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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:23
Sommer Турбины никто не втюхивал ,скорей наоборот, к тому же турбины новые в отличии от бронивичков.
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ceba
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Додано: Вів 24 лип, 2018 17:15
ceba написав:Sommer
Турбины никто не втюхивал ,скорей
наоборот, к тому же турбины новые в отличии
от брони
вичков.
Все-таки забавно, как топящие за "право говорить на русском языке" так хреново на нем говорят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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