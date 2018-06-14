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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50

Фантомные боли по поводу Крыма мучили одного фюрера-карлика.

А теперь болит у всех россиян, особенно у понаехавших в наш Крым но и первые и вторые мужественно продолжают вставать с колен. Надопотерпеть (С)
Подолянин
 
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