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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:23

Sommer Турбины никто не втюхивал ,скорей наоборот, к тому же турбины новые в отличии от бронивичков.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:15

  ceba написав:Sommer Турбины никто не втюхивал ,скорей наоборот, к тому же турбины новые в отличии от бронивичков.


Все-таки забавно, как топящие за "право говорить на русском языке" так хреново на нем говорят. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:52

Sommer Это и все возражения?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:29

  Sommer написав:
  Shram написав:
  ceba написав:budivelnik У тебя и тебе подобных осталась одна забава писать всякие глупости и надеяться на китайцев. На большее ты не способен.


Это тайная техника победы вышиватных "патриотов" - сидеть и ждать когда придет чужой дядя (американский/немецкий или китайский) и сделает им хорошо.
Правда в реальности "дядя" не спешит.
А если и приходит то только чтобы пропихнуть свои интересы - канадцы уголь втюхнули папуасам, американцы - локомотивы, французы - вертолеты, немцы - списанные трамваи, англичане - списанные бронемашины, и так далее.


Да ну понятно, когда папуасам втюхивают немецкие турбины "Сименс" - это пабеда и весь-мир-с-нами. А когда втюхивают французские вертолеты - это сплошная зрада.

Так выходит? :mrgreen:


Сами попробуйте ответить на свой вопрос.
Интересно посмотреть вашу логику.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:46

  Shram написав:
  Sommer написав:Да ну понятно, когда папуасам втюхивают немецкие турбины "Сименс" - это пабеда и весь-мир-с-нами. А когда втюхивают французские вертолеты - это сплошная зрада.

Так выходит? :mrgreen:


Сами попробуйте ответить на свой вопрос.
Интересно посмотреть вашу логику.


Эээ... я за тебя еще и ответы должен придумывать? Серьезно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:22

продолжают вставать с колен

Зображення«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект № 483530-7 об обложении налогами личных подсобных хозяйств населения.После принятия закона каждый крестьянский двор должен будет зарегистрироваться как предприниматель, и платить налог, взносы в ПФР и фонд ОМС.
Просто смИшно.
...простой и понятный расчет суммы налога при ПСН, возможность выбора срока действия патента от 1 до 12 месяцев при сезонном характере некоторых видов сельскохозяйственной деятельности, освобождение от отчетности - все эти условия не только обеспечат пополнение местных бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских территориях, прогнозируют депутаты.

Наивные руслики думали, что хуже, чем повышение пенсионного возраста, ничего нет :lol:
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:40

vladvlas
Вообще-то этому фото пошел уже 7-й год:
Dodano: 2012-05-17

и опубликовано оно на польском сайте
http://www.wiocha.pl/absurdy_poczekalnia,219551,10
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 05:43

  Волгарь написав:1 Повний розвал ГДР
При цьому , служив там в 1985-1989 , нічого не паказувало до 1989 року що режим ГДР впаде , ба більше німецька(гедеерівська)марка офіційно коштуючи 0,3 рубля , в реалі мінялась як 3 рубля до 1 марки ( через товари , як наприклад сервізи Мадонна ), або 1 рубль до марки на чорному ринку (для довідки 1 марка ФРН в той самий час мінялась до 2 рублів)
Єдиною проблемою ( в порівнянні з СРСР) були люди , які постійно втікали в ФРН
І кількість втікачів до 1990 року сягнула такого рівня що 20 марок гедеер стали коштувати як 1 марка ФРН ( тобто на протязі 1 року падіння стіни (1990) марка гедеер впала в 10 разів.

Теперь ясно, КАК ВЫ СЛУЖИЛИ В ГДР.


Тем, кто служил в Советской Армии, слова "прапорщик" и "вор" были синонимами
back in USSR
slavek
 
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  #<1 ... 289290291292
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