто кількасот тисяч достатньой 55 тисяч вертухаїв...
Якісь ви слабенькі борцуни за свою свободу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:49

  Faceless написав:
  ceba написав:В Крыму засуха, туристов нет, мост разваливается.

Так что, засухи таки нет, туристов не меньше чем в 2013, без банковской системы (с несколькими мусорными банками) жить нормально? Зато в Севасе - самом привилегированном городе Крыма ибо по сути это военная база - автобусов закупили, это да, красотень
Севастополь в советское время был научным и промышленным центром с развитыс с\х, базой ЧФ. Военной базой ,по сути, он стал за украинское время так как все остальное было уничтожено. Поинтересуйтесь что стало с "Атлантикой" (50 рыболовецких судов океанского класса),во что превратился радиозавод им. Калмыкова и самый старый завод на Украине Севморзавод, радиозавод "Парус" и ещё много много предприятий. В Украине по определению все банки мусорные и народ процветает.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:55

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Сенсация от Волгарь - самолеты летят в Крым загруженные максимум на 82% !

Как мы знаем, он позиционировал себя на форуме, как акционера Газпрома и успешного бизнесмена (если не ошибаюсь, даже миллионера), т.е. не школьнег, цифрами не манипулирует и не ошибается в них, что подтверждается его постами с обилием цифр в них и
Поблагодарили: 519 раз.


Итак смотрим. Текста, конечно много, но тут уж ничего не поделаешь.
  Волгарь написав:Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день.

Теперь информация от первого лица - онлайн табло аэропорта Симферополь (https://businessvisit.com.ua/aviabilety ... na/#prilet), 72 рейса (ну ошибся на один рейс, с кем не бывает, тем более с успешными бизнесменами), далее № рейса - марка самолета (взяты оттуда же):
U6 178 - Airbus A321
U6 33 - Airbus A320
N4* 633 - Boeing 767-300 Passenger
S7 267 - Boeing 737-800 Passenger
D2 133 - Canadair (Bombardier) Regional Jet 200
U6 529 - Airbus A319
WZ 309 - Airbus A321
SU 1632 - Airbus A321
U6 9 - Airbus A320
U6 41 - Airbus A321
SU 6897 - Airbus A319
U6 527 - Airbus A320
SU 1650 - Airbus A321
S7 263 - Boeing 737-800 Passenger
U6 4 - Airbus A320
SU 6869 - Boeing 737-800 Passenger
N4* 123 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
SU 2800 - Sukhoi Superjet 100-95
U6 525 - Airbus A321
SU 1636 - Airbus A320
S7 269 - Boeing 737-800 Passenger
YC 505 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321
YC 510 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321
U6 511 - Airbus A320
SU 1644 - Airbus A320
WZ 746 - Airbus A321
N4* 311 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
IK* 501 - Boeing 767-300 Passenger
N4* 8501 - Boeing 767-300 Passenger
SU 6891- Airbus A319
U6 2931 - Airbus A320
SU 6141 - Boeing 777-300ER
WZ 307 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321
U6 439 - Airbus A320
S7 163 - Boeing 737-800 Passenger
S7 3327 - Boeing 737-800 Passenger
SU 6885 - Boeing 747 Passenger
S7 261 - Boeing 737-800 Passenger
SU 1620 - Airbus A320
U6 2831 - Airbus A320
S7 271 - Boeing 737-800 Passenger
R3 471 - Boeing 737-800 Passenger
SU 6833 - Airbus A319
SU 1622 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
SU 6883 - Airbus A319
N4* 423 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
SU 1648 - Airbus A320
SU 6867 - Boeing 737-800 Passenger
U6 521 - Airbus A321
U6 337 - Airbus A321
S7 165 - Boeing 737-800 Passenger
SU 1628 - Airbus A320
A4* 305 - Sukhoi Superjet 100-95
SU 1624 - Airbus A320
6R* 539 - Boeing 737-800 Passenger
YC 816 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321
6R* 637 - Boeing 737-800 Passenger
U6 2841 - Airbus A320
SU 6145 - Boeing 777-300
SU 1658 - Airbus A320
WZ 701 - Airbus A321
WZ 734 - Airbus A320
U6 680 - Airbus A320
S7 161 - Boeing 737-800 Passenger
A4* 505 - Sukhoi Superjet 100-95
YC 536 - Airbus A320
U6 25 - Airbus A320
SU 6889 - Boeing 777-300
SU 6859 - Boeing 737-800 Passenger
S7 265 - Boeing 737-800 Passenger
N4* 437 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
SU 1626 - Airbus A330-300

-------------------------------
Итого - 72 рейса.

Или, по маркам самолетов:
Airbus A319 - 5
Airbus A320 - 20
Airbus A321 - 10
Airbus A330-300 - 1
Airbus A318 / A319 / A320 / A321 - 4
Boeing 737-800 Passenger - 16
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - 5
Boeing 747 Passenger - 1
Boeing 767-300 Passenger - 3
Boeing 777-300 - 2
Boeing 777-300ER - 1
Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - 1
Sukhoi Superjet 100-95 - 3

---------------------------
Те же 72 самолета

Правда, 2 компании (Yamal Airlines и Red Wings) так и не определились, какие же все-таки марки самолетов они используют сегодня, но то такое, бывает, особенно у успешных компаний.


Пассажировместимость самолетов (взята из русскоязычной Википедии):
- Airbus A318, рассчитанн на перевозку 107 пассажиров в типовой двухклассной компоновке или до 132 пассажиров в компоновке одного класса
- Airbus A319 - Помимо базовой модели, рассчитанной на перевозку 116 пассажиров на дальность до 6650 км, заказчикам предлагается вариант с увеличенной вместимостью до 158 кресел
- Airbus A320 - могут максимально разместиться 180 пассажиров. В типичной 2-классовой компоновке 2+2 в бизнес-классе и 3+3 кресла в экономклассе) в салоне размещаются до 150 пассажиров
- Airbus A321 - Типовая компоновка A321 предусматривает размещение 170 пассажиров в двух классах или до 220 пассажиров в одном классе для чартерных и бюджетных перевозок
- Airbus A330-300 - Вариант 300 позволяет перевозить 295 пассажиров в трёх классах, 335 при двух классах и до 440, если самолёт имеет только один класс
- Boeing 737-800 Passenger - Максимальное число мест 189
- Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - Максимальное число мест 189
- Boeing 747 Passenger - Пассажировместимость, чел. - 366 (3 класса) (747-100) - 581 (2 класса) (747-8)
- Boeing 767-300 Passenger - Пассажировместимость, чел. - от 218 до 350
- Boeing 777-300 - Пассажировместимость, чел. - от 218 до 350
- Boeing 777-300ER - Пассажировместимость 365 (3 класса)
- Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - Пассажировместимость, чел. - 50
- Sukhoi Superjet 100-95 - Пассажировместимость 98 в базовой компоновке (до 108), 87 (12+75) в компоновке для компании Аэрофлот.

Берем по минимально возможному количеству пассажиромест на самолете и умножаем на их количество (у неопределившихся с маркой самолета Yamal Airlines и Red Wings берем самолет с минимальным количеством мест - Airbus A318) и получаем:
- Airbus A319 - 5 х 116 = 580
- Airbus A320 - 20 х 150 = 3 000
- Airbus A321 - 10 х 170 = 1 700
- Airbus A330-300 - 1 х 295 = 295
- Airbus A318 / A319 / A320 / A321 - 4 х 107 (170) = 428 (680)
- Boeing 737-800 Passenger - 16 х 189 = 3 024
- Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - 5 х 189 = 945
- Boeing 747 Passenger - 1 х 366 (581) = 366 (581)
- Boeing 767-300 Passenger - 3 х 218 = 654
- Boeing 777-300 - 2 х 218 = 436
- Boeing 777-300ER - 1 х 365 = 365
- Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - 1 х 50 = 50
- Sukhoi Superjet 100-95 - 3 х 87 = 261

-------------------------
Итого - 12 104 чел. против фактических (успешный российский бизнесмен обманывать не может !)
8-10 тыс. пассажиров в день

10 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. составляет 82%,
ну а
8 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. вообще лишь 66 % (2/3 от возможного).

Конечно, Волгарь может написать, что он взял примерное количество прилетающих, но если так, то какая же вера будет другим его постам с цифрами, ведь тогда логично, что приводимые им везде цифры не точные, а примерные, по принципу пол-потолок ?!!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:03

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:В Украине по определению все банки мусорные
Крымсяне о таких банках могут только мечтать.

Сколько заводов на россии закрылось за тоже время что и в Крыму?
Если сложно, подскажу: наберите в Гугле "заброшенные города россии". Расскажете потом, куда "рыболовецкие судов океанского класса" пропадают. И почему.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:31

  vladvlas написав:
Сколько заводов на россии закрылось за тоже время что и в Крыму?
Если сложно, подскажу: наберите в Гугле "заброшенные города россии". Расскажете потом, куда "рыболовецкие судов океанского класса" пропадают. И почему.
Вы пытаетесь свести разговор на другую тему. Речь ведется о Севастополе и Крыме. "Заброшенные города России" это другая история. Я вам на примерах пытаюсь объяснить почему стало возможным то,что произошло в Севастополе в феврале-марте 2014 года.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:03

Сенсация от Волгарь - самолеты летят в Крым загруженные максимум на 82% !
Как мы знаем, он позиционировал себя на форуме, как акционера Газпрома и успешного бизнесмена (если не ошибаюсь, даже миллионера), т.е. не школьнег, цифрами не манипулирует и не ошибается в них, что подтверждается его постами с обилием цифр в них и
Поблагодарили: 519 раз.

Ну, это как посмотреть. Сегодня - дата отсечения по акциям ПАО Гзапром, а в августе в депозитарии Газпромбанка я получу по 7 руб. на каждую из своих почти 205 тыс. акций. Это не считая 397 тыс, ко торые я уже получил ан брокерский счет в июле как владелец 38 тыс. акций Сбербанка, куленных с помощью кредита Альфа-банка (за вычетом 105 тыс. рублей процентов и курсовой разницы -минус 1-85 на акцию)
Итак смотрим. Текста, конечно много, но тут уж ничего не поделаешь.
Волгарь писал(а):
Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день.
Теперь информация от первого лица - онлайн табло аэропорта Симферополь (https://businessvisit.com.ua/aviabilety ... na/#prilet), 72 рейса (ну ошибся на один рейс, с кем не бывает, тем более с успешными бизнесменами)
Итого - 12 104 чел. против фактических (успешный российский бизнесмен обманывать не может !)
8-10 тыс. пассажиров в день
10 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. составляет 82%,
ну а
8 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. вообще лишь 66 % (2/3 от возможного).

Ваш опус живо напомнил мне известный рассказ Шукшина Срезал
http://lib.ru/SHUKSHIN/srezal.txt
За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба
Капустина... И тут он попер на кандидата.
-- В какой области выявляете себя? -- спросил он.
-- Где работаю, что ли? -- не понял кандидат.
-- Да.
-- На филфаке.
-- Философия?
-- Не совсем... Ну, можно и так сказать.
-- Необходимая вещь. -- Глебу нужно было, чтоб была -- философия. Он
оживился. -- Ну, и как насчет первичности?
-- Какой первичности? -- опять не понял кандидат. И внимательно
посмотрел на Глеба, И все посмотрели на Глеба.
-- Первичности духа и материи. -- Глеб бросил перчатку. Глеб как бы
стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут.
Кандидат поднял перчатку.
-- Как всегда, -- сказал он с улыбкой. -- Материя первична...
-- А дух?
-- А дух -- потом. А что?
-- Это входит в минимум? -- Глеб тоже улыбался. -- Вы извините, мы
тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то
разбежишься -- не с кем. Как сейчас философия определяет понятие
невесомости?
-- Как всегда определяла. Почему -- сейчас?
-- Но явление-то открыто недавно. -- Глеб улыбнулся прямо в глаза
кандидату. -- Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это
так, стратегическая философия -- совершенно иначе...
-- Да нет такой философии -- стратегической! -- заволновался кандидат.
-- Вы о чем вообще-то?
Вслед за несчастным философом хочется повторить:
Вы о чем вообще-то?
Разумеется, у меня просто физически нет возможности пересчитать и перемножить пасажировместимость всех самолетов, приземлившихся вчера в Симферополе. Я просто взял среднюю вместимость среднемагистрального лайнера, и умножил ее на количество самолетов, получив в итоге ОЦЕНОЧНУЮ цифру, достоверность которой Вы блестяще подтвердили. Но что Вы этим, простите доказали? Что народ ВАЛИТ в Крым отдыхать вне зависимости от заклинаний будевельников всех мастей? Так это было и так ясно любому непредвзятому человеку- стоило ли копья ломать?
Конечно, Волгарь может написать, что он взял примерное количество прилетающих, но если так, то какая же вера будет другим его постам с цифрами, ведь тогда логично, что приводимые им везде цифры не точные, а примерные, по принципу пол-потолок ?!!

Вы опять-таки противоречите формальной логике. В тех 10-ти процентов цифр в своих постах, которые я привожу без цитат, я абсолютно уверен (что Вы чуть выше неопровержимо доказали), оставшиеся 90% опираются на источники, достоверность которых каждый может легко проверит по ссылкам.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:28

Спасибо. Вы только что своим постом доказали, что вы сами
опять-таки противоречите формальной логике.

В одном и том же посте утверждать
Я просто взял среднюю вместимость среднемагистрального лайнера, и умножил ее на количество самолетов, получив в итоге ОЦЕНОЧНУЮ цифру

и тут же
В тех 10-ти процентов цифр в своих постах, которые я привожу без цитат, я абсолютно уверен


В вашем посте слова
Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день.

приведены без цитат (источников), т.е., если верить вам, вы в этих цифрах абсолютно уверены.

Уверен в оценочной цифре пол-потолок! :D :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:45

Да, АБСОЛЮТНО УВЕРЕН, что 73 борта в реале перевозят не менее 8-10 тыс. пассажиров.
Как и о во всех остальных цифрах, которые я привожу без источников. Потому что обладаю здравым смыслом, житейским опытом и обширными познаниями в различных областях.
И причина здесь до банальности проста (не сочтите за бахвальство) - я представитель уходящего, увы, племени СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, т.е. тех самых людей, которые способны 15 минут поддерживать осмысленной разговор АБОЛЮТНО НА ЛЮБУЮ ТЕМУ. Без Вики, только за счет собственных знаний, полученных в школе/институте/книгах, и опять же жизненного опыта. Иногда это вызывает конфузы - помнится, лет 27 назад в компании выпускников одного из американских университетов мне только с помощью карты удалось доказать им, что столица Калифорнии - вовсе не Сан-Диего/Лос-Анжелес или Сан-Франциско (как утверждали они), а Сакраменто.
Волгарь
 
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