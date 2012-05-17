В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:budivelnik У тебя и тебе подобных осталась одна забава писать всякие глупости и надеяться на китайцев. На большее ты не способен.
Это тайная техника победы вышиватных "патриотов" - сидеть и ждать когда придет чужой дядя (американский/немецкий или китайский) и сделает им хорошо. Правда в реальности "дядя" не спешит. А если и приходит то только чтобы пропихнуть свои интересы - канадцы уголь втюхнули папуасам, американцы - локомотивы, французы - вертолеты, немцы - списанные трамваи, англичане - списанные бронемашины, и так далее.
Да ну понятно, когда папуасам втюхивают немецкие турбины "Сименс" - это пабеда и весь-мир-с-нами. А когда втюхивают французские вертолеты - это сплошная зрада.
Так выходит?
Сами попробуйте ответить на свой вопрос. Интересно посмотреть вашу логику.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект № 483530-7 об обложении налогами личных подсобных хозяйств населения.После принятия закона каждый крестьянский двор должен будет зарегистрироваться как предприниматель, и платить налог, взносы в ПФР и фонд ОМС. Просто смИшно.
...простой и понятный расчет суммы налога при ПСН, возможность выбора срока действия патента от 1 до 12 месяцев при сезонном характере некоторых видов сельскохозяйственной деятельности, освобождение от отчетности - все эти условия не только обеспечат пополнение местных бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских территориях, прогнозируют депутаты.
Наивные руслики думали, что хуже, чем повышение пенсионного возраста, ничего нет
При цьому , служив там в 1985-1989 , нічого не паказувало до 1989 року що режим ГДР впаде , ба більше німецька(гедеерівська)марка офіційно коштуючи 0,3 рубля , в реалі мінялась як 3 рубля до 1 марки ( через товари , як наприклад сервізи Мадонна ), або 1 рубль до марки на чорному ринку (для довідки 1 марка ФРН в той самий час мінялась до 2 рублів) Єдиною проблемою ( в порівнянні з СРСР) були люди , які постійно втікали в ФРН І кількість втікачів до 1990 року сягнула такого рівня що 20 марок гедеер стали коштувати як 1 марка ФРН ( тобто на протязі 1 року падіння стіни (1990) марка гедеер впала в 10 разів.
Теперь ясно, КАК ВЫ СЛУЖИЛИ В ГДР.
Тем, кто служил в Советской Армии, слова "прапорщик" и "вор" были синонимами
budivelnik написав:Я знаю що старий єврей четвертькровка знає все і про всіх...
А украинец 50 с хорошим хвостиком что,до сих пор себя причисляет к молодым? В отличие от тебя я на все темы не пишу изображая всезнайку хотя и в строительстве ты очень мало что смыслишь
budivelnik написав:От тільки відрізнити Україну Януковича в якій всі керівні посади були за людьми з російськими паспортами, куди ці люди і здриснули , покинувши напризволяще нашого четвертькровку , от він і біситься - від України яка йде в Європу і НАТО ( куди від свого таточка ретрограда втікли його діти) - наш суперуспішний якось зрозуміти не може.
Мой сын еще 8 лет назад уехал не в антисемитскую загнивающую европу, а в Израиль
budivelnik написав:Тому повторю В Україні станом на сьогодні четверо моїх дітей ретранслюють моє бачення розвитку України А тебе підтримати нікому, бо твої боси в педерації , діти в Європі - а ти сам б*** один б*** .....
Человек откровенно хамит, а его в отличие от тех,кому он хамит, не банят только потому, что он,оказывается, вместе детьми видит "правильное развитие Украины". Бедная Украина с такими "патриотами".
Та куди там патріотам до совкофіла Патріоти по кожному конкретному випадку хамлять... Тобто конкретному четвертькровці показують що він настільки поганий батько що його діти здриснули від нього у постійно воююючий Ізраїль з кліматом в +40 Зате совкофіл одним махом приблизно 10000 прапорщиків причислив до злодіїв.... Ти б з своїми дітьми розібрався , яких ні Українцями(держава в якій ти живеш) ні совками(держава на яку ти молишся) - зробити не зміг.
Тому ще раз Моїх четверо зі мною - а твоя могилка заросте буряном через 6 місяців після твоєї смерті...
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників