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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:36

  budivelnik написав:Та куди там патріотам до совкофіла
Патріоти по кожному конкретному випадку хамлять...


Дешевое вранье.
Таким как ты на этом форуме позволено все,в т.ч. оскорблять оппонента, а остальных, особенно когда таких как ты садят в лужу,сразу услужливо отправляют в бан


  budivelnik написав:Тобто конкретному четвертькровці показують що він настільки поганий батько що його діти здриснули від нього у постійно воююючий Ізраїль з кліматом в +40


Так твоя 100% -украинская родная сестра вместе со своими детьми сдриснула в Польшу не желая разбудовывать Украину. Ты от нее еще не отрекся как от зрадницы?
В постоянно воюющем Израиле в отличие от Украины практически нет уличной преступности,людей на дорогах давят гораздо меньше, а погибших за 70 лет знают поименно. С сентября до апреля там достаточно комфортно.



  budivelnik написав:Зате совкофіл одним махом приблизно 10000 прапорщиків причислив до злодіїв....


Так "золотым фондом СА" прапоров (кусков) назвал не я. Это название я услышал от кадровых офицеров.



  budivelnik написав:Ти б з своїми дітьми розібрався , яких ні Українцями(держава в якій ти живеш) ні совками(держава на яку ти молишся) - зробити не зміг.


Я из сына старался воспитать человека, а не совка или украинца

  budivelnik написав:Тому ще раз
Моїх четверо зі мною - а твоя могилка заросте буряном через 6 місяців після твоєї смерті...


Это и все твое утешение?
Считаю, что индусы правильно делают сжигая трупы и не заморачиваются могилками, т.к. память вещь сугубо нематериальная.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:47

Тут из-за поребрика жаловались, что при Украине не стало океанских пароходов в Крыму ))
Сразу после аннексии оккупанты отжали предприятие “Крымжелезобетон”, которое было одним из ведущих производителей стройматериалов и металлоконструкций. Сегодня предприятие доведено до банкротства, людям не выплачивают зарплату. Гоблин создал комиссию по выяснению причин доведения прибыльного предприятия до банкротства. Вот так оккупанты избавляются от “украинской разрухи”.
Камни с неба виноваты?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:23

  slavek написав:
  budivelnik написав:Ти б з своїми дітьми розібрався , яких ні Українцями(держава в якій ти живеш) ні совками(держава на яку ти молишся) - зробити не зміг.
Я из сына старался воспитать человека, а не совка или украинца
Казахський єврей виховавший дітей для Ізраїля вважає що він цим віддячив країні в якій живе 60 років? І не вважає українців-людьми.
І ти ще дивуєшся що тебе сіоніста банять?
  slavek написав:
  budivelnik написав:Тому ще раз
Моїх четверо зі мною - а твоя могилка заросте буряном через 6 місяців після твоєї смерті...
Это и все твое утешение?
Считаю, что индусы правильно делают сжигая трупы и не заморачиваются могилками, т.к. память вещь сугубо нематериальная.
Як я зрозумів заяву в крематорій ти вже відніс?
І всім знайомим совкофілам порадив зробити те саме?
Як я радий, що моїм внукам не прийдеться по вашим могилкам трактором їздити , бо могилок то не буде...
Знає собака чиє сало зїла, розуміє , що краще повністю зникнути
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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