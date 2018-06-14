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Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:47
Простите, но теперь уже я подобно щукшинскому герою должен воскликнуть:
ВЫ ВООБЩЕ-ТО О ЧЕМ? Да еще на таком нерве и так бессвязанно - тут тебе в куче и кони и люди, т.е. бедность/ракеты/рыба/Чечня.
О бедности хотите поговорить? Давайте - я приведу два десятка цифр без ссылок, по памяти, а Вы потом скурпулезно проверите их по сайтам gks.ru и ukrstat.gov.ua, а потом честно расскажите, насколько я ошибся (или соврал).
Уровнем бедности ООН считает ежедневный доход ниже 5 долларов в день. Средний украинец в этом году в месяц имеет доход в 3 800 гривен, т.е. точно на этом уровне, средний россиянин - 33 000 рублей/мес, т.е. 17 долларов в день. Причем среднеукраинский доход (чуть более 9 000 рублей в эквиваленте) в РФ имеет всего около 10% населения. Это подтверждается средней з/п по странам - почти 46 тыс. рублей и 8700 гривен, и средней назначенной пенсией 13 300 рублей и 2 400 гривен соответственно.
А куда же идут эти доходы? Месячный розничный товарооборот в РФ - 2,5 трлн. рублей, на Украине - 70 млрд. грн. Иначе говоря средний россиянин покупает в месяц товаров на 17 тыс. рублей, а украинец - на 2 тыс. грн. Теперь о так взволновавшем Вас потреблении рыбы. Средний россиянин потребляет ее в год около 20 кг, а вот средний украинец - около 14-ти. Еще разительней разрыв по мясу - 77 и 56 кг на душу населения в год. Не хлебом, как говорится, единым - в РФ в этом году будет продано 1,7 млн. новых автомобилей, а на Украине, дай Бог, 80 тыс.
Я уже не говорю о состоянии медицины - в РФ детская смертность 5 чел. на 1000 родившихся, на Украине 8, естественная убыль населения - 29 тыс. человек, на Украине 23 тыс. (при населении в 4,6 раза меньшем).
О Чечне Вы во многом правы - еще 20 лет назад всерьез обсуждалось БОЛЬШОЕ РЕШЕНИЕ.
Отселить из Дагестана 300 тыс. некоренных жителей, построить от Каспия до Моздока по левому берегу Терека укрепленную линию (колючая проволока/минные поля/датчики движения/автоматические пулеметы связанными с ними), продлить ее на юг мимо Владикавказа до Крестового перевала и...забыть о Чечне/Ингушетии/Дагестане ка ко страшном сне. Одна беда - русский империализм. Полезли в который раз усмирять Кавказ, положили десятки тысяч людей, в итоге купили тейп Беной, который и вырезал всех своих противников. Зато теперь в Чечне - меньше 1-го убийства в месяц на 2 миллиона человек, 1 на 180 000 в год. На порядок меньше, чем в Дании или Финляндии!
Да, за это приходится платить траснфертами из федерального бюджета. Но ведь не только туда - таких трансфертов под 800 млрд. в год. Да и что такое по большому счету 50, даже 100 млрд. рублей, при его годовых доходах в этом году 18 трлн. При этом, в отличии от украинского, доходная часть которого на 1/3 - заемные средства, а 1/3 расходов - погашение госдолга, все расходы на госдолг российского бюджета не превысят в нем 5%.
Насчет Крыма - НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ОККУПАЦИЮ, тем более, что 4-х месячный курорт за такие деньги - НОНСЕНС. Но...Крым не отдадут при нашей жизни точно - ДАВАЙТЕ БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ. А после нас тоже - просто потому, что никто там не захочет возвращаться на Украину. Недовольные уедут из него максимум к середине следующего десятилетия, и это будет чисто российский регион, напичканный оружием и военными. Такова суровая реальность. Кубань по мостам прокормит еще 3 таких Крыма (а Магнит только порадуется росту числа потребителей). И никакие блокады (энергетические/водные) отбивающие у основной массы населения полуострова крупицы оставшихся симпатий к Украине, тут не помогут - НАОБОРОТ.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:22
А вам не кажется,что рассматривать Крым в виде 4-х месячного курорта это не нонсенс ,а откровенная глупость. Крым при умелом хозяйствовании может прокормить себя сам и напоить прекрасным вином еще миллионы туристов . Крым это одно из наилучших мест для жизни во всем бывшем СССР.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:44
Не кажется. По множеству причин.
1 - КРЫМ - ЭТО ЧУЖОЕ. Можно спорить о том, насколько правомерно в 54-ом его передали Украине, но факт остается фактом - РФ декларировала целостность границ Украины, а договоры должны соблюдаться. Вне зависимости от косовского прецендента или настроя очередного украинского правящего режима.
2. Крым объективно не может напоить и прокормить даже собственного населения, не говоря о приезжих. Сельское хозяйство в нем без канала из Днепра возможно только на основе гидропоники, т.е. в лучшем случае нескольких тысяч га теплиц. Выращивание кормовых или зерновых культур без воды невозможно. Теплицы, дело дорогое, и, судя по тому, что их активно строят в КБР (десятками гектаров в год), но почти не строят в Крыму, дело тут не только в деньгах - для обслуживания нужны десятки тысяч рабочих рук, с которыми проблема.
3. В винах разбираюсь. Кроме некоторых сортов портвейна, то что поставляется в магазины у нас - просто пойло. Такое же как кубанское или грузинское. Разлитый в бутылки виномтериал. И качество падает.
4 Курортный сезон -с 1/6 по 15/9. Настоящей инфраструктуры для круглогодичного курорта нет. Цены на ВСЕ ЗАВЫШЕНЫ КРАТНО (оно и понятно - за 4 месяца нужно заработать на год). Сервис - совок совком (даже в санаториях, по мнению людей там побывавших). Туристы - просто кошельки для местных, а не гости.
5. Другой экономики пока нет. Возможно, она будет, но для этого нужно вкладывать/вкладывать/вкладывать. А зачем, простите? Вкладывая, можно построить рай на земле в любом месте.
6. Стратегического значения полуостров не имеет - флот заперт в море, которое военный корабль пересекает за пару дней максимум, и которое все простреливается КР с российского побережья Кавказа.
7. После смены режима на Украине в конце десятилетия и возвращения в нее Донбасса, Крым останется проблемой отношений РФ с евроатлантистами на десятилетия. Отношения с Украиной тоже испорчены на десятилетия вперед. А главное - ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ ЭТО?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:33
(с интересом)
И как сейчас, прокормил Крым себя? Напоил прекрасным вином миллионы туристов?
Или опять хозяева не те попались?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:23
1 Радує те що бачу
Виявляється є туристи чи немає - це не розбіжність темників мін нижнєгородським і севастопольськими відділами фсб , а це політично інформаційна підготовка до повернення криму назад
2 Зміна режиму в Україні - буде.
Єдина проблема для ерефників полягає в тому що прийдешній режим буде ще більш ворожо настроєний до політики і дій ереф.
Пояснення просте- цей режим повинен був враховувати більшу кількість любителів раша-тудей.
За цих пару років
а - активних любителів ерефні військові радники утилізували в військових авантюрах ОРДЛО/Сірії
б - пасивних любителів утилізували ерефні економічні досягнення в ОРДЛО
З цим погоджуюсь повністю , тим більше що років через 30 вже нам прийдеться надавати допомогу державному утворенню яке буде створене на частині територій сьогоднішньої РФ , щоб ті змогли своїми грудьми і смертями зупинити експансію Китаю на Захід (після того як він розколе сьогоднішню ереф відкусивши Далекий Схід + неосвоєні території Сибіру)....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Нед 22 лип, 2018 17:50
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Нед 22 лип, 2018 18:19
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Не стоит.
Это просто попытка команды волгарей замылить глаза. Хоть слово было сказано про осуждение незаконного "референдума", про незаконное военное вторжение и др? Нет. Простые наивно-обтекаемые фразы. Как под диктовку.
А про то, что Крым объективно МОГ прокормить собственное население и кормил, статисты волгари прекрасно знают. Просто случайно забыли. Забыли, что №1 в Крыму были доходы от с.х, а не от туристов. И пусть там не все культуры выращивали, но с рисом/хлебом/овощами и без картошки прожить можно.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:33
Ты плохо понимаешь происходящее? Я пишу о Севастополе и Крыме, о регионе в котором я проживаю. Вас по поводу полуострова мучают фантомные боли. Сами все прекрасно понимаете ,но все же задалбливаете всех вопросом ,коварным как вам кажется - "чей Крым?".
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