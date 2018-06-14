Фантомные боли по поводу Крыма мучили одного фюрера-карлика.
А теперь болит у всех россиян, особенно у понаехавших в наш Крым но и первые и вторые мужественно продолжают вставать с колен. Надопотерпеть (С)
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50
Фантомные боли по поводу Крыма мучили одного фюрера-карлика.
А теперь болит у всех россиян, особенно у понаехавших в наш Крым но и первые и вторые мужественно продолжают вставать с колен. Надопотерпеть (С)
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:19
Я не знаю що бачив мій опопнент за останні 30 років , а я бачив наступне
1 Повний розвал ГДР
При цьому , служив там в 1985-1989 , нічого не паказувало до 1989 року що режим ГДР впаде , ба більше німецька(гедеерівська)марка офіційно коштуючи 0,3 рубля , в реалі мінялась як 3 рубля до 1 марки ( через товари , як наприклад сервізи Мадонна ), або 1 рубль до марки на чорному ринку (для довідки 1 марка ФРН в той самий час мінялась до 2 рублів)
Єдиною проблемою ( в порівнянні з СРСР) були люди , які постійно втікали в ФРН
І кількість втікачів до 1990 року сягнула такого рівня що 20 марок гедеер стали коштувати як 1 марка ФРН ( тобто на протязі 1 року падіння стіни (1990) марка гедеер впала в 10 разів.
2 Я бачив Чечню в 1989-1990 , я там також служив в Шалях під Грозним , там також нічого не говорило про те що через пів-року вибухне війна
3 Я бачив Польщу в 1989 році ( моє авто( яке я переганяв з ГДР у СРСР) зломалось і я 2 тижні знаходився в ПНР , я бачив як зарплату нараховували 2 рази в день ( при чому різниця між ранковою і вечірньою була 50%)
Тоді також ніщо не вказувало на те що Польща пережене росію п ВВП на особу...
Тому
Мені не відома кількість росіян з китайським чи бурятським корінням , але через 30 років на Далекому Сході відбудеться те що відбулось в Криму 4 роки тому , при чому
Москва була стабілізуючим фактором для нафто/газо-промислів Сибіру , бо основний експорт йшов з Сибіру в Європу і посередині між виробниками і споживачами сиділа москва.
Питання на засипку
А хто не дасть виробникам Сибіру приєднатись до споживачів в Китаї , якщо основна маса населення на цьому маршруті(сила сибіру) буде мати китайське коріння ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:22
1 Повний розвал ГДР
Теперь ясно, КАК ВЫ СЛУЖИЛИ В ГДР.
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