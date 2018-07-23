В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:budivelnik У тебя и тебе подобных осталась одна забава писать всякие глупости и надеяться на китайцев. На большее ты не способен.
Это тайная техника победы вышиватных "патриотов" - сидеть и ждать когда придет чужой дядя (американский/немецкий или китайский) и сделает им хорошо. Правда в реальности "дядя" не спешит. А если и приходит то только чтобы пропихнуть свои интересы - канадцы уголь втюхнули папуасам, американцы - локомотивы, французы - вертолеты, немцы - списанные трамваи, англичане - списанные бронемашины, и так далее.
Да ну понятно, когда папуасам втюхивают немецкие турбины "Сименс" - это пабеда и весь-мир-с-нами. А когда втюхивают французские вертолеты - это сплошная зрада.
Так выходит?
Сами попробуйте ответить на свой вопрос. Интересно посмотреть вашу логику.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект № 483530-7 об обложении налогами личных подсобных хозяйств населения.После принятия закона каждый крестьянский двор должен будет зарегистрироваться как предприниматель, и платить налог, взносы в ПФР и фонд ОМС. Просто смИшно.
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