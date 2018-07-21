Додано: Пон 23 лип, 2018 13:19

budivelnik написав: З цим погоджуюсь повністю , тим більше що років через 30 вже нам прийдеться надавати допомогу державному утворенню яке буде створене на частині територій сьогоднішньої РФ , щоб ті змогли своїми грудьми і смертями зупинити експансію Китаю на Захід (після того як він розколе сьогоднішню ереф відкусивши Далекий Схід + неосвоєні території Сибіру).... З цим погоджуюсь повністю , тим більше що років через 30 вже нам прийдеться надавати допомогу державному утворенню яке буде створене на частині територій сьогоднішньої РФ , щоб ті змогли своїми грудьми і смертями зупинити експансію Китаю на Захід (після того як він розколе сьогоднішню ереф відкусивши Далекий Схід + неосвоєні території Сибіру).... Тут главное - ВЕРИТЬ В РАЗВАЛ РОССИИ. Тут главное - ВЕРИТЬ В РАЗВАЛ РОССИИ.

Я не знаю що бачив мій опопнент за останні 30 років , а я бачив наступне1 Повний розвал ГДРПри цьому , служив там в 1985-1989 , нічого не паказувало до 1989 року що режим ГДР впаде , ба більше німецька(гедеерівська)марка офіційно коштуючи 0,3 рубля , в реалі мінялась як 3 рубля до 1 марки ( через товари , як наприклад сервізи Мадонна ), або 1 рубль до марки на чорному ринку (для довідки 1 марка ФРН в той самий час мінялась до 2 рублів)Єдиною проблемою ( в порівнянні з СРСР) були люди , які постійно втікали в ФРНІ кількість втікачів до 1990 року сягнула такого рівня що 20 марок гедеер стали коштувати як 1 марка ФРН ( тобто на протязі 1 року падіння стіни (1990) марка гедеер впала в 10 разів.2 Я бачив Чечню в 1989-1990 , я там також служив в Шалях під Грозним , там також нічого не говорило про те що через пів-року вибухне війна3 Я бачив Польщу в 1989 році ( моє авто( яке я переганяв з ГДР у СРСР) зломалось і я 2 тижні знаходився в ПНР , я бачив як зарплату нараховували 2 рази в день ( при чому різниця між ранковою і вечірньою була 50%)Тоді також ніщо не вказувало на те що Польща пережене росію п ВВП на особу...ТомуМені не відома кількість росіян з китайським чи бурятським корінням , але через 30 років на Далекому Сході відбудеться те що відбулось в Криму 4 роки тому , при чомуМосква була стабілізуючим фактором для нафто/газо-промислів Сибіру , бо основний експорт йшов з Сибіру в Європу і посередині між виробниками і споживачами сиділа москва.Питання на засипкуА хто не дасть виробникам Сибіру приєднатись до споживачів в Китаї , якщо основна маса населення на цьому маршруті(сила сибіру) буде мати китайське коріння ?