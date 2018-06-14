Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:47

yanyura написав: я представитель уходящего, увы, племени СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, т.е. тех самых людей, которые способны 15 минут поддерживать осмысленной разговор АБОЛЮТНО НА ЛЮБУЮ ТЕМУ. Без Вики, только за счет собственных знаний, полученных в школе/институте/книгах, и опять же жизненного опыта.

Ай молодца! Не то, что мы, украинцы, которые приводим ссылки на цитируемое, чтобы любой мог проверить достоверность написанного. Значит и нам можно в ответах вам

только за счет собственных знаний, полученных в школе/институте/книгах, и опять же жизненного опыта

писать без ссылок. Итак начали (из чисто российских сайтов):

В обмен на бесплатные поставки 40 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" Сирия признала независимость Абхазии.

Справочно - цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» от 13 до 14 миллионов долларов США, 40 установок порядка полумиллиарда долларов США.



И плевать, что

сайт agronews.ru обращает внимание, что, например, потребление рыбы и рыбных продуктов в России составляет 13 кг в год на душу населения, и это на 8 кг ниже медицинской нормы. Аналогичная ситуация и с другими продуктами питания: мясом, яйцами, овощами и фруктами и т. д.



потребление многих жизненно важных продуктов еще не вышло на уровень последних советских лет



российский прожиточный минимум по нормам задаваемого стандарта потребления, скорее, ближе к физиологическому минимуму, нежели к тому, что понимается под этим понятием в развитых странах.



По данным Росстата, у нас сейчас около 20 миллионов бедных. Бедность в России снижалась с 2000-го по 2012 год, затем начала постепенно расти. В 2016-м уровень бедности вырос с 10,8 до 13,4 процента по сравнению с 2013 годом. Это обусловлено сокращением реальных доходов населения.



Семьи с детьми — самая массовая группа бедных. Они составляют более половины от общего количества семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума.



Цифры говорят о том, что в 2017 году, по сравнению с 2013-м, реальные денежные доходы населения снизились на 11 процентов.



примерно 20 процентов не могут позволить себе хотя бы через день есть блюда из мяса, птицы, рыбы.



приняты программы, в соответствии с которыми гражданин трудоспособного возраста лишается права на получение детских социальных выплат, если он не может принести формальную справку с работы или с биржи труда.





Чем отличается структура бедности в России от других стран?



Одно из отличий — у нас много работающих бедных, то есть людей, которые работают, но у них маленькие зарплаты.

Согласно выводам Credit Suisse, только четыре процента россиян ожидают улучшения финансового положения. Однако по сравнению с 2016 годом показатель вырос — тогда он был практически на нулевом уровне.



По данным Credit Suisse, по показателю оптимизма в отношении личных финансов Россия занимает последнее место среди государств, рассматривавшихся в рамках исследования (Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Турция и ЮАР).



О "Герое Российской Федерации":

В период с 1994 по 1996 будущий лидер Чечни воевал против российских вооруженных сил и был активным сторонником независимости чеченского государства.

Хорошо воевал, как эти (это не с российского сайта, т.к. там такое мгновенно трется, ведь всем известно, что благородные чеченцы всегда спасали российских солдат от грозного Яценюка !):

http://ukrmir.info/wp-content/uploads/2 ... ne.mp4?_=1

После избрания Ахмата Кадырова президентом ЧР его сын официально занял должность начальника службы безопасности первого лица государства.

И так набезопасился, что его отца взорвали на стадионе в Грозном. хотя может все в том, что он сам хотел стать Президентом Чечни, но занять этот пост мешал отец?

"Нет человека - нет проблем!" И Рамзан становится Президентом.



За все это - и пособничество в смерти отца, и убийства российских солдат, Рамзану Кадырову и присвоили звание Героя Российской Федерации.



Ну а теперь Россия платит дань Чечне и лично "Герою Российской Федерации". Из бюджета 2018



Республике Крым планируется выделить 23,2 млрд руб., городу Севастополю — 5,4 млрд руб. Чеченская Республика получит 17,1 млрд руб. Речь идет о дотациях, чтобы обеспечить сбалансированность регионального бюджета (есть и другие виды дотаций). Другим регионам «именные» дотации на сбалансированность не предусмотрены,



По дотациям на выравнивание Чечня и Крым тоже входят в число лидеров: в 2018 году они получат 27,1 млрд и 17,7 млрд руб. соответственно



Кроме того, правительство в 2018 году ... дотаций на повышение зарплат бюджетников согласно майским указам президента, а также на иные цели (Чечня, Крым и Севастополь получат в рамках этого распределения около 1,7 млрд руб.)

А россияне, особенно семьи с детьми, пусть продолжают голодать. Платить оброк своему фактическому сюзерену главная обязанность вассала! Ай молодца! Не то, что мы, украинцы, которые приводим ссылки на цитируемое, чтобы любой мог проверить достоверность написанного. Значит и нам можно в ответах вамписать без ссылок. Итак начали (из чисто российских сайтов):Справочно - цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» от 13 до 14 миллионов долларов США, 40 установок порядка полумиллиарда долларов США.И плевать, чтоО "Герое Российской Федерации":Хорошо воевал, как эти (это не с российского сайта, т.к. там такое мгновенно трется, ведь всем известно, что благородные чеченцы всегда спасали российских солдат от грозного Яценюка !):И так набезопасился, что его отца взорвали на стадионе в Грозном. хотя может все в том, что он сам хотел стать Президентом Чечни, но занять этот пост мешал отец?"Нет человека - нет проблем!" И Рамзан становится Президентом.За все это - и пособничество в смерти отца, и убийства российских солдат, Рамзану Кадырову и присвоили звание Героя Российской Федерации.Ну а теперь Россия платит дань Чечне и лично "Герою Российской Федерации". Из бюджета 2018А россияне, особенно семьи с детьми, пусть продолжают голодать.

ВЫ ВООБЩЕ-ТО О ЧЕМ?

gks.ru

ukrstat.gov.ua

точно на этом уровне,

Простите, но теперь уже я подобно щукшинскому герою должен воскликнуть:Да еще на таком нерве и так бессвязанно - тут тебе в куче и кони и люди, т.е. бедность/ракеты/рыба/Чечня.О бедности хотите поговорить? Давайте - я приведу два десятка цифр без ссылок, по памяти, а Вы потом скурпулезно проверите их по сайтам, а потом честно расскажите, насколько я ошибся (или соврал).Уровнем бедности ООН считает ежедневный доход ниже 5 долларов в день. Средний украинец в этом году в месяц имеет доход в 3 800 гривен, т.е.средний россиянин - 33 000 рублей/мес, т.е. 17 долларов в день. Причем среднеукраинский доход (чуть более 9 000 рублей в эквиваленте) в РФ имеет всего около 10% населения. Это подтверждается средней з/п по странам - почти 46 тыс. рублей и 8700 гривен, и средней назначенной пенсией 13 300 рублей и 2 400 гривен соответственно.А куда же идут эти доходы? Месячный розничный товарооборот в РФ - 2,5 трлн. рублей, на Украине - 70 млрд. грн. Иначе говоря средний россиянин покупает в месяц товаров на 17 тыс. рублей, а украинец - на 2 тыс. грн. Теперь о так взволновавшем Вас потреблении рыбы. Средний россиянин потребляет ее в год около 20 кг, а вот средний украинец - около 14-ти. Еще разительней разрыв по мясу - 77 и 56 кг на душу населения в год. Не хлебом, как говорится, единым - в РФ в этом году будет продано 1,7 млн. новых автомобилей, а на Украине, дай Бог, 80 тыс.Я уже не говорю о состоянии медицины - в РФ детская смертность 5 чел. на 1000 родившихся, на Украине 8, естественная убыль населения - 29 тыс. человек, на Украине 23 тыс. (при населении в 4,6 раза меньшем).О Чечне Вы во многом правы - еще 20 лет назад всерьез обсуждалось БОЛЬШОЕ РЕШЕНИЕ.Отселить из Дагестана 300 тыс. некоренных жителей, построить от Каспия до Моздока по левому берегу Терека укрепленную линию (колючая проволока/минные поля/датчики движения/автоматические пулеметы связанными с ними), продлить ее на юг мимо Владикавказа до Крестового перевала и...забыть о Чечне/Ингушетии/Дагестане ка ко страшном сне. Одна беда - русский империализм. Полезли в который раз усмирять Кавказ, положили десятки тысяч людей, в итоге купили тейп Беной, который и вырезал всех своих противников. Зато теперь в Чечне - меньше 1-го убийства в месяц на 2 миллиона человек, 1 на 180 000 в год. На порядок меньше, чем в Дании или Финляндии!Да, за это приходится платить траснфертами из федерального бюджета. Но ведь не только туда - таких трансфертов под 800 млрд. в год. Да и что такое по большому счету 50, даже 100 млрд. рублей, при его годовых доходах в этом году 18 трлн. При этом, в отличии от украинского, доходная часть которого на 1/3 - заемные средства, а 1/3 расходов - погашение госдолга, все расходы на госдолг российского бюджета не превысят в нем 5%.Насчет Крыма - НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ОККУПАЦИЮ, тем более, что 4-х месячный курорт за такие деньги - НОНСЕНС. Но...Крым не отдадут при нашей жизни точно - ДАВАЙТЕ БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ. А после нас тоже - просто потому, что никто там не захочет возвращаться на Украину. Недовольные уедут из него максимум к середине следующего десятилетия, и это будет чисто российский регион, напичканный оружием и военными. Такова суровая реальность. Кубань по мостам прокормит еще 3 таких Крыма (а Магнит только порадуется росту числа потребителей). И никакие блокады (энергетические/водные) отбивающие у основной массы населения полуострова крупицы оставшихся симпатий к Украине, тут не помогут - НАОБОРОТ.