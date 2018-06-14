|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50
Фантомные боли по поводу Крыма мучили одного фюрера-карлика.
А теперь болит у всех россиян, особенно у понаехавших в наш Крым но и первые и вторые мужественно продолжают вставать с колен. Надопотерпеть (С)
-
Подолянин
-
-
- Повідомлень: 370
- З нами з: 25.05.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|