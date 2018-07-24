В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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украинские скромные 273 долл превратились в 1070 долл. (Таблица 6.) Для простоты восприятия ППС можно сказать, что человек, зарабатывающий в Украине 273 долл, может позволить себе то же самое, что работник в США с зарплатой 1070 долл. По данным Госстата, доходы украинцев за 2017 год составили 2,6 трлн грн, из которых на оплату труда пришлось только 1,2 трлн или 47%. Следующая, ненамного меньшая графа в доходах, — пенсии и субсидии: 871 млрд грн или 34%. Для сравнения: в России, скупающей на нефтяные деньги лояльность пенсионеров, социальная помощь составляет менее 20% от всех доходов, в то время как зарплаты — 65%. В "полусоветской" Беларуси оплата труда — это 63% доходов, а соцпомощь — около 24%. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 26/639059/