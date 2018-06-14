Додано: Чет 19 лип, 2018 12:03

Сенсация от Волгарь - самолеты летят в Крым загруженные максимум на 82% !

Как мы знаем, он позиционировал себя на форуме, как акционера Газпрома и успешного бизнесмена (если не ошибаюсь, даже миллионера), т.е. не школьнег, цифрами не манипулирует и не ошибается в них, что подтверждается его постами с обилием цифр в них и

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Волгарь писал(а):

Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день.

Теперь информация от первого лица - онлайн табло аэропорта Симферополь ( https://businessvisit.com.ua/aviabilety ... na/#prilet), 72 рейса (ну ошибся на один рейс, с кем не бывает, тем более с успешными бизнесменами)

Итого - 12 104 чел. против фактических (успешный российский бизнесмен обманывать не может !)

8-10 тыс. пассажиров в день

10 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. составляет 82%,

ну а

8 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. вообще лишь 66 % (2/3 от возможного). Итак смотрим. Текста, конечно много, но тут уж ничего не поделаешь.Волгарь писал(а):Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день.Теперь информация от первого лица - онлайн табло аэропорта Симферополь (... na/#prilet), 72 рейса (ну ошибся на один рейс, с кем не бывает, тем более с успешными бизнесменами)Итого - 12 104 чел. против фактических (успешный российский бизнесмен обманывать не может !)8-10 тыс. пассажиров в день10 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. составляет 82%,ну а8 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. вообще лишь 66 % (2/3 от возможного).

Срезал

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба

Капустина... И тут он попер на кандидата.

-- В какой области выявляете себя? -- спросил он.

-- Где работаю, что ли? -- не понял кандидат.

-- Да.

-- На филфаке.

-- Философия?

-- Не совсем... Ну, можно и так сказать.

-- Необходимая вещь. -- Глебу нужно было, чтоб была -- философия. Он

оживился. -- Ну, и как насчет первичности?

-- Какой первичности? -- опять не понял кандидат. И внимательно

посмотрел на Глеба, И все посмотрели на Глеба.

-- Первичности духа и материи. -- Глеб бросил перчатку. Глеб как бы

стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут.

Кандидат поднял перчатку.

-- Как всегда, -- сказал он с улыбкой. -- Материя первична...

-- А дух?

-- А дух -- потом. А что?

-- Это входит в минимум? -- Глеб тоже улыбался. -- Вы извините, мы

тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то

разбежишься -- не с кем. Как сейчас философия определяет понятие

невесомости?

-- Как всегда определяла. Почему -- сейчас?

-- Но явление-то открыто недавно. -- Глеб улыбнулся прямо в глаза

кандидату. -- Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это

так, стратегическая философия -- совершенно иначе...

-- Да нет такой философии -- стратегической! -- заволновался кандидат.

-- Вы о чем вообще-то?

Вы о чем вообще-то?

Конечно, Волгарь может написать, что он взял примерное количество прилетающих, но если так, то какая же вера будет другим его постам с цифрами, ведь тогда логично, что приводимые им везде цифры не точные, а примерные, по принципу пол-потолок ?!!

Ну, это как посмотреть. Сегодня - дата отсечения по акциям ПАО Гзапром, а в августе в депозитарии Газпромбанка я получу по 7 руб. на каждую из своих почти 205 тыс. акций. Это не считая 397 тыс, ко торые я уже получил ан брокерский счет в июле как владелец 38 тыс. акций Сбербанка, куленных с помощью кредита Альфа-банка (за вычетом 105 тыс. рублей процентов и курсовой разницы -минус 1-85 на акцию)Ваш опус живо напомнил мне известный рассказ ШукшинаВслед за несчастным философом хочется повторить:Разумеется, у меня просто физически нет возможности пересчитать и перемножить пасажировместимость всех самолетов, приземлившихся вчера в Симферополе. Я просто взял среднюю вместимость среднемагистрального лайнера, и умножил ее на количество самолетов, получив в итоге ОЦЕНОЧНУЮ цифру, достоверность которой Вы блестяще подтвердили. Но что Вы этим, простите доказали? Что народ ВАЛИТ в Крым отдыхать вне зависимости от заклинаний будевельников всех мастей? Так это было и так ясно любому непредвзятому человеку- стоило ли копья ломать?Вы опять-таки противоречите формальной логике. В тех 10-ти процентов цифр в своих постах, которые я привожу без цитат, я абсолютно уверен (что Вы чуть выше неопровержимо доказали), оставшиеся 90% опираются на источники, достоверность которых каждый может легко проверит по ссылкам.