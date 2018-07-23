Фантомные боли по поводу Крыма мучили одного фюрера-карлика.
А теперь болит у всех россиян, особенно у понаехавших в наш Крым но и первые и вторые мужественно продолжают вставать с колен. Надопотерпеть (С)
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50
Фантомные боли по поводу Крыма мучили одного фюрера-карлика.
А теперь болит у всех россиян, особенно у понаехавших в наш Крым но и первые и вторые мужественно продолжают вставать с колен. Надопотерпеть (С)
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:19
Я не знаю що бачив мій опопнент за останні 30 років , а я бачив наступне
1 Повний розвал ГДР
При цьому , служив там в 1985-1989 , нічого не паказувало до 1989 року що режим ГДР впаде , ба більше німецька(гедеерівська)марка офіційно коштуючи 0,3 рубля , в реалі мінялась як 3 рубля до 1 марки ( через товари , як наприклад сервізи Мадонна ), або 1 рубль до марки на чорному ринку (для довідки 1 марка ФРН в той самий час мінялась до 2 рублів)
Єдиною проблемою ( в порівнянні з СРСР) були люди , які постійно втікали в ФРН
І кількість втікачів до 1990 року сягнула такого рівня що 20 марок гедеер стали коштувати як 1 марка ФРН ( тобто на протязі 1 року падіння стіни (1990) марка гедеер впала в 10 разів.
2 Я бачив Чечню в 1989-1990 , я там також служив в Шалях під Грозним , там також нічого не говорило про те що через пів-року вибухне війна
3 Я бачив Польщу в 1989 році ( моє авто( яке я переганяв з ГДР у СРСР) зломалось і я 2 тижні знаходився в ПНР , я бачив як зарплату нараховували 2 рази в день ( при чому різниця між ранковою і вечірньою була 50%)
Тоді також ніщо не вказувало на те що Польща пережене росію п ВВП на особу...
Тому
Мені не відома кількість росіян з китайським чи бурятським корінням , але через 30 років на Далекому Сході відбудеться те що відбулось в Криму 4 роки тому , при чому
Москва була стабілізуючим фактором для нафто/газо-промислів Сибіру , бо основний експорт йшов з Сибіру в Європу і посередині між виробниками і споживачами сиділа москва.
Питання на засипку
А хто не дасть виробникам Сибіру приєднатись до споживачів в Китаї , якщо основна маса населення на цьому маршруті(сила сибіру) буде мати китайське коріння ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:22
1 Повний розвал ГДР
Теперь ясно, КАК ВЫ СЛУЖИЛИ В ГДР.
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:06
Ппц, народ, вы до сих пор оппонируете этим двум престарелым шизоидам...... или пригожинским отделам в их похабном «лице».
Плюньте в него что-ли разок другой, да потратьте время вашей жизни на что-то полезное и позитивное.... вместо ковыряния палкой этого совкового г...на.
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:22
Ясно що методички не дають відповіді
1 Чому ЗС СРСР не стріляли в німців які покидали ГДР
2 Що службовці ЗС СРСР не мали відношення до економіки ГДР , а тому не повязані і не могли впливати на падіння місцевої валюти
3 Що фюрер Хонекер з всюдисущим Штазі нічого не зміг зробити з своїми громадянами
Звідси висновок
точно так само фюрер пуйло виявиться без штанів в Сибіру- коли китайці цього захочуть....
І саме ми , будемо тією силою/територією які нададуть підтримку втікачам(християнам) з тих кавалків росії які будуть створені на її території і не будуть підтримувати християнство(буддисти Бурятії , чи мусульмани Поволжжя з Кавказом)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:36
budivelnik Ну да, украинская армия самая сильная на континенте,её боятся даже китайцы.
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:53
Як би там не було але
1 За 4 роки вплив москаликів не тільки не збільшився, а й зменшилась територія , зайнята промоскальськими долбодятлами
2 Як би там не було , але окурок в мештах на підкладці не може одночасно навести порядок в Сірії і воювати в Україні
3 Як би там не було , але армія СРСР яка в 1945 стояла в Берліні , через 40 років не змогла допомогти тому ж СРСР залишитись цілим.
4 Яка б не була сильна російська армія, але нічого не змогла зробити з 2-х мільйонною Чечнею і замість підкорення останньої - вирішила як і в золотоординські часи відкуплятись даниною.
Звідси висновок
Сміється той хто сміється останній...
А ти давай збирай гроші на пластичні операції для внуків, бо очі повинні бути вузькими.
Або заставляй їх вчити українську як мову так і історію+ поясни їм що хоч діти за батьків не відповідають, але внукам вигідніше буде проклясти діда як московського посіпаку , ніж жити в Україні маючи такого родича в генеологічному дереві.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
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