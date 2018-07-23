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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:23

Sommer Турбины никто не втюхивал ,скорей наоборот, к тому же турбины новые в отличии от бронивичков.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:15

  ceba написав:Sommer Турбины никто не втюхивал ,скорей наоборот, к тому же турбины новые в отличии от бронивичков.


Все-таки забавно, как топящие за "право говорить на русском языке" так хреново на нем говорят. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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