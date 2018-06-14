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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:04

yanyura Хорошо ,то в Украине никто не голодает.
ceba
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 12.03.16
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