|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:23
Sommer Турбины никто не втюхивал ,скорей наоборот, к тому же турбины новые в отличии от бронивичков.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 2873
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:15
ceba написав:Sommer
Турбины никто не втюхивал ,скорей
наоборот, к тому же турбины новые в отличии
от брони
вичков.
Все-таки забавно, как топящие за "право говорить на русском языке" так хреново на нем говорят.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2383
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:52
Sommer Это и все возражения?
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 2873
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:29
Sommer написав: Shram написав: ceba написав:budivelnik
У тебя и тебе подобных осталась одна забава писать всякие глупости и надеяться на китайцев. На большее ты не способен.
Это тайная техника победы вышиватных "патриотов" - сидеть и ждать когда придет чужой дядя (американский/немецкий или китайский) и сделает им хорошо.
Правда в реальности "дядя" не спешит.
А если и приходит то только чтобы пропихнуть свои интересы - канадцы уголь втюхнули папуасам, американцы - локомотивы, французы - вертолеты, немцы - списанные трамваи, англичане - списанные бронемашины, и так далее.
Да ну понятно, когда папуасам втюхивают немецкие турбины "Сименс" - это пабеда и весь-мир-с-нами. А когда втюхивают французские вертолеты - это сплошная зрада.
Так выходит?
Сами попробуйте ответить на свой вопрос.
Интересно посмотреть вашу логику.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 2267
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:46
Shram написав: Sommer написав:
Да ну понятно, когда папуасам втюхивают немецкие турбины "Сименс" - это пабеда и весь-мир-с-нами. А когда втюхивают французские вертолеты - это сплошная зрада.
Так выходит?
Сами попробуйте ответить на свой вопрос.
Интересно посмотреть вашу логику.
Эээ... я за тебя еще и ответы должен придумывать? Серьезно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2383
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|