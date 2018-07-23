Дешевое вранье.
Таким как ты на этом форуме позволено все,в т.ч. оскорблять оппонента, а остальных, особенно когда таких как ты садят в лужу,сразу услужливо отправляют в бан
Так твоя 100% -украинская родная сестра вместе со своими детьми сдриснула в Польшу не желая разбудовывать Украину. Ты от нее еще не отрекся как от зрадницы?
В постоянно воюющем Израиле в отличие от Украины практически нет уличной преступности,людей на дорогах давят гораздо меньше, а погибших за 70 лет знают поименно. С сентября до апреля там достаточно комфортно.
Так "золотым фондом СА" прапоров (кусков) назвал не я. Это название я услышал от кадровых офицеров.
Я из сына старался воспитать человека, а не совка или украинца
Это и все твое утешение?
Считаю, что индусы правильно делают сжигая трупы и не заморачиваются могилками, т.к. память вещь сугубо нематериальная.