В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Я бы может быть и поверил Вам, сидящему за 500 км от Крыма, но у меня у сотрудника жена с дочкой вернулись из Нового Света в воскресенье.
Я б може вам і повірим сидячому в 2000 км від криму ( я сижу в 1300 км від криму) . але в мене інформація від проросійського троля цеба. який сидить в Севастополі і радіє відсутності туристів....
ceba написав:Туристы мне не нужны, Я на туристах никогда не зарабатывал, мне от них одни неудобства ,как то: срач, мусор, толкотня, шум и гам , пробки на дорогах, очереди и повышение цен в магазинах , на рынках, в кафе и ресторанах.
Тому коли починаєте щось брехати- то брешіть вже синхронно, а то між собою розібратись не можете- а нас повчаєте.
Почему ты думаешь,что тебя обманывают?
А де я писав що дурять мене? Я писав що цебе дурить волгаря.а волгарь-цебу... Тому й пропонував , щоб їх куратори зустрілись і виробили одну версію брехні для них.
ceba написав: Если такие как ты верят,что моста в Крым нет,там пустые пляжи ,то я не собираюсь вас переубеждать.
Міст - є Туристів немає Це ж ти радів що їх кількість зменшилась
ceba написав: За последние 4 года только население Севастополя выросло на 55 тыс. человек или 12%,в городе вводится жилья больше чем в любом соизмеримом городе Украины.
Так тут взагалі нічого дивного Коли будують концтабір- то кількість вертухаїв в тій місцевості різко збільшується. Правда якось дивно що на місто кількасот тисяч достатньой 55 тисяч вертухаїв... Якісь ви слабенькі борцуни за свою свободу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
ceba написав:В Крыму засуха, туристов нет, мост разваливается.
Так что, засухи таки нет, туристов не меньше чем в 2013, без банковской системы (с несколькими мусорными банками) жить нормально? Зато в Севасе - самом привилегированном городе Крыма ибо по сути это военная база - автобусов закупили, это да, красотень
Севастополь в советское время был научным и промышленным центром с развитыс с\х, базой ЧФ. Военной базой ,по сути, он стал за украинское время так как все остальное было уничтожено. Поинтересуйтесь что стало с "Атлантикой" (50 рыболовецких судов океанского класса),во что превратился радиозавод им. Калмыкова и самый старый завод на Украине Севморзавод, радиозавод "Парус" и ещё много много предприятий. В Украине по определению все банки мусорные и народ процветает.
Сенсация от Волгарь - самолеты летят в Крым загруженные максимум на 82% !
Как мы знаем, он позиционировал себя на форуме, как акционера Газпрома и успешного бизнесмена (если не ошибаюсь, даже миллионера), т.е. не школьнег, цифрами не манипулирует и не ошибается в них, что подтверждается его постами с обилием цифр в них и
Поблагодарили: 519 раз.
Итак смотрим. Текста, конечно много, но тут уж ничего не поделаешь.
Волгарь написав:Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день.
U6 178 - Airbus A321 U6 33 - Airbus A320 N4* 633 - Boeing 767-300 Passenger S7 267 - Boeing 737-800 Passenger D2 133 - Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 U6 529 - Airbus A319 WZ 309 - Airbus A321 SU 1632 - Airbus A321 U6 9 - Airbus A320 U6 41 - Airbus A321 SU 6897 - Airbus A319 U6 527 - Airbus A320 SU 1650 - Airbus A321 S7 263 - Boeing 737-800 Passenger U6 4 - Airbus A320 SU 6869 - Boeing 737-800 Passenger N4* 123 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 SU 2800 - Sukhoi Superjet 100-95 U6 525 - Airbus A321 SU 1636 - Airbus A320 S7 269 - Boeing 737-800 Passenger YC 505 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 YC 510 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 U6 511 - Airbus A320 SU 1644 - Airbus A320 WZ 746 - Airbus A321 N4* 311 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 IK* 501 - Boeing 767-300 Passenger N4* 8501 - Boeing 767-300 Passenger SU 6891- Airbus A319 U6 2931 - Airbus A320 SU 6141 - Boeing 777-300ER WZ 307 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 U6 439 - Airbus A320 S7 163 - Boeing 737-800 Passenger S7 3327 - Boeing 737-800 Passenger SU 6885 - Boeing 747 Passenger S7 261 - Boeing 737-800 Passenger SU 1620 - Airbus A320 U6 2831 - Airbus A320 S7 271 - Boeing 737-800 Passenger R3 471 - Boeing 737-800 Passenger SU 6833 - Airbus A319 SU 1622 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 SU 6883 - Airbus A319 N4* 423 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 SU 1648 - Airbus A320 SU 6867 - Boeing 737-800 Passenger U6 521 - Airbus A321 U6 337 - Airbus A321 S7 165 - Boeing 737-800 Passenger SU 1628 - Airbus A320 A4* 305 - Sukhoi Superjet 100-95 SU 1624 - Airbus A320 6R* 539 - Boeing 737-800 Passenger YC 816 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 6R* 637 - Boeing 737-800 Passenger U6 2841 - Airbus A320 SU 6145 - Boeing 777-300 SU 1658 - Airbus A320 WZ 701 - Airbus A321 WZ 734 - Airbus A320 U6 680 - Airbus A320 S7 161 - Boeing 737-800 Passenger A4* 505 - Sukhoi Superjet 100-95 YC 536 - Airbus A320 U6 25 - Airbus A320 SU 6889 - Boeing 777-300 SU 6859 - Boeing 737-800 Passenger S7 265 - Boeing 737-800 Passenger N4* 437 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 SU 1626 - Airbus A330-300
------------------------------- Итого - 72 рейса.
Или, по маркам самолетов:
Airbus A319 - 5 Airbus A320 - 20 Airbus A321 - 10 Airbus A330-300 - 1 Airbus A318 / A319 / A320 / A321 - 4 Boeing 737-800 Passenger - 16 Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - 5 Boeing 747 Passenger - 1 Boeing 767-300 Passenger - 3 Boeing 777-300 - 2 Boeing 777-300ER - 1 Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - 1 Sukhoi Superjet 100-95 - 3
--------------------------- Те же 72 самолета
Правда, 2 компании (Yamal Airlines и Red Wings) так и не определились, какие же все-таки марки самолетов они используют сегодня, но то такое, бывает, особенно у успешных компаний.
Пассажировместимость самолетов (взята из русскоязычной Википедии):
- Airbus A318, рассчитанн на перевозку 107 пассажиров в типовой двухклассной компоновке или до 132 пассажиров в компоновке одного класса - Airbus A319 - Помимо базовой модели, рассчитанной на перевозку 116 пассажиров на дальность до 6650 км, заказчикам предлагается вариант с увеличенной вместимостью до 158 кресел - Airbus A320 - могут максимально разместиться 180 пассажиров. В типичной 2-классовой компоновке 2+2 в бизнес-классе и 3+3 кресла в экономклассе) в салоне размещаются до 150 пассажиров - Airbus A321 - Типовая компоновка A321 предусматривает размещение 170 пассажиров в двух классах или до 220 пассажиров в одном классе для чартерных и бюджетных перевозок - Airbus A330-300 - Вариант 300 позволяет перевозить 295 пассажиров в трёх классах, 335 при двух классах и до 440, если самолёт имеет только один класс - Boeing 737-800 Passenger - Максимальное число мест 189 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - Максимальное число мест 189 - Boeing 747 Passenger - Пассажировместимость, чел. - 366 (3 класса) (747-100) - 581 (2 класса) (747-8) - Boeing 767-300 Passenger - Пассажировместимость, чел. - от 218 до 350 - Boeing 777-300 - Пассажировместимость, чел. - от 218 до 350 - Boeing 777-300ER - Пассажировместимость 365 (3 класса) - Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - Пассажировместимость, чел. - 50 - Sukhoi Superjet 100-95 - Пассажировместимость 98 в базовой компоновке (до 108), 87 (12+75) в компоновке для компании Аэрофлот.
Берем по минимально возможному количеству пассажиромест на самолете и умножаем на их количество (у неопределившихся с маркой самолета Yamal Airlines и Red Wings берем самолет с минимальным количеством мест - Airbus A318) и получаем:
- Airbus A319 - 5 х 116 = 580 - Airbus A320 - 20 х 150 = 3 000 - Airbus A321 - 10 х 170 = 1 700 - Airbus A330-300 - 1 х 295 = 295 - Airbus A318 / A319 / A320 / A321 - 4 х 107 (170) = 428 (680) - Boeing 737-800 Passenger - 16 х 189 = 3 024 - Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 - 5 х 189 = 945 - Boeing 747 Passenger - 1 х 366 (581) = 366 (581) - Boeing 767-300 Passenger - 3 х 218 = 654 - Boeing 777-300 - 2 х 218 = 436 - Boeing 777-300ER - 1 х 365 = 365 - Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 - 1 х 50 = 50 - Sukhoi Superjet 100-95 - 3 х 87 = 261
------------------------- Итого - 12 104 чел. против фактических (успешный российский бизнесмен обманывать не может !)
8-10 тыс. пассажиров в день
10 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. составляет 82%, ну а 8 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. вообще лишь 66 % (2/3 от возможного).
Конечно, Волгарь может написать, что он взял примерное количество прилетающих, но если так, то какая же вера будет другим его постам с цифрами, ведь тогда логично, что приводимые им везде цифры не точные, а примерные, по принципу пол-потолок ?!!
ceba написав:В Украине по определению все банки мусорные
Крымсяне о таких банках могут только мечтать.
Сколько заводов на россии закрылось за тоже время что и в Крыму? Если сложно, подскажу: наберите в Гугле "заброшенные города россии". Расскажете потом, куда "рыболовецкие судов океанского класса" пропадают. И почему.
vladvlas написав: Сколько заводов на россии закрылось за тоже время что и в Крыму? Если сложно, подскажу: наберите в Гугле "заброшенные города россии". Расскажете потом, куда "рыболовецкие судов океанского класса" пропадают. И почему.
Вы пытаетесь свести разговор на другую тему. Речь ведется о Севастополе и Крыме. "Заброшенные города России" это другая история. Я вам на примерах пытаюсь объяснить почему стало возможным то,что произошло в Севастополе в феврале-марте 2014 года.
Сенсация от Волгарь - самолеты летят в Крым загруженные максимум на 82% ! Как мы знаем, он позиционировал себя на форуме, как акционера Газпрома и успешного бизнесмена (если не ошибаюсь, даже миллионера), т.е. не школьнег, цифрами не манипулирует и не ошибается в них, что подтверждается его постами с обилием цифр в них и Поблагодарили: 519 раз.
Ну, это как посмотреть. Сегодня - дата отсечения по акциям ПАО Гзапром, а в августе в депозитарии Газпромбанка я получу по 7 руб. на каждую из своих почти 205 тыс. акций. Это не считая 397 тыс, ко торые я уже получил ан брокерский счет в июле как владелец 38 тыс. акций Сбербанка, куленных с помощью кредита Альфа-банка (за вычетом 105 тыс. рублей процентов и курсовой разницы -минус 1-85 на акцию)
Итак смотрим. Текста, конечно много, но тут уж ничего не поделаешь. Волгарь писал(а): Только сегодня в Симферополе приземлится 73 борта - 8-10 тыс. пассажиров в день. Теперь информация от первого лица - онлайн табло аэропорта Симферополь (https://businessvisit.com.ua/aviabilety ... na/#prilet), 72 рейса (ну ошибся на один рейс, с кем не бывает, тем более с успешными бизнесменами) Итого - 12 104 чел. против фактических (успешный российский бизнесмен обманывать не может !) 8-10 тыс. пассажиров в день 10 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. составляет 82%, ну а 8 тыс. пассажиров от 12,104 тыс. вообще лишь 66 % (2/3 от возможного).
Ваш опус живо напомнил мне известный рассказ Шукшина Срезал http://lib.ru/SHUKSHIN/srezal.txt За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата. -- В какой области выявляете себя? -- спросил он. -- Где работаю, что ли? -- не понял кандидат. -- Да. -- На филфаке. -- Философия? -- Не совсем... Ну, можно и так сказать. -- Необходимая вещь. -- Глебу нужно было, чтоб была -- философия. Он оживился. -- Ну, и как насчет первичности? -- Какой первичности? -- опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба, И все посмотрели на Глеба. -- Первичности духа и материи. -- Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. Кандидат поднял перчатку. -- Как всегда, -- сказал он с улыбкой. -- Материя первична... -- А дух? -- А дух -- потом. А что? -- Это входит в минимум? -- Глеб тоже улыбался. -- Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься -- не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости? -- Как всегда определяла. Почему -- сейчас? -- Но явление-то открыто недавно. -- Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. -- Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия -- совершенно иначе... -- Да нет такой философии -- стратегической! -- заволновался кандидат. -- Вы о чем вообще-то? Вслед за несчастным философом хочется повторить: Вы о чем вообще-то? Разумеется, у меня просто физически нет возможности пересчитать и перемножить пасажировместимость всех самолетов, приземлившихся вчера в Симферополе. Я просто взял среднюю вместимость среднемагистрального лайнера, и умножил ее на количество самолетов, получив в итоге ОЦЕНОЧНУЮ цифру, достоверность которой Вы блестяще подтвердили. Но что Вы этим, простите доказали? Что народ ВАЛИТ в Крым отдыхать вне зависимости от заклинаний будевельников всех мастей? Так это было и так ясно любому непредвзятому человеку- стоило ли копья ломать?
Конечно, Волгарь может написать, что он взял примерное количество прилетающих, но если так, то какая же вера будет другим его постам с цифрами, ведь тогда логично, что приводимые им везде цифры не точные, а примерные, по принципу пол-потолок ?!!
Вы опять-таки противоречите формальной логике. В тех 10-ти процентов цифр в своих постах, которые я привожу без цитат, я абсолютно уверен (что Вы чуть выше неопровержимо доказали), оставшиеся 90% опираются на источники, достоверность которых каждый может легко проверит по ссылкам.
Да, АБСОЛЮТНО УВЕРЕН, что 73 борта в реале перевозят не менее 8-10 тыс. пассажиров. Как и о во всех остальных цифрах, которые я привожу без источников. Потому что обладаю здравым смыслом, житейским опытом и обширными познаниями в различных областях. И причина здесь до банальности проста (не сочтите за бахвальство) - я представитель уходящего, увы, племени СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, т.е. тех самых людей, которые способны 15 минут поддерживать осмысленной разговор АБОЛЮТНО НА ЛЮБУЮ ТЕМУ. Без Вики, только за счет собственных знаний, полученных в школе/институте/книгах, и опять же жизненного опыта. Иногда это вызывает конфузы - помнится, лет 27 назад в компании выпускников одного из американских университетов мне только с помощью карты удалось доказать им, что столица Калифорнии - вовсе не Сан-Диего/Лос-Анжелес или Сан-Франциско (как утверждали они), а Сакраменто.
Волгарь написав:Да, АБСОЛЮТНО УВЕРЕН, что 73 борта в реале перевозят не менее 8-10 тыс. пассажиров. Как и о во всех остальных цифрах, которые я привожу без источников. Потому что обладаю здравым смыслом, житейским опытом и обширными познаниями в различных областях. И причина здесь до банальности проста (не сочтите за бахвальство) - я представитель уходящего, увы, племени СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, т.е. тех самых людей, которые способны 15 минут поддерживать осмысленной разговор АБОЛЮТНО НА ЛЮБУЮ ТЕМУ. Без Вики, только за счет собственных знаний, полученных в школе/институте/книгах, и опять же жизненного опыта. Иногда это вызывает конфузы - помнится, лет 27 назад в компании выпускников одного из американских университетов мне только с помощью карты удалось доказать им, что столица Калифорнии - вовсе не Сан-Диего/Лос-Анжелес или Сан-Франциско (как утверждали они), а Сакраменто.
Товарищ там в соседней теме дали видео с вебки в Крыму, которую так спешно отключили, что б народ не видел истинную картину, а такие как Вы тролли рассказывали про успех курортного сезона. Так что ври, ври, да незавирайся.
я представитель уходящего, увы, племени СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, т.е. тех самых людей, которые способны 15 минут поддерживать осмысленной разговор АБОЛЮТНО НА ЛЮБУЮ ТЕМУ. Без Вики, только за счет собственных знаний, полученных в школе/институте/книгах, и опять же жизненного опыта.
Ай молодца! Не то, что мы, украинцы, которые приводим ссылки на цитируемое, чтобы любой мог проверить достоверность написанного. Значит и нам можно в ответах вам
только за счет собственных знаний, полученных в школе/институте/книгах, и опять же жизненного опыта
писать без ссылок. Итак начали (из чисто российских сайтов):
В обмен на бесплатные поставки 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" Сирия признала независимость Абхазии.
Справочно - цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» от 13 до 14 миллионов долларов США, 40 установок порядка полумиллиарда долларов США.
И плевать, что
сайт agronews.ru обращает внимание, что, например, потребление рыбы и рыбных продуктов в России составляет 13 кг в год на душу населения, и это на 8 кг ниже медицинской нормы. Аналогичная ситуация и с другими продуктами питания: мясом, яйцами, овощами и фруктами и т. д.
потребление многих жизненно важных продуктов еще не вышло на уровень последних советских лет
российский прожиточный минимум по нормам задаваемого стандарта потребления, скорее, ближе к физиологическому минимуму, нежели к тому, что понимается под этим понятием в развитых странах.
По данным Росстата, у нас сейчас около 20 миллионов бедных. Бедность в России снижалась с 2000-го по 2012 год, затем начала постепенно расти. В 2016-м уровень бедности вырос с 10,8 до 13,4 процента по сравнению с 2013 годом. Это обусловлено сокращением реальных доходов населения.
Семьи с детьми — самая массовая группа бедных. Они составляют более половины от общего количества семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума.
Цифры говорят о том, что в 2017 году, по сравнению с 2013-м, реальные денежные доходы населения снизились на 11 процентов.
примерно 20 процентов не могут позволить себе хотя бы через день есть блюда из мяса, птицы, рыбы.
приняты программы, в соответствии с которыми гражданин трудоспособного возраста лишается права на получение детских социальных выплат, если он не может принести формальную справку с работы или с биржи труда.
Чем отличается структура бедности в России от других стран?
Одно из отличий — у нас много работающих бедных, то есть людей, которые работают, но у них маленькие зарплаты.
Согласно выводам Credit Suisse, только четыре процента россиян ожидают улучшения финансового положения. Однако по сравнению с 2016 годом показатель вырос — тогда он был практически на нулевом уровне.
По данным Credit Suisse, по показателю оптимизма в отношении личных финансов Россия занимает последнее место среди государств, рассматривавшихся в рамках исследования (Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Турция и ЮАР).
О "Герое Российской Федерации":
В период с 1994 по 1996 будущий лидер Чечни воевал против российских вооруженных сил и был активным сторонником независимости чеченского государства.
После избрания Ахмата Кадырова президентом ЧР его сын официально занял должность начальника службы безопасности первого лица государства.
И так набезопасился, что его отца взорвали на стадионе в Грозном. хотя может все в том, что он сам хотел стать Президентом Чечни, но занять этот пост мешал отец? "Нет человека - нет проблем!" И Рамзан становится Президентом.
За все это - и пособничество в смерти отца, и убийства российских солдат, Рамзану Кадырову и присвоили звание Героя Российской Федерации.
Ну а теперь Россия платит дань Чечне и лично "Герою Российской Федерации". Из бюджета 2018
Республике Крым планируется выделить 23,2 млрд руб., городу Севастополю — 5,4 млрд руб. Чеченская Республика получит 17,1 млрд руб. Речь идет о дотациях, чтобы обеспечить сбалансированность регионального бюджета (есть и другие виды дотаций). Другим регионам «именные» дотации на сбалансированность не предусмотрены,
По дотациям на выравнивание Чечня и Крым тоже входят в число лидеров: в 2018 году они получат 27,1 млрд и 17,7 млрд руб. соответственно
Кроме того, правительство в 2018 году ... дотаций на повышение зарплат бюджетников согласно майским указам президента, а также на иные цели (Чечня, Крым и Севастополь получат в рамках этого распределения около 1,7 млрд руб.)
А россияне, особенно семьи с детьми, пусть продолжают голодать. Платить оброк своему фактическому сюзерену главная обязанность вассала!